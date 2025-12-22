'이재명 임기 5년 짧다고?' 국힘 반발에 김민석 "열띤 반응할 내용 아냐"

큰사진보기 ▲김민석 국무총리가 지난 20일 전남 무안군 전남도청에서 열린 K-국정설명회에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"'(이재명 대통령 임기) 5년이 너무 짧다고 하는 거 아니냐. '더 했으면 좋겠다'고 하는 분들도 있다"는 김민석 국무총리의 K-국정설명회 현장 발언에 국민의힘이 반발하고 나선 가운데 김 총리는 야권의 반응에 "굳이 평가할 내용이 아닌 것 같다"라고 말했다.22일 오마이TV <박정호의 핫스팟>과의 전화 인터뷰에 나선 김민석 총리는 "윤석열 정부 시절에 '(임기) 5년은 너무 길다'는 이야기들이 있었다"면서 "그 이야기를 (K-국정설명회에서) 하면서 최근에는 '이거 (이재명 정부의 국정) 운영이 너무 짧지 않느냐'는 이야기를 하는 분들이 많을 정도로 열심히 하고 있으니 더 많이 응원해 달라는 이야기를 가볍게 한 것"이라고 발언 배경을 설명했다.김 총리는 "그런 발언을 갖고 열띤 반응을 할 정도의 내용이 아니고 (이재명 정부를 향한 응원과 다짐) 취지에서 이야기한 것"이라고 잘라 말했다.김민석 총리의 '5년 짧다' 발언이 알려진 뒤 국민의힘은 거센 비판을 내놓는 중이다. 나경원 국민의힘 의원은 "대통령 임기 5년이 너무 짧다? 더 했으면 좋겠다? 잼플릭스? 김민석 총리가 기어이 이재명 장기집권의 군불을 땐다"면서 "이 망언을 낯부끄러운 아부로만 치부할 것이 아니다. 이는 민주주의의 근간을 흔들고, 장기 독재를 획책하려는 위험천만한 '간보기'"라고 힐난했다.김 총리의 '이재명 정부 5년 짧다는 이야기 나온다' 발언은 지난 20일 전남 무안군 전남도청 김대중 강당에서 열린 국정설명회 자리에서 나왔다. 이 자리에서 김 총리는 '김대중 대통령 정신'과 이재명 대통령의 호남 사랑을 소개했다. 그는 "호남이 민주주의의 성지로서의 자부심을 넘어 AI와 재생에너지 등 미래 국가전략의 핵심 거점으로 다시 도약할 수 있도록 현 정부가 최대한 지원하겠다"고 약속하기도 했다.국무총리의 K-국정설명회는 계속 이어질 전망이다. 김 총리는 오마이TV와의 인터뷰에서 "어느 언론에서 '대통령의 업무보고가 공중전이라면 총리가 하는 국정설명회는 일종의 지상전'이라고 표현했더라"면서 "국정설명회를 쭉 해나갈 생각"이라고 밝혔다. 내년 1~2월, 설날 전까지 국정설명회에 집중할 계획이라고 부연했다.