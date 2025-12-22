이장우 "대전충남 통합, 자치권 확대·중앙 권한 대폭 이양해야"

큰사진보기 ▲이장우 대전시장. ⓒ 대전시 관련사진보기

이장우 대전시장이 대전·충남 행정통합을 "충청권 미래 발전의 핵심 전략"으로 규정하며, 중앙정부 의존형 행정에서 벗어나 미국 주정부 수준의 자치권을 확보해야 한다고 강조했다.이 시장은 22일 주재한 주간업무회의에서 "대전·충남 행정통합은 단순한 지역 결합이 아니라, 수도권 집중과 지방 소멸 위기 속에서 국가 경쟁력을 강화하기 위한 시대적 과제"라며 "규모의 경제를 실현하는 초광역 자치정부 구축을 목표로 한다"고 밝혔다.이 시장은 대전과 충남이 통합될 경우 인구 360만 명에 이르는 전국 3위의 대도시권이 형성된다며, "경기도와 서울에 버금가는 행정·경제적 위상을 확보하려면 중앙 권한의 대폭 이양과 함께 미국 주정부 수준의 자치권과 특례를 반드시 보장받아야 한다"고 말했다.그는 "중앙정부 의존형 행정을 벗어나 지역이 스스로 결정하고 책임지는 자율 행정체계를 구축하는 것이 목표"라며, "행정통합추진단에 핵심 인력을 집중 배치하고, 민관협의체와 전문가 의견을 폭넓게 반영해 제도 설계를 국가균형발전의 관점에서 추진하라"고 주문했다.또한 이 시장은 각 실·국에 "신년 업무계획 수립 시 대전·충남 통합 출범을 전제로 자치권 확대와 중앙 권한 이양 전략을 적극 반영하라"고 지시했다.이 시장은 "대전·충남 행정통합은 단기적 성과가 아니라 미래 세대를 위한 구조 개혁"이라며 "정치적 유불리를 따지는 것은 대의에 어긋나는 일"이라고 강조했다.이어 "공직자들이 책임감 있게 통합 준비에 임해야 하며, 이를 통해 대한민국을 대표하는 초일류 도시로 도약하겠다"고 밝혔다.아울러 행정통합 논의의 진전 속도와 관계없이, 시정의 핵심 현안 사업들은 차질 없이 추진한다는 원칙도 재확인했다. 이 시장은 "시민 체감도가 높은 사업일수록 추진 속도와 완성도가 중요하다"며 구체적인 지침을 내렸다.그는 "월드컵경기장 내 피클볼 시설은 동호인들이 조속히 이용할 수 있도록 신속히 조성하고, 내년 1월 개장을 앞둔 유성복합터미널은 공사 마무리와 동선·편의시설 점검을 철저히 해 시민 불편을 최소화하라"고 지시했다.또 "도시철도 2호선 45개 역사 위치 안내처럼 시민이 '어디가 어떻게 바뀌는지'를 한눈에 볼 수 있도록 모든 대형 사업에 시각적 홍보를 확대하라"고 당부했다.도서관 정책과 관련해서는 "오정동 중앙도서관 건립계획을 조속히 확정하고, 유성구 신규 시립도서관을 포함한 권역별 거점 도서관 체계 완성을 목표로 추진하라"고 말했다.이 시장은 끝으로 "우리 지역은 우리 스스로 일군다는 자세로 연말·연초 행정 공백이 발생하지 않도록 각 실·국장이 책임 있게 주요 사업을 관리하라"며 "대전·충남 통합은 충청의 미래를 여는 기틀이 될 것"이라고 강조했다.