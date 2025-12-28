농촌에서도 더 자유롭게 이동할 방법이 없을까?

농촌에서 어떻게 하면 좀 더 자유롭게 이동하며 살 수 있을까요? 인도와 자전거도로 확?포장, 무상버스, 저상버스, 순환버스, 공용자전거 등 충북 옥천을 비롯한 각 지역의 다양한 고민과 시도를 소개합니다.

큰사진보기 ▲충북 옥천군에서 현재 찾아볼 수 있는 대중교통은 공용버스와 택시, 그리고 사기업에서 운영하는 전기 자전거와 킥보드 대여 정도. ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

AD

월간옥이네 통권 102호(2025년 12월호)

글 한수진 사진 김혜리