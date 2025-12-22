"경기교육 대전환, 크게 제대로"... 안민석, 경기도교육감 출마 선언

큰사진보기 ▲“경기교육 대전환, 크게 제대로!”…안민석, 경기도교육감 출마 선언안민석 전 국회의원이 22일 오전 11시 수원시 경기도교육청 정문 앞에서 기자회견을 열고 경기도교육감 선거 출마를 공식 선언했다. ⓒ 경기미래교육자치포럼 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 경기뉴스미디어에도 실립니다.

안민석 전 국회의원이 22일 오전 11시 수원시 경기도교육청 정문 앞에서 기자회견을 열고 경기도교육감 선거 출마를 공식 선언했다.안 전 의원은 이날 '경기교육 대전환, 크게 제대로!'를 슬로건으로 내걸고, 인공지능(AI) 교육을 중심으로 한 미래교육 전환과 교육격차 해소, 교권 보호, 학교 안전 강화를 핵심으로 한 12대 경기교육 공약을 발표했다.그는 출마 선언문을 통해 "경기교육은 한때 대한민국 교육의 '희망 등대'였다"며 "무상급식과 혁신교육, 학생인권으로 한국 교육을 이끌었던 경기교육의 희망 등대에 다시 빛을 밝히고자 이 자리에 섰다"고 밝혔다. 이어 "경기교육 대전환은 단순한 정책 변화가 아니라, 시대정신인 '빛의 혁명'을 교육 현장에서 완성하는 일"이라고 강조했다.안 전 의원은 "학생이 성장하고, 교사는 가르치는 데 전념하며, 학부모가 안심할 수 있는 학교를 만들겠다"며 경쟁과 암기 중심의 교육 생태계를 근본적으로 바꾸겠다는 의지를 밝혔다. 이를 위해 공급자 중심의 교육 시스템을 수요자 중심으로 전환하고, 학생·교사·학부모가 신뢰할 수 있는 교육 환경을 조성하겠다고 설명했다.주요 공약으로는 AI 교육과정 개편과 전문교사 양성, 경기형 온라인학교 설립, 학교폭력 대응체계 전면 개편, 교권 보호를 위한 교육감 직속 법률지원 시스템 구축 등을 주요 과제로 제시했다. 무상급식 제안자임을 강조한 안 전 의원은 청소년 무상버스와 안전 통학 시스템 도입도 약속했다.안 전 의원은 "무상급식과 생존수영을 국가 의무교육으로 만든 추진력으로, 이번에는 '희망 등대 경기교육'을 반드시 세우겠다"며 "현장에서 답을 찾는 교육감이 되겠다"고 말했다.이날 기자회견에서는 ▲경기형 AI 교육으로 미래교육 선도 ▲교육격차 해소 ▲실용적 미래 교육과정 혁신 ▲무상버스를 통한 안전한 통학 ▲학교폭력예방법 전면 개정 추진 ▲공모제 교육장과 자치형 교장 실현 등 '경기교육 대전환' 12대 공약이 함께 발표됐다.한편 안민석 전 의원은 5선 국회의원 출신으로 국회 교육 관련 상임위원회에서 활동했으며, 최근에는 경기미래교육자치포럼 공동대표 등으로 활동하며 교육자치와 미래교육 담론을 이어오고 있다.