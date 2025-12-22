신협과 새마을금고는 협동조합 금융기관입니다

주식투자 인구 1400만 명, 가상자산 투자자 1000만 명 시대다. 우리 국민 3명 중 1명이 주식과 코인을 보유하고 있다. 정부도 투자를 권장한다. 투자도 돈이 있어야 할 수 있는 법. 이들 상당수가 빚을 얻어 투자금을 마련한다. 주식과 코인에 뛰어드는 사람이 늘어나면 경제가 살아나고 서민들 삶이 나아질까. 금융이 사회에 도움이 되려면 어떻게 작동되어야 할까. 이 글은 우리 시대 참 금융의 모습을 고찰하기 위해 기획된 것으로, 이후 몇 차례에 걸쳐 연재할 예정이다.

1950년대 후반, 한국은 세계 최빈국 중 하나였다. 전쟁이 할퀴고 간 상처는 깊었다. 당시 남북한 인구의 20%에 해당하는 6백만 명이 죽거나 다쳤고 도로, 교통, 항만 등 사회간접자본 시설 대부분이 파괴되었다. 1957년 미국이 원조 방식을 무상(無償)에서 유상(有償)으로 바꾸면서 한국경제는 불황에 빠져들었다. 실업률이 증가했지만, 일자리 찾기는 하늘의 별 따기보다 어려웠다.농촌지역은 도시보다 훨씬 심각했다. 밀을 포함한 미국의 잉여농산물 수입은 농업 기반을 무너뜨려 농촌인구 대다수가 봄철 식량난(보릿고개)에 허덕이는 상황이 이어졌다. 그로 인해 많은 농민이 고리대에 시달렸다.가난의 질곡에서 벗어나려면 먼저 살인적 고리대를 끊어내야 했다. 어떻게 할 것인가. 담보도 신용도 없는 이들에게 은행이 저금리로 돈을 빌려줄 리 만무하다. 대부업자의 돈을 갚으려면 비슷한 처지에 놓인 이들이 힘을 모으는 수밖에는 없다. 십시일반 돈을 추렴해 신용조합(아래 신협)을 만들자. 자조와 협동을 통해 빈곤에서 벗어나자는 신용 협동조합 운동은 그렇게 시작됐다.우리나라 최초의 신협은 1960년에 설립된 성가신협(부산)이다. 창립회원 27명, 출자금 합계 3400환으로 출발한 성가신협은 창립 1년 후 조합원 129명, 총 출자금 179만 환으로 늘어났고 1년간 88명에게 대부를 실행했다. 대부금은 고리채 정리, 가옥 수리, 자녀 학자금, 전세금 마련을 위한 자금으로 쓰였다. 신협은 가난한 서민들의 삶을 지탱해 주는 버팀목이었다.새마을금고(아래 금고)도 비슷한 시기에 만들어졌다. 1963년 경남 산청의 작은 시골 마을에서 발족한 하둔신용조합이 금고의 효시다. 태동한 배경은 달랐지만, 신협과 금고가 지향하는 목표는 같았다. 조상 전래의 공동체 정신인 상부상조(相扶相助) 문화를 바탕으로 자금을 적립하고 낮은 이자로 돈을 빌려주어 조합원의 경제적 자립을 돕자는 것이다.이 땅에 탈빈곤과 경제적 자립을 위한 신용조합이 만들어진 지 60여 년이 흐른 지금, 신협과 금고는 어떻게 변모했을까. 2024년 기준, 신협의 자산규모는 약 152조 원, 금고의 총자산은 약 288조 원이다. 두 곳 모두 거대 금융기관으로 성장했다. 농협과 수협, 산림조합을 더하면 우리나라 상호금융조합이 보유한 자산 총액은 1천조 원을 넘어선다.그 사이, 협동조합 금융기관으로서의 정체성은 희미해졌다. 신협과 금고는 주주가 아니라 조합원이 주인인 협동조합이다. 하지만 신협과 금고를 이용하는 고객은 무늬만 조합원(co-op member)일 뿐, 실상은 금융 편익을 추구하는 소비자(customer)에 가깝다. 예/적금은 신협과 금고에 하고, 대출은 은행에서 받고 싶어 한다. 