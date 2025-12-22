메뉴 건너뛰기

경제

광주전라

25.12.22 13:19최종 업데이트 25.12.22 13:19

여수항, 내년 국제크루즈 20항 차 이상 '역대 최다' 기대

중국발 '드림호'도 21일 기항…올해 입항 규모 전년 대비 2.5배

중국 텐진에서 출발한 국제크루즈 ‘드림호’가 지난 21일 여수항에 입항했다.
중국 텐진에서 출발한 국제크루즈 ‘드림호’가 지난 21일 여수항에 입항했다. ⓒ 여수시

전남 여수항의 국제 크루즈 기항이 내년에 역대 최다인 20항 차 규모가 될 것으로 전망했다.

22일 여수시는 "내년도에는 현재까지 총 17항 차의 국제크루즈 입항이 확정돼 있으며 추가 입항 문의도 계속되고 있다"며 이같이 예상했다.

이는 최근 중국발 국제크루즈의 항로가 다변화되면서 한국 기항이 점차 확대되고 있기 때문으로 분석했다. 2026년 입항 예정 항차 중 4항차는 중국발 크루즈며, 블루드림사와 아도라사 등 중국 선사들의 추가 입항 문의도 이어지고 있는 것으로 알려졌다.

실제 중국 텐진에서 출발한 국제크루즈 '드림호'가 지난 21일 여수항에 입항했다.

이번 입항으로 올해 여수항에는 총 8척의 국제크루즈가 기항했다. 이는 전년 대비 2.5배 증가한 수치다.

시 관계자는 "2026여수세계섬박람회를 앞두고 국제크루즈 유치를 위한 활동을 더욱 적극적으로 추진할 계획"이라며 "앞으로도 크루즈 선사 맞춤형 마케팅과 기항지 관광 프로그램 개발, 크루즈 터미널 수용태세 개선 등을 통해 크루즈 관광 기반을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

최연수 (karma4) 내방

2007년 지역신문을 시작해서 남도일보를 거쳐 국회의원 보좌관을 지낸 바 있습니다. 여러 경험을 통해 좋은 기사를 만들어 내도록 노력하겠습니다.

