여수광양항만공사, '희망나눔 연말 콘서트' 성료

큰사진보기 ▲여수광양항만공사는 지난 19일 여수엑스포컨벤션센터 엑스포홀에서 개최한 ‘여수세계박람회장 희망나눔 연말 콘서트’ 모습. ⓒ 여수광양항만공사 관련사진보기

AD

여수광양항만공사는 지난 19일과 20일 양일간 여수엑스포컨벤션센터 엑스포홀에서 개최한 '여수세계박람회장 희망나눔 연말 콘서트'가 시민들의 호응 속에 성공적으로 마무리됐다고 22일 밝혔다.이번 행사는 여수·광양 국가산단 위기로 어려움을 겪고 있는 산단 근로자들을 비롯해 문화 향유 기회가 상대적으로 적은 지역 복지센터, 시니어클럽 등 문화 소외계층을 초청해 연말 위로와 공감의 시간을 나누기 위해 마련됐다.첫째 날에는 여수MBC 라디오 프로그램 '박성언의 음악식당'의 보이는 라디오 콘서트로 진행됐다. 싱어송 라이터 장들레, 이찬솔, 헤리티지 매스콰이어가 출연해 삶과 일상을 주제로 한 음악과 이야기를 전하며 관객들에게 따뜻한 연말의 울림을 전했다.둘째 날에는 MBC 전국 TV방송 프로그램 '트로트 클라쓰' 공개방송이 열렸다. 흥겨운 무대와 친근한 곡 구성으로 공연장이 웃음과 박수로 가득 채워져 축제의 장이 마련됐다.황학범 사장 직무대행은 "연말을 맞아 산단 근로자와 문화 소외계층 등 지역민이 한마음으로 모여 새로운 희망을 이야기하는 자리를 만들고자 했다"며 "앞으로도 지역사회와 연대하는 문화행사를 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.