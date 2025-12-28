농촌에서도 더 자유롭게 이동할 방법이 없을까?

농촌에서 어떻게 하면 좀 더 자유롭게 이동하며 살 수 있을까요? 인도와 자전거도로 확?포장, 무상버스, 저상버스, 순환버스, 공용자전거 등 충북 옥천을 비롯한 각 지역의 다양한 고민과 시도를 소개합니다.
어디든 갈 수 있을 것 같은 시대다. 태어난 동네에서 평생 사는 것이 당연하던 시대를 뒤로 하고 이제 의지와 시간, 비용만 마련된다면 지구 반대편까지도 얼마든지 갈 수 있다. 자전거, 자동차, 버스, 기차, 비행기... 수많은 탈것이 존재하고 필요에 따라 골라 탈 수도 있다. 그러나 의지와 시간, 비용을 마련한다는 것이 마냥 호락호락한 일은 아닐 터, 이에 대중이 부담 없이 이용할 수 있도록 고안된 탈것이 바로 대중교통이다.
우리에게 친숙한 대중교통은 버스, 지하철, 택시 등이고 최근에는 공용(전기)자전거, 전동 킥보드 등 단거리에 최적화된 탈것이 설치되기도 했다. 충북 옥천군에서 현재 찾아볼 수 있는 대중교통은 공용버스와 택시, 그리고 사기업에서 운영하는 전기 자전거와 킥보드 대여 정도.
이 중 주민들에게 가장 친숙한 것은 역시 버스다. 아침부터 저녁까지 상시 운행하고, 택시 기본요금 4천 원에 비교할 때 요금도 1700원(13~18세 청소년 1350원, 6~12세 어린이 850원)으로 비교적 저렴하기 때문. 2020년부터는 70세 이상 주민을 대상으로 버스요금이 무료로 전환되기도 했다.
현재 옥천 버스는 총 79개 노선(▲옥천읍 2개 ▲동이면 22개 ▲안남면 11개 ▲안내면 5개 ▲청성·청산면 7개 ▲청산순환 12개 ▲이원면 9개 ▲군서면 7개 ▲군북면 3개)으로, 하루 평균 편도 4회 운행하며 옥천군을 순회하고 있다.
그러나 이 중 11개 구간은 하루 한 차례만 버스가 운행하고, 버스가 들어오지 않는 마을도 있다. 일례로 군북면 와 정리 주민들은 옥천읍에 나오려면 대전 버스를 타고 세천동까지 간 다음, 다시 607번 버스로 갈아타는 불편을 겪고 있는 것. 옥천군에서는 버스정류장으로부터 500m 떨어져 있는 마을을 대상으로 다람쥐택시(시골 마을 행복택시)를 운영하고 있는데, 여기에서 파악한 대상 마을은 47곳이다.
이러한 버스의 공백을 채우고자 안남면 등 일부 면 지역에서는 작은도서관 셔틀버스로 마을순환버스를 운영하고 있다. 안남면 마을순환버스가 오랜 기간 주민들의 호응을 받으며 운영되자 옥천읍과 면 단위에 서도 읍면순환버스를 도입하자는 목소리가 생겨나기도 했다.
타지에서도 비슷한 고민으로 여러 대안을 고민하고 있다. 김해시에서는 사기업에서 운영하는 킥보드의 위험성과 오르막이 있는 길은 일반 자전거로 이동이 어렵다는 걸 인지하고 전국 최초로 공용전기자전거를 운영하고 있다. 또한 아직 홍보가 더 필요하지만 읍면순환버스를 정책적으로 시범운영 중이다.
인근 보은군에서는 지난해부터 전면 무상버스를 실행, 버스 이용률이 높아져 내년에는 군비를 더 추가 확보할 예정이다. 이번 지면에 담지는 못했지만, 영동군은 읍내 순환버스(전기저상버스)를 운영하며 관광객을 비롯한 주민이 활용하고 있다. 증평군에서는 공휴일이어도 장날에 버스를 운행하는 사례 등 다양한 농촌의 이동권을 위한 시도가 계속되고 있다. 또 최근 수요응답형 버스(DRT)가 전국 각지에서 도입되고 있지만, 현장에서 이용객 반응을 살펴보면 보안될 점들이 있는 듯하다.
월간옥이네 통권 102호(2025년 12월호)
글 한수진 사진 김혜리
