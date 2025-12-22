대한노인회 만난 이 대통령 "산업화·민주화 모두 함께 하셨다"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 22일 청와대 영빈관에서 열린 대한노인회 초청 오찬에서 발언하고 있다. 2025.12.22 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"우리가 이룬 경제적 성취, 정치적 성취, 문화적 성취는 모두 이 자리에 계신 여러분을 포함한 우리 어르신들의 희생과 헌신 위에 세워졌다는 사실을 너무나 잘 알고 있다."

이재명 대통령이 22일 청와대 영빈관에서 열린 대한노인회 초청 오찬 간담회에서 한 말이다. 이 대통령은 이날 "한국전쟁 이후에 해외원조에 의존하던 최빈국 대한민국이 이제는 전세계가 주목하는 매력적인 나라이자 누구나 선망하는 선진국가가 됐다"며 이는 '어르신들의 희생과 헌신' 덕이라고 강조했다.이 대통령은 먼저 "선진국 반열에 올라섰던 우리 대한민국이 지난해 느닷없는 계엄으로 인해 후진국으로 전락할 위기에서 가까스로 벗어나 다시 정상 궤도로 진입했다"라며 얼마 남지 않은 올해에 대한 소회부터 밝혔다.구체적으론 "경제, 민생, 정치, 외교, 국격 어느 하나 망가지지 않은 게 없었는데, 다행히 우리 국민들께서 힘을 모아주신 덕분"이라며 "한편으로는 국가적 자긍심이 전 세계로 뻗어나가는 한 해이기도 했다"고 말했다."K-팝, K-푸드를 비롯한 K-컬처에 세계인이 열광했고, 오색빛깔의 응원봉으로 국민 주권을 바로 세운 빛의 혁명은 대한민국의 민주주의가 얼마나 위대한가를 다시금 전 세계에 보여주었다"는 것.이에 대해 이 대통령은 "외국 정상들을 만나보면 우리나라와 또 우리 국민, 우리 문화에 대한 관심이 참으로 많다는 걸 느끼게 된다"라며 "올 한 해에 이룬 성과들을 바탕으로 내년에는 더욱 도약 성장하는 나라를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.이 대통령은 그러면서 오늘날 대한민국을 이룩하는 데에는 어르신들의 삶이 오롯이 기여했다고 강조했다. 특히 "산업화와 민주화의 그 모든 과정에 바로 여러분이 함께하셨다. 이 자리를 빌려 그간의 노고와 헌신에 깊이 감사하다는 말씀을 드린다"고 했다.이에 대해 이 대통령은 "수많은 어르신들이 전쟁의 폐허 위에서 맨손으로 집과 기업을 일궈냈고 이역만리 해외에서 땀 흘리며 조국의 재건과 산업화를 위해서 헌신하였다"면서 "(어르신들은) 4.19 혁명, 5.18 민주화운동과 6월 항쟁을 거치며 민주주의를 꽃피워냈고, 권위주의를 넘어 민주정부를 수립하며 평화로운 정권 교체를 이루어냈다"고 짚었다.한편 이 대통령은 이날 정부의 다양한 노인 정책들을 소개하면서 대한노인회의 협조와 의견을 구했다.이 대통령은 먼저 대한민국이 노인 인구가 전체 인구의 20%를 넘어서는 초고령 사회로 진입했음을 거론하며 "이제는 어르신 정책이 곧 국민 모두를 위한 정책이 됐다"고 강조했다.이어 "우리 정부는 어르신들이 건강하고 존엄한 노년을 보낼 수 있도록 다양한 정책을 추진하고 있다"라며 ▲지역사회 통합돌봄 제도 전국 시행 ▲기초연금 인상 ▲노인 일자리 115만 개로 확대 ▲요양병원 간병비 건강보험 적용 단계적 추진 등을 예로 들었다.이에 대해 이 대통령은 "의료나 돌봄과 같은 기본적 복지는 더욱 촘촘하게 하되 그 무엇보다 어르신들의 경험과 지혜를 사회적 자산으로 발휘할 수 있는 또 하나의 대전환을 만들어 가겠다"라고 다짐했다.그러면서 "우리나라 최대의 어르신 단체인 대한노인회가 그간 전국 각지에서 노인복지 발전과 세대 간 통합을 위해 쉼 없이 노력해 오셨는데 앞으로도 우리 정부가 미처 챙기지 못한 곳 없도록 곳곳에서 많이 도와주시기 바란다"고 당부했다.이에 이부영 대한노인회 회장은 "내년 3월부터 도움이 필요한 노인이 거주지에서 의료, 요양, 돌봄 지원을 통합적으로 받을 수 있도록 세밀히 준비해 주셔서 진심으로 감사드린다"며 "이는 대한노인회에서 제안하고 있는 재가 임종 제도 실현을 위한 기반으로 전국의 어르신들께 커다란 희망이 되고 있다"고 화답했다.아울러 "1940년생 우리 노인들이 떠나면 이를 기억하는 사람이 없을 것 같다"면서 대한노인회에서 추진하고 있는 '유엔 데이 공휴일 재지정'을 건의했다.