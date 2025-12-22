박정현 "대전충남 통합 성급하다? 대통령 의지 강한 것"

큰사진보기 ▲박정현 민주당대전시당위원장이 22일 오전 대전시의회에서 대전충남 통합 논의에 대해 설명하고 있다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

큰사진보기 ▲앞서 18일 대통령실은 이재명 대통령이 대전·충남 지역 여당 국회의원들과의 간담회에서 지방선거 이전까지 행정통합을 완료하기로 뜻을 모았다고 밝혔다. ⓒ 대통령실 관련사진보기

박정현(대전 대덕구) 민주당 대전시당위원장이 최근 충청권 최대 현안으로 떠오른 대전충남 통합 추진이 여론 형성이 되지 않은 채 너무 성급하게 추진되는 것 아니냐는 지적에 대해 "성급한 게 아니라 대통령 의지가 그만큼 강한 것"이라고 일축했다.박 위원장은 22일 오전 대전시의회에서 최근 논란이 되고 있는 대전충남 통합과 관련 정부와 여당의 추진 방향과 일정 등에 대해 설명하는 기자간담회를 가졌다.이 자리에서 박 위원장은 "이번 통합 논의는 단순한 행정구역 개편이 아니라 대통령 국정과제인 '5극3특 국가전략'의 실질적 출발점"이라고 강조했다.그는 "대전충남 통합은 더 이상 특정 지역만의 문제가 아니라 국가 균형발전의 방향을 가르는 전국적 이슈"라며 "이 때문에 지난주 국회 소통관에서 먼저 기자회견을 진행했고, 오늘은 지역 언론과 시민들께 보다 구체적인 설명을 드리기 위해 자리를 마련했다"고 운을 뗐다.이어 그는 지난 12월 5일 충남 타운홀미팅에서 이재명 대통령이 직접 대전충남 통합을 언급하고, 8일 지방시대위원회 업무보고, 15일 국무총리와 대전충남 국회의원 오찬 간담회, 18일 대통령실 오천 간담회까지 이어진 대전충남 통합 추진 논의 과정을 설명한 뒤 "당정은 대전충남 통합을 통해 '5극3특' 중 5극 체제로 가는 첫 문을 연다는 데 뜻을 모았다. 대상 지역은 여론 형성과 행정 논의가 일정 부분 진행된 대전충남을 우선으로 하되, 장기적으로는 충북까지 확장하는 구상"이라고 설명했다.박 위원장은 세종시와 관련해서는 "대통령의 분명한 입장은 세종을 행정수도로 완성한다는 것"이라며 "관습헌법 문제는 특별법을 통해 해소하고, 대통령 집무실과 국회, 필요하다면 대법원까지 단계적으로 이전하는 구상"이라고 밝혔다.그러면서 그는 "세종은 행정수도라는 특수한 지위를 갖는 만큼, 대전·충남 통합과는 성격이 다르다"면서도 "행정수도 세종을 중심으로 대전·충남·충북이 연결되며 충청권 전체의 시너지 효과는 더욱 커질 것"이라고 말했다.박 위원장은 대전충남 통합의 배경은 수도권 초과밀화 문제를 해소하기 위한 것이라고 말했다. 그는 "수도권 집중은 부동산 문제, 청년 삶의 질 저하, 저출생 문제로 이어지고 있고, 비수도권은 인재 유출과 지역 소멸의 악순환에 놓여 있다"며 "이 구조를 끊기 위한 국가전략이 바로 이재명 대통령의 공약인 5극3특"이라고 말했다.이어 "강원·제주·전북 특별자치도 등 3특은 이미 출범했지만, 5극은 아직 본격적으로 시작되지 못했다"며 "부산·울산·경남과 대구·경북 통합이 여건상 난항을 겪는 상황에서 대전·충남은 비교적 여건이 갖춰진 현실적 출발점이라고 판단했다"고 덧붙였다.통합 일정과 관련해 박 위원장은 "내년 지방선거 이전에 관련 특별법을 통과시키고, 해당 법에 따라 통합 자치시장을 선출하는 것이 목표"라고 밝히고 "3월 중순, 늦어도 3월 말까지 법이 통과되면 선거 일정상 문제는 없다"고 말했다.그러면서 박 위원장은 "대통령은 '수용 가능한 최대치의 특례'와 혁신적 재정 분권을 법에 담겠다는 분명한 의지를 밝혔다"며 "중앙정부 권한 이양, 재정 분권, 특례 조항이 핵심이 될 것"이라고 강조했다.박 위원장은 대전충남 통합 추진을 위한 당의 전략에 대해서도 "민주당은 대전충남 통합 및 충청권 발전 특별위원회를 구성했고, 최고위원인 황명선 의원이 상임위원장을 맡는다"며 "대전·충남 시도당 역시 별도의 추진단을 구성해 시민 설명, 공청회, 타운홀 미팅 등을 통해 의견 수렴에 나설 계획"이라고 밝혔다.아울러 그는 "2월 말까지 시민 의견을 폭넓게 수렴하고, 각 지역위원회 단위에서도 설명회와 토론을 병행하겠다"며 "행정 통합이 주민자치와 분권을 약화시키는 것이 아니라 오히려 더 강화되는 방향으로 설계하겠다"고 말했다.