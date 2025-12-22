익산 청소년이 만든 정책, 지역사회 변화로 이어지다

큰사진보기 ▲다꿈 청소년 정책 제안 발표백효민 추진위원장의 청소년 제안 정책 발표 사진 ⓒ 오성우 관련사진보기

큰사진보기 ▲김성범 청소년의 변화 사례 발표1~2대 다꿈청소년참여포럼위원장의 변화 사례 발표 ⓒ 오성우 관련사진보기

큰사진보기 ▲지역사회 전문가들의 제안과 피드백1지역사회 민간, 행정, 정책 전문가의 제안과 피드백 시간 ⓒ 오성우 관련사진보기

"오늘 포럼은 완성이라기보다는 과정의 한 장면이라고 생각합니다. 저희의 제안이 지역사회와 연결되고, 앞으로의 정책과 논의 속에서 계속 이어지기를 바랍니다. 청소년의 참여는 오늘로 끝나지 않습니다. 앞으로도 다꿈 청소년들은 계속 질문하고, 제안하고, 행동할 것입니다."

덧붙이는 글 | 글쓴이는 다꿈 센터장이자 청소년지도사입니다.

전북 익산청소년자치공간 '다꿈'은 2023년부터 매년 다꿈청소년참여포럼 추진위원회(아래 청참포)를 구성해 청소년 중심의 정책 발굴 활동을 이어오고 있다.청참포는 정책 회의, 자료 조사와 정리, 전문가 인터뷰, 현장 방문, 정책제안서 작성 등 다양한 활동을 진행하며, 청소년들이 직접 정책을 만들고 고민할 수 있는 기회를 제공한다.그리고 이러한 활동을 바탕으로 매년 연말에는 다꿈청소년참여포럼을 기획해 청소년이 만든 정책을 지역사회와 공유하는 장을 마련한다.포럼은 청소년들이 자신들의 정책을 발표하고, 지역사회와 시민들과 함께 실현 가능성을 논의하는 자리다. 올해 포럼에서는 안전, 환경, 경제, 문화예술 등 정책 제안이 발표됐고, 사회복지·행정· 정책 전문가 세 분이 청소년들의 제안에 조언을 해주었다.백효민 청참포 추진위원장은 인사말에서 "청소년 참여는 누군가 대신해줄 수 있는 것이 아니라 당사자인 우리가 직접 경험하고 말할 때 의미가 있다"며 "그리고 그 참여가 진짜 변화로 이어지기 위해서는 지역사회와 어른들의 관심과 응답이 꼭 필요하다"고 강조했다. 그의 말에는 포럼 개최의 목적과 함께, 청소년 중심의 참여에 지역사회의 관심과 응답이 더해질 때 지역사회의 변화로 이어질 수 있다는 메시지가 담겨 있었다.실제적인 참여 과정과 변화는 말처럼 쉽지 않다. 백효민 위원장은 지난해에 이어 올해까지 청참포 활동을 이어오고 있지만, 처음에는 '정책'이라는 말이 어렵고 멀게 느껴졌고 지금도 여전히 쉽지 않다고 말한다.그러나 그는 자신을 포함한 청소년들의 실제 삶에서 출발한 이야기를 정리하고, 이를 해결하기 위한 행동을 하나씩 실천하면서 생각이 달라졌다고 말했다. 이 과정은 참여가 변화의 출발점이 되며, '시작이 반'이라는 말처럼 먼저 움직이고 실천하는 것 자체가 중요하다는 점을 보여준다.포럼에 앞서 지난 2년간의 성과를 확인하는 자리도 마련됐다. 1~2대 청참포 위원장을 역임한 김성범 청소년은 2년간 꾸준히 제안해온 다꿈 인근 도로 보행자 신호등 설치가 이루어진 사례를 소개하며, 앞으로도 법 개정을 통한 청소년 보호구역 지정 등 지속적인 제안을 이어가겠다고 밝혔다2023년 포럼에서 공공화장실 개선을 제안했던 김민재 청소년은 2025년 익산시 청소년 정책 마켓에서 본인의 제안이 가장 많은 선택을 받아 우수 정책 사례로 선정된 경험을 공유하며, 앞으로도 다양한 정책 제안을 고민하겠다고 포부를 밝혔다.이후 포럼의 핵심이라 할 수 있는 청소년들의 발표가 시작되었다. 발표 주제는 '건강하고 행복한 자전거 생활', '미래환경을 위한 재활용 교육', '청소년 금융 교육 적극 시행의 필요성', '청소년을 위한 예술 전시 커뮤니티 공간' 등이었다.청소년들은 단순히 제안을 제시하는 데 그치지 않았다. 제안의 개요와 현황, 문제점을 짚고, 직접 조사한 자료를 바탕으로 개선방안을 도출해 발표했으며, 이에 따른 기대효과까지 체계적으로 설명해 청중들의 이해를 도왔다.현용찬, 이예근 청소년은 자전거 도로 개선과 거치대 설치, 자전거에 관한 교육 자료 제공, 후미등 부착 권고 캠페인을 제안했다. 유소율 청소년은 학교 내 재활용함 설치 의무화와 재활용 방법에 대한 교육 자료 제공을 강조했다.김세연 청소년은 청소년 발달 단계에 맞춘 금융 교육의 단계적 시행 필요성을 역설했다. 백효민 청소년은 청소년 전용 예술 공간 조성, 기존 예술 공간의 대관 비용 청소년 할인제 도입, 예술 공간 대관 비용 지원 제도 마련, 청소년 무료 이용 가능 전시공간 정보 통합 제공 등 다양한 방안을 제안했다.발표 이후 이어진 전문가들의 토론과 피드백이 이어졌다. 익산시의회 보건복지위원회 소속 양정민 부위원장은 관련 조례를 설명하며 청소년 제안이 조례에 반영될 수 있도록 노력하겠다고 말했다. 이어 청소년 금융 교육 관련해 전문가와 프로그램을 다꿈과 연결해주고 싶다는 뜻을 밝혔다.박은아 원광대 복지보건학부 교수는 실현 가능한 아이디어부터 실행하고, 재활용 교육 시범학교 운영 등을 제안했다. 이행희 익산시청 여성청소년과 과장은 일부 정책이 관련 부서와 협의 후 실제로 추진될 수 있을 것이라 언급하며, 무엇보다 참여 과정 자체의 의미를 강조했다.이행희 과장의 발언은 포럼 인사말에서 백효민 청소년 위원장이 전한 메시지와도 맞닿아 있었다. 백 위원장은 인사말을 통해 다음과 같이 말했다.올해까지 3년간 다꿈의 청소년들은 자기 삶에 참여하며 지역사회에 제안하고 소통하는 경험을 이어왔다. 필자 또한 다꿈 센터장이자 청소년지도사로서, 이 과정을 지켜보며 참여 과정 자체가 청소년과 지역사회 모두에게 긍정적 변화를 만들어가고 있음을 느낄 수 있었다. 다꿈 청소년들은 앞으로도 포럼을 통해 당사자 중심의 목소리를 계속 이어갈 계획이다.