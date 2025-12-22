송철호 전 울산시장 재선 출마 선언 "내란 극복, 민주·민생 회복 "

큰사진보기 ▲송철호 전 울산시장이 22일 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 "내년 지방선거에서 울산시장에 출마하겠다"고 밝혔다. ⓒ 박석철 관련사진보기

송철호 전 울산광역시장이 22일 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 내년 지방선거 울산시장 출마를 선언했다.''내란 극복'과 '민주·민생 회복'을 내건 송철호 전 시장은 핵심공약으로 "부유식 해상풍력으로 울산 제2부흥을 완성하겠다"고 밝혔다.일부 기자들이 질의한 '나이' 문제에 대해서는 "변영로 시인의 시 한편으로 답하지요"라며 '거룩한 분노는 종교보다 깊고, 불붙는 정열은 사랑보다 강하다'라는 시구를 읊은 후 "내란극복과 울산사랑에 나이는 의미 없다"고 일축했다.송 전 시장은 특히 12.3 계엄 이후 이어지고 있는 헌정질서 부정과 내란 옹호 움직임을 강하게 비판하며 "울산은 이제 민주주의의 이름으로 분명한 선택을 해야 할 시점"이라고 강조했다.그는 "이재명 국민주권정부의 핵심 과제는 12.3 내란 세력의 청산, 무너진 헌법과 민주주의의 회복, 그리고 민생 회복"이라며, "저는 이재명 대통령이 당 대표이던 시절 사법정의특별보좌역으로 함께 싸웠고, 정치검찰의 표적수사와 하명수사 사건 등 모든 혐의에 대해 6여 년의 법정 투쟁 끝에 무죄를 밝혀냈다"고 말했다.이어 "민주주의가 흔들리면 가계와 시장, 수출과 주가까지 함께 흔들린다는 사실을 우리는 이미 경험했다"며 "민주주의 회복은 추상적 가치가 아니라 민생과 경제를 지키는 가장 현실적인 기반"이라고 강조했다.송 전 시장은 자신의 정치 이력과 시정 성과도 함께 제시했다. 그는 "울산 민주화와 광역시 승격, 고속철 울산역과 UNIST 설립 등 도시의 기본권을 시민과 함께 실현해 왔다"며, '민선 7기 울산시장 재임 시절 추진 한 태화강 국가정원 조성, 반구천 암각화 유네스코 등재 기반 마련 및 물 문제 해결 협약, 시립미술관, 울산전시컨벤션센터, 문수체육관, 울산경제자유구역청, 외곽순환도로, 도시트램, 부산·울산·양산·경남 광역철도, 탄소중립과학관, 산재전문 공공병원, 원전해체연구센터, 수소 운송 배관망 확충 등을 수소 운송 배관망 확충' 등을 제시했다.또한 "동북아 오일허브 사업을 동북아 에너지허브 사업으로 전환하고, 가스복합발전소 건립을 통해 에너지·산업 전환의 기반을 마련했으며, 이는 오늘의 AI 데이터센터 유치로 이어졌다"고 밝혔다.한편 송 전 시장은 이번 선거의 핵심 공약으로 부유식 해상풍력 발전 사업을 제시했다. 그는 "부유식 해상풍력은 탄소국경세와 RE100에 대응하면서 울산의 산업을 지키고, 양질의 일자리를 창출하며 민생을 회복하는 핵심 국가 전략"이라며 "전력 체계를 바꾸지 않고서는 4차 산업혁명도, AI 산업수도도, 울산의 미래도 없다"고 강조했다.아울러 "지금 울산에 필요한 정치는 5천억 원짜리 적자 공연장이 아니라, 같은 예산으로 수많은 창업기업을 키우고 청년들이 다시 돌아오게 만드는 정치"라며 기존 개발 방식과의 차별성도 분명히 했다.송전 시장은 "내란을 극복하고 민주주의를 바로 세우며, 무너진 민생을 반드시 살리고, 부유식 해상풍력으로 울산의 제2부흥을 끝까지 완성하겠다"고 밝혔다.이날 송 전 시장의 출마 기자회견에는 다수의 지지자들이 기자회견장인 시의회에 동석하며 응원하는 모습을 보였다.