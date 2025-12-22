한빛원전 1호기 40년 수명 만료... 시민단체 "영구 정지" 촉구

큰사진보기 ▲"서해안 유일 6기 원전 밀집"전라남도 영광군 홍농읍 한빛원전 전경. 1986년 상업 운전에 돌입한 한빛원전 1호기부터 6호기까지 모두 6기의 원전이 밀집해 있다. 이들 원전은 2025년 12월 한빛 1호기부터 순차적으로 40년 설계 수명(운영 허가 기간)이 만료된다. 원전 운영사 한국수력원자력은 한빛 1, 2호기 수명을 연장하는 절차를 추진 중이다. ⓒ 한국수력원자력 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국수력원자력이 2023년 호남권 지방자치단체와 지방의회에 한빛원전 1, 2호기 수명 연장 추진 계획을 설명하며 제시한 일정표. ⓒ 독자제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲12일 오후 전남 영광스포티움 앞에서 영광핵발전소 안전성 확보를 위한 공동행동·한빛핵발전소 대응 호남권 공동행동 등 환경단체 관계자들이 '한빛원전 1·2호기 수명 연장'을 반대하는 집회를 하고 있다. 2024.7.12 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

전남 영광 한빛원자력발전소 1호기가 40년 설계수명을 마치고 가동이 정지된다.22일 원전 운영사 한국수력원자력에 따르면, 한빛원전 1호기(950MW·가압경수로형)의 설계수명은 이날 자정을 기해 만료된다. 한빛 1호기는 앞서 지난 9일 계획예방정비에 들어가 원자로 등 설비 가동은 정지된 상태다.한빛 1호기는 지난 1985년 12월 23일 운영허가를 받은 이후 이날까지 40년 수명을 마치게 된다. 한빛 2호기 설계수명도 내년 9월 만료된다. 이에 앞서 한수원은 12·3 불법 계엄 직후인 지난해 12월 13일 규제기관인 원자력안전위원회에 설계수명을 각각 10년 연장하는 내용의 '한빛 1·2호기 계속운전 운영변경허가'를 신청했다.원안위는 최장 2년 내 심사를 거쳐 수명 연장 여부를 결정하도록 돼 있다. 다만 부산에 있는 고리원전 2호기 수명 연장의 경우 운영변경허가 심사 결과가 신청 2년 7개월 만인 올 11월에야 나온 바 있다. 당시 원안위는 일부 설비 교체 및 그에 따른 검사 완료 이후 고리 2호기를 재가동할 수 있도록 했다.이에 따라 고리 2호기 사례를 고려하면 한빛 1·2호기 수명연장 역시 원안위의 수명연장 승인이 내려지더라도 실제 제가동까지는 허가 신청 시점부터 2년 이상 걸리지 않겠느냐는 분석이 나온다.실제 한수원이 한빛 1·2호기 수명연장을 추진하면서 관계기관에 제시한 일정표에 따르면, 한수원은 두 호기 모두 재가동 시점은 2028년 5월 이후로 보고 있다. 지역사회 등의 반발을 뚫고 규제기관 승인을 얻는다고 해도 실제로 얻어지는 추가 가동 기간은 호기 당 7.5~8.5년에 불과한 셈이다.현재 국내 상용 원전 26기 가운데 한빛 1·2호기 등 계속운전 신청 원전 9기가 원안위 심사(계속운전 심사)를 받고 있다. 국내 첫 상용 원전인 고리원전 1호기와 월성원전 1호기는 한차례(각 10년) 수명 연장을 거친 뒤 영구 정지된 상태다.한편 핵없는세상광주전남행동 등 지역 시민단체는 지난 20일 한빛원전 정문 앞에서 '한빛 1호기 영구정지 선포식'을 열고 설계수명 만료를 계기로 한빛 1호기를 영구정지해야 한다고 선언했다.이들 단체는 "한빛 1호기 가동 40년은 '고장과 사고로 점철된 흑역사'"라고 주장하면서 "고준위 핵폐기물 처리 대책도 없고, 에너지 정의에도 어긋나며 지역에 고통만 가중하는 노후 원전 수명연장 추진은 철회돼야 한다"고 밝혔다.