금고가 협동조합인지 모르는 이들도 많다.최근 부동산 경기 침체로 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 연체율이 가파르게 오르면서 협동조합 금융기관들의 자산 건전성에 빨간불이 들어왔다. 아래 표는 상호금융조합의 연체율 및 고정이하여신비율을 나타낸 것이다. 고정이하여신비율(NPL)이란 3개월 이상 대출금 상환이 연체되어 회수가 어려울 것으로 판단되는 여신을 뜻한다. 두 지표 모두 나빠지고 있음을 알 수 있다.금고도 유사한 흐름을 보이고 있다. 행안부 자료(8.29)에 따르면, 25년 상반기 기준 새마을금고의 연체율(잠정)은 8.37% 수준이고, 고정이하여신비율은 10.73%인 것으로 나타났다. 조합원의 이익 증대를 위해 봉사해야 할 비영리 금융기관이 '고위험-고수익의 부동산 대출'에 집중하면서 파생된 결과다. 혹자는 부실의 원인을 부동산 시장 침체에서 찾지만, 이는 표피적인 설명일 뿐이다.지난 60년간 상호금융조합들은 덩치를 키우는 일에 몰두하면서 지역 기반의 서민금융기관이라는 본연의 역할에 소홀했다. 신용보다 담보 중심의 대출을 우선하고, 비과세 혜택을 지렛대로 고객 뺏기 경쟁에 집중하면서 상업은행과 별반 차이가 없는 '금융회사'로 변질했다. 가난한 서민들의 삶을 돕는 신용조합으로서의 뿌리와 정체성을 상실한 것이다.외국의 협동조합 금융기관이 '배제와 선별'의 시장 금융질서에 맞서서 '포용과 신뢰'를 바탕으로 금융 공백(financial gap)을 메우고 있는 것과 상반되는 모습이다. 2008년 금융위기가 터지고 월가 점령 시위(Occupy WallStreet)가 한참일 때, 미국인들은 위기의 진범인 투자은행, 상업은행에서 '안전한' 금융기관으로 계좌를 옮기자는 운동(Move Your Money)을 전개했다.미국인들이 탐욕적 금융회사의 대안으로 지목한 곳이 공동체은행, 신용조합 등 지역에 뿌리를 두고 활동하는 비영리 금융기관(CDFI)이다. 45개 국가 72개 은행이 참여하고 있는 세계 윤리은행 연합체(GABV)에 가입한 회원사의 대다수가 협동조합 금융기관이다. 이들은 돈보다 사람을 우선으로 생각하고, 지역사회의 요구에 부응하며, 지구 환경 보호에 앞장서고 있다.외국의 협동조합 금융기관이 상업은행과의 경쟁에서 밀리지 않는 비결은 무엇일까. 해답은 '지역'에 있다. 이들이 지역 금융의 강자로 우뚝 선 이유는 관계형 금융을 통해 지역 밀착형 사업을 펼치기 때문이다. 지역 특성을 반영한 맞춤형 상품을 개발하고 차별화된 서비스를 펼친 덕분에 충성도 높은 조합원을 확보할 수 있었고, 이들 진성(true) 조합원들이 든든한 울타리가 되어주고 있다.우리나라 소매금융 시장은 사실상 거대 상업은행들이 독과점하는 구조가 고착되어 있다. 우월한 물적 기반을 갖춘 은행 집단이 우량고객을 솎아내기(cherry-picking) 때문에 상호금융은 신용 위험이 큰 고객 비중이 높을 수밖에 없다. 전문가들은 상대적 열위에 놓인 협동조합 금융기관이 지속가능하려면 상업은행과 다른 접근법이 필요하다고 말한다. 발전 방식과 성장 경로가 다르다는 것이다.은행과 경쟁하며 수익 창출에 매달릴 것인가, 지역을 기반으로 차별화된 서비스를 제공하는 서민금융기관으로 거듭날 것인가. 한국의 상호금융조합들은 지금 전환기를 맞고 있다. 위기는 곧 기회이기도 하다. 60년 전, 전쟁의 폐허 위에서 연대와 협동의 정신으로 조합을 만들었던 초심(初心)으로 돌아가 시민들에게 사랑받는 금융기관으로 다시 태어나길 소망한다.