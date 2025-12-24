5년지기 된 해외 팬이 보낸 선물에 들어 있던 것

1994년 연극으로 데뷔해 영화와 연극, 드라마에서 활발한 활동을 이어가고 있는 배우 차유진의 사는이야기입니다.

"나도 선물 잘하고 싶다...!"

큰사진보기 ▲오래 전에 전한 작은 정성이 이렇게 돌아왔다. ⓒ 차유진 관련사진보기

큰사진보기 ▲<가톨릭영화제> 손데레사 수녀님이 건넨 마음 ⓒ 차유진 관련사진보기

큰사진보기 ▲가족들과 함께 만들었다며 주신 만두. ⓒ 차유진 관련사진보기

큰사진보기 ▲배우와 팬을 넘어 국경을 초월한 친구가 보내온 선물. ⓒ 차유진 관련사진보기

"Hello? Hello? May I ask you something? Did you send this gift for me, right?(저기요? 저기요? 뭐 좀 물어봐도 될까요? 혹시 당신이 보낸 선물, 저한테 보낸 거 맞나요?)"

"Yes!(예! 맞아요!)"

"나는 이런 것들을 받을 사람이 아니야."

"당신은 이 모든 걸 받을 자격이 있어요."

"올 한 해도 수고 많으셨습니다."

