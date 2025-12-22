미군정기 사건에 '현대 증거 법칙' 소급 적용... 고 이관술 무죄 의미

역사 속으로 사라질 뻔했던 진실이 79년 만에 사법부의 재심으로 다시 세워졌다.
재심법원(서울중앙지법 제21형사부)은 22일, 1946년 미군정기 세상을 뒤흔들었던 이른바 '조선정판사 위조지폐 사건'의 핵심 인물로 지목되어 무기징역을 선고받았던 고(故) 이관술 선생에 대해 무죄를 선고했다.
79년 만의 무죄 판결은 단순한 명예 회복을 넘어, 국가 권력에 의해 왜곡된 근현대사의 비극을 사법 정의의 잣대로 바로잡았다는 점에서 큰 의의를 갖는다.
"대한민국 헌법 이전의 사건이라도 고문과 불법 수사는 용납 안돼"
우선 쟁점에 대한 법리를 바로 세운 점이 눈에 띈다. 재판부는 이번 사건의 가장 큰 법리적 쟁점이었던 '대한민국 헌법 제정 전인 1946년 미군정기 사건에 현재의 증거 법칙을 적용할 수 있는가'에 대해 명확한 기준을 제시했다.
재판부는 "미군정기 당시에도 인신 구속 기간을 제한하는 법령(조선형사령 등)이 존재했으며, 미군정은 자유민주주의 이념을 지향했다"는 점을 강조했다. 이어 "적법절차 원리와 위법수집증거 배제 원칙은 헌법 질서의 핵심이므로, 재심 대상인 미군정기 사건에도 그대로 적용된다"고 판시했다
재판부는 이를 토대로 당시 유죄의 결정적 근거가 되었던 증거들이 현재의 법리 기준으로는 '무효'라고 판단했다. 재판부는 "피고인들의 자백이 수사기관의 불법 구금과 가혹행위(특별공무원 직권남용죄 해당) 등 임의성 없는 상태에서 이루어졌다"라며 "고문 등 위법한 수단으로 얻은 진술은 물론, 그로부터 파생된 2차 증거 역시 증거 능력이 없다"고 밝혔다.
재판부는 또 당시 판결문에 기재된 증거들조차 실질적인 유죄의 근거가 될 수 없다고 보았다. 재판부는 "유죄 근거로 거시된 제3자의 진술, 압수물, 현장 검증 조서 등이 현재 법정에 제출되지 않아 그 내용을 확인할 수 없고, 판결문에 적힌 내용은 제3자에게 전해 들은 '전문(傳聞) 증거'에 불과해 이를 바탕으로 '합리적 의심의 여지 없이' 공소사실을 증명했다고 볼 수 없다"고 판단했다. 재판부는 피고인 이관술 선생이 수사 단계부터 법정에 이르기까지 일관되게 혐의를 부인해 온 점에도 주목했다.
사법부가 건넨 79년 만의 사과... "이 판결이 유족에게 위안 되길"
결국 재판부는 이 같은 점을 종합해 "피고인이 공범들과 공모해 지폐를 위조했다는 행위가 증명되었다고 보기 어렵고, 이를 인정할 다른 증거가 없다"며 무죄를 선고했다. 재판부는 특히 "현재 사법 체계의 한계상 사건 전체의 실체까지 선언할 수 없는 점은 아쉽지만, 이 판결이 이관술 선생과 유족들에게 조금이나마 위안이 되길 희망한다"고 덧붙였다.
'조선정판사 위조지폐 사건'은 1946년 조선공산당 간부들이 정판사 인쇄소에서 위조지폐를 찍어 당 자금으로 사용했다는 혐의로 기소된 사건이다. 당시 이 사건은 공산당 활동 금지와 남한 내 우익 정권 수령의 결정적 명분이 되었으나, 이후 수사 과정에서의 혹독한 고문 사실이 알려지며 '조작 의혹'이 끊임없이 제기되어 왔다.