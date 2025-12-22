대전시민의회 추진위 "행정통합 숙의할 '대전·충남 시민의회' 구성" 제안

큰사진보기 ▲대전·충남에 지역구를 둔 더불어민주당 의원들이 19일 국회 소통관에서 대전·충남 통합 관련 기자회견을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

대전·충남 행정통합을 둘러싼 정치권의 속도전이 거세지는 가운데, 시민사회에서 통합 여부 자체를 시민이 직접 검증하고 판단할 수 있는 '대전·충남 시민의회' 구성을 본격 제안하고 나섰다.대전시민의회 추진위원회(아래 추진위)는 22일 성명을 통해 "현재의 논쟁은 통합의 효과를 둘러싼 해법 경쟁처럼 보이지만, 본질적인 문제는 정책 결정 과정에서 시민이 체계적으로 배제돼 있다는 점"이라고 지적했다. 이들은 대안으로 한시적 숙의기구인 '대전·충남 시민의회' 구성을 제안했다.추진위는 지난 해 8월 대의민주주의의 한계를 보완하기 위한 시민 참여 제도화를 목적으로 출범했다. 추진위는 지난 3월 발족한 시민의회전국포럼과 함께 활동하고 있다.추진위는 이재명 대통령과 민주당의 대전·충남 통합 움직임과 관련해 "인구 감소와 지역 소멸 대응을 통합의 이유로 내세우고 있으나, 행정통합으로만 가능한지 검증되지 않았다"고 비판했다. 특히 "기능별 연합, 단계적 협력 등 다양한 광역 간 협력 모델이 있음에도 '통합'을 사실상 확정해 놓고 논의를 진행하는 것은 정책 선택권을 박탈하는 행위"라고 강조했다..추진위는 정책 결정의 선후 관계가 뒤바뀌었음을 강조했다. '어떻게 통합할 것인가'에 앞서 '통합 추진 여부'에 대한 시민의 판단이 시작부터 배제돼 있다는 것이다. 추진위는 "이는 행정 효율의 문제가 아니라 정책 정당성의 문제"라며 "창원특례시 사례처럼 통합이 오히려 새로운 갈등과 행정 부담을 낳을 가능성이 있다"고 경고했다.추진위는 또 단순한 찬반 투표나 즉각적인 주민투표 역시 갈등을 증폭시킬 수 있다는 시각이다. 이들은 대안으로 한시적 숙의기구인 '대전·충남 시민의회' 구성을 제안했다. 무작위 추첨(성별·연령·지역 등 고려)으로 대표성을 확보한 시민들이 4~6개월간 활동하며 통합뿐만 아니라 다양한 초광역 협력 방안을 비교·검증하자는 것이다. 결과가 나오면 이를 공개하고 대전시와 충남도, 대전시의회와 충남도의회에 '정책 권고안'으로 제출하겠다는 구상이다.추진위 관계자는 "시민의회는 결정을 미루는 장치가 아니라, 갈등 비용을 줄이고 정책 선택의 질을 높이기 위한 최소한의 검증 절차"라며 "통합의 성패는 성사 여부가 아니라 과정의 민주적 정당성에 달려 있다"고 강조했다.