박 위원장은 이번 대전충남 통합은 단순히 행정통합이 중요한 게 아니라 ▲산업 생태계 통합 ▲광역 교통망 구축 ▲생활권 조화로운 통합이 핵심 과제라고 강조했다.그는 "대전의 연구개발 역량과 충남 북부의 반도체·자동차 산업, 서해안의 화학·정유·철강, 재생에너지, 중부권의 백제 문화 자산, 남부권의 국방 산업을 하나의 산업 생태계로 연결해야 한다"며 "그래야 청년들이 지역에서 양질의 일자리를 얻고 정착할 수 있다"고 주장했다.또 "충청권 교통망은 여전히 단절돼 있다"며 "동서축 교통망 확충을 통해 사람과 물자의 흐름을 원활히 해야 메가시티의 실질적 효과가 나타난다"고 밝혔다.끝으로 박 위원장은 "대전·충남 통합의 본질은 행정구역 통합이 아니라 충청권 경제 블록 형성이다. 행정통합은 이를 가능하게 하는 수단"이라고 밝힌 뒤 "대전충남 통합은 충청권에서 다시 한번 국가 균형성장의 역사를 쓰는 출발점이 될 것이다. 이 모델이 성공하면 호남권 등 다른 권역으로도 5극 체제가 확산될 수 있다"고 덧붙였다.질의응답에 나선 박 위원장은 '여론형성도 되지 않은 상태에서 너무 성급한 것 아니냐는 비판이 있다'는 질문에 "5극3특은 원래 국정과제였다. 사실 대전충청 국회의원들의 모임인 '충청권 더민주혁신포럼'에서 이 문제를 논의할 계획이었는데, 대통령께서 조금 빠르게 의제를 던지셨다"며 "우리는 한 1년 정도 논의한 후에 추진할 생각이었는데, 대통령은 더 현실적인 고민을 하신 것 같다"고 말했다.이어 "사실 지방선거 때 하지 않으면 이것은 못한다. 그저 논의만 하다가 유야무야된다. 모델이 나와야 다른 지역도 5극으로 가는 방향을 잡을 수 있다. 그래서 충청권에서 그 모델을 만들자고 의제를 던지신 것이고, 빠르게 움직이게 된 것"이라고 덧붙였다. 그러면서 그는 "성급한 게 아니다. 성급한 게 아니라 대통령의 의지가 그만큼 강한 것"이라고 강조했다.여론조사나 주민투표 계획 등 의견 수렴 방법과 관련해서는 "현재 발의된 성일종 의원 법안은 광역 시·도의회 의견 청취 및 결의 절차를 거치도록 돼 있다. 새로 추진되는 법안도 이 틀을 기본적으로 준용할 수 있을 것으로 본다"며 "다만 형식적 절차를 넘어 시민 의견 수렴이 중요하다. 대전의 경우, 1월 중 정리된 안을 바탕으로 대규모 타운홀 미팅을 추진할 계획이다. 각 지역위원회 차원에서도 설명회와 의견 수렴을 병행해 시민들의 목소리를 적극 반영하겠다"고 말했다.'성일종 의원 발의 법안과 민주당이 새롭게 추진하는 법안의 차이점'에 대한 질문에는 "대통령은 성일종 의원 법안에 대해 '과도하다'는 판단을 밝혔다. 해당 법안은 다양한 내용을 한꺼번에 담았지만, 실현 가능성과 구체성이 부족하다는 한계가 있다"며 "민주당이 준비하는 법안은 대통령 국정과제인 만큼, 수용 가능한 최대치의 특례와 재정 분권을 핵심으로 한 현실적 설계에 초점을 맞출 것이다. 교육감 선출 방식, 재정 구조, 권한 이양 등 핵심 쟁점을 정리해 담을 계획"이라고 설명했다.이 밖에도 통합자치시 명칭에 대해서는 "대전과 충남의 정체성이 함께 반영되는 방향으로, 시민 의견과 입법 과정에서 충분히 논의할 사안이다. 기존 명칭을 조합하는 방식뿐 아니라 완전히 새로운 명칭도 가능하다고 본다"고 답했고, 청사 위치에 대해서는 "대통령이 실용적으로 접근해 '청사는 두 곳을 함께 쓰면 된다'는 취지의 의견을 밝혔다. 360만 규모의 광역 도시인 만큼, 단일 청사보다는 대전청·충남청을 병행 활용하는 방식이 현실적일 수 있다"고 설명했다.교육감 선출 방식에 대해서도 박 위원장은 "통합자치시가 출범하면 통합 교육감 선출이 원칙적으로는 자연스럽지만, 교육 행정의 특수성을 고려해야 한다. 단일 교육감 선출과 지역별 선출 후 단계적 통합 등 여러 방안을 열어두고 검토 중"이라고 말했다.박 위원장은 '통합자치시 시장 선거 출마가 거론되고 있는 강훈식 대통령 비서실장을 염두에 둔 것 아니냐'는 질문에 "통합 논의는 특정 인물을 위한 것이 아니다. 선거를 기준으로 추진하는 이유는 가시화할 수 있는 현실적인 시점이기 때문"이라며 "부울경이나 대구·경북 사례처럼 시간을 끈다고 해결되는 문제가 아니다. 대전·충남에서 모델을 만들어야 다른 권역도 5극 체제로 나아갈 수 있다"고 말했다.