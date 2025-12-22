재판장 "군검사들, 박정훈 미워해 영장 청구?"... 대답 못한 특검

큰사진보기 ▲염보현 군검사가 피의자 신분으로 조사받기 위해 서울 서초구 순직해병특별검사팀에 출석하고 있다. 2025.8.13 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"(군검찰이) 영장을 청구했다고 기소한 사건이다. 판례가 없는 건 아닌데 일반적이지 않은 사건이다. 공소장 1항을 보면 피고인들이 (박정훈의) '망상'이라고 써놨는데, 이 내용이 어떻게 됐다는 건지 모르겠다. (기소된 군검사들이) 단순히 주어진 업무를 처리한 게 아니라 피해자인 박정훈을 허위사실로 엮어서 감금한 것이라는 논리가 형성돼야 하는데, 지금 나온 공소장은 전제를 모르니 간명하지 않다."

재판장 "공소장을 보면 염보현 피고인 관련해서 국회 증언감정법 위반과 관련해서 이 부분은 수사대상 몇 호에 해당되나?"

특검 측 "판단해봐야겠다."



재판장 "생각을 안해보고 한 것인가? 검토를 해보고 어디에 해당하는지 알려달라."

특검 측 "..."

AD

박정훈 전 해병대 수사단장(대령) 구속영장청구서에 허위내용을 기재한 혐의 등으로 기소된 군검사들의 첫 재판에서 재판부가 채상병특검(특별검사 이명현)의 '준비 부족'과 '논리 부재'를 이례적으로 지적했다.22일 오전 서울중앙지방법원 형사합의24부(재판장 이영선 부장판사)는 염보현 군검사(소령)와 김민정 전 국방부 검찰단 보통검찰부장(중령) 사건 첫 공판준비기일을 진행했다.공소사실은 두 군검사가 2023년 8월 "피해자 주장은 모두 허위이며 망상에 불과하다"는 내용의 박정훈 대령 구속영장을 청구해, 피의자 심문구인용 구속영장을 발부받아 박 대령을 6시간 46분동안 감금했다()는 것이다. 염 군검사가 국회 법제사법위원회 국정감사에 증인으로 채택됐지만 불출석한 혐의()도 포함됐다.이날 공판준비기일에 염 군검사만 출석했다. 공판준비기일은 본격 심리에 앞서 쟁점과 증거, 입증 계획을 정리하는 절차로 피고인의 출석 의무는 없다. 이영선 재판장은 '공소장에 오타가 있다'면서 염 군검사의 국회 증언·감정법 위반 혐의가 특검법상 어느 수사 대상에 해당하는지 명확하지 않다고 지적했다. 이에 특검 측은 제대로 된 답을 하지 못했다.이 재판장은 특검 측을 향해 "쟁점과 입증 계획이 제시되지 않아 재판부가 무엇을 판단해야 하는지 알기 어렵다"며 "입증계획이 나와야 한다"라고 재차 강조했다. 또한 구속영장 허위 기재 과정에서 김동혁 전 국방부 검찰단장의 지휘·관여 여부가 공범 관계에 해당하는지도 분명히 정리되지 않았다고 했다. 김 전 단장은 현재 직권남용감금 혐의로 별도로 기소된 상태다.특검 측은 "김 전 단장은 윤석열 전 대통령의 격노를 직접 아는 위치에 있는 자고, 염 소령과 김 중령은 격노를 모르는 상태에서 김 전 단장의 지시로 영장을 청구했다"며 "(김 전 단장이) 구속영장 청구 지시는 했지만, 내용 관련 지시는 없는 것으로 보여 분리했다"고 설명했다.이 재판장은 "그럼 직권남용 관련해서 김동혁이 우리 사건과 어떤 관련이 있는지를 알아야 할 것 아니냐"면서 김동혁 증인신문 신청 여부를 물었다. 특검 측이 "한번 판단하겠다"라고 답하자, 재판장은 "지금 와서 판단한다 하면 안되지 않냐"며 답답한 심경을 직접적으로 드러냈다.또한 이 재판장은 "특검이 다른 사건(김동혁 전 국방부 검찰단장 기소 사건)과 별개라고 했는데, 그렇다면 기소된 군검사들이 (상부 명령 없이) 알아서 박정훈을 미워해서 (구속영장을 청구)했다는 것인지, 아니면 무슨 말을 듣고 가짜로 꾸며냈다는 것인지, 어떻게 기소에 이르게 됐는지를 알려줘야 재판부도 알고 피고인 측도 반박할 것 아니냐"며 "특검측과 피고인 측이 준비가 별로 안된 것 같으니 준비기일을 한 번 더 잡을 테니 그때까지 의견을 재판부에 내라"고 요구했다.재판부는 오는 1월 16일 오전 10시 30분 공판준비기일을 한 차례 더 열기로 했다.