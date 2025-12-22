'내란전담재판부법' 본회의 상정, 국힘 필버 시작... 23일 낮 표결 처리 전망

큰사진보기 ▲우원식 국회의장이 22일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 12.3 윤석열 비상계엄 등에 대한 전담재판부 설치 및 제보자 보호 등에 관한 특별법안을 상정하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 22일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 12.3 윤석열 비상계엄 등에 대한 전담재판부 설치 및 제보자 보호 등에 관한 특별법안에 대한 무제한 반대토론을 하기 위해 단상으로 향하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

약칭 '내란전담재판부 설치법(내란·외환·반란 범죄 등의 형사절차에 관한 특례법)'이 22일 국회 본회의에 상정됐다. 더불어민주당 당론으로 채택된 내란전담재판부 설치법은 각계 의견 수렴과 수정을 거쳐 '위헌 소지 제거를 이뤘다'는 입장이다. 반면 국민의힘은 위헌 소지는 여전히 남아 있다면서 무제한토론(필리버스터)으로 응수했다. 법안은 내일(23일) 점심 전후로 처리될 전망이다.본회의 상정 후 법안 설명에 나선 한정애 민주당 정책위의장은 "사법부의 독립성을 최대한 보장하고, 현재 구속 중인 피의자에 대한 구속기간 연장 및 대상 사건에 대한 사면, 감형 제한 등이 초래할 수도 있는 헌법적 문제 제기 소지를 제거해 내란·외환 및 반란 사건에 대한 재판이 공정하고 신속하게 진행될 수 있는 절차적 기반을 마련하기 위해 수정안을 제안했다"라고 내용을 설명했다.한 의장에 따르면 법안 이름을 '12.3 윤석열 비상계엄 등에 대한 전담재판부 설치 및 제보자 보호 등 특별법안'에서 '내란·외환·반란 범죄 등의 형사절차에 관한 특례법'으로 바꿔 적용 대상 및 사건의 성격을 명확히 해 처분적 법률 성격을 제거했다.재판의 전속 관할에 대해 영장재판과 1심 재판은 서울중앙지방법원 전속 관할로 하고, 항소심 재판은 서울고등법원 전속 관할로 했다. 영장재판에 대해선 영장전담법관을, 1심과 항소심에 대해선 각각 전담재판부를 구성케 했다.언론에 자주 오르내리던 전담재판부 후보추천위 구성과 관련해서는 후보추천 제도를 삭제하고 전담재판부 구성은 해당 법원의 판사회의가 마련한 기준에 따라 각 법원의 사무분담위원회가 분담한다. 해당 법원의 판사회의가 의결한 것을 반영해 각 법원장이 영장전담법관을 포함한 전담재판부 판사를 보임토록 했다. 당초 위헌 소지 지적을 받았던 '법무부장관의 후보추천위 추천권'을 없앴고, 조희대 대법원장의 제도적 영향력 행사 가능성 역시 제거한 모양새다.국민의힘은 내란전담재판부라는 것 자체가 위헌이라는 논리로 맞서고 있다. 국민의힘은 내란전담재판부 설치 법안 상정과 함께 무제한 토론을 신청했고 22일 낮 12시 현재 장동혁 국민의힘 대표가 반대 토론을 벌이고 있다. 제1야당 당대표의 무제한 토론 참가는 장 대표가 처음이다.장동혁 대표는 "국민과 함께 지키고 성숙시켜온 민주주의를 국회가 앞장서서 퇴행시키려 하고 있다. 정말 참담한 심정"이라고 운을 뗐다. 다만 군인을 침투시켜 국회 기능을 마비시키려 했던 12.3 불법 비상계엄 당시 윤석열 정부의 행동에 대해선 특별한 언급은 없었다.그는 "(민주당이) 이 법을 통과시키려는 이유는 분명하다. 지난해 12월 3일 이후 시작된 내란몰이가 실패할 것이 두렵기 때문"이라며 "내란몰이가 실패한다면 이 정권이 몰락할까 두려운 것"이라고 주장했다.내란전담재판부 설치법은 23일 정오 전후께 국회 본회의를 통과할 전망이다. 국회법에 따르면 무제한토론의 종결동의가 발생하면 동의가 제출된 때부터 24시간이 지난 뒤에 무기명투표로 토론 종결 여부를 표결한다. 이후 민주당 주도로 법안이 처리될 것으로 보인다.국민의힘의 무제한 토론은 계속될 예정이다. 민주당은 내란전담재판부 설치법 표결 처리 후 소위 '허위정보근절법'(정보통신망법 개정안)을 본회의에 상정할 예정이다. 국민의힘은 또다시 무제한토론을 신청할 계획이다.