"청주-세종 통합 제안... 충북 광역통합도 논의돼야"

더불어민주당 청주시장 후보 군 중 한 명인 허창원 전 도의원이 청주시와 세종시 통합을 주장했다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

더불어민주당 청주시장 후보 군 중 한 명인 허창원 전 충북도의원이 청주시와 세종시 통합을 주장했다.22일 허창원 전 의원은 '공약보도자료'를 통해 청주·세종시 통합 필요성을 제기했다.허 전 의원은 "대전·충남 통합론이 본격적으로 진행되고 있다"면서 "지역의 성장 발전 거점으로 재건설되는 타 지역과 비교해 충북의 입지에 대한 우려는 커지고 있다"고 진단했다.그는 "청주 또한 이런 우려에서 자유로울 수 없다"며 "청주도 선택의 기로에 서 있다. 위기를 기회로 바꾸는 전략적 결단이 필요하다"고 강조했다.그러면서 "그 해답으로 청주와 세종의 통합을 제안한다"고 밝혔다.허 전 의원은 "세종시는 산업과 자족기능의 한계가 있다"며 "청주는 국제공항, 오송·오창 국가산단, 바이오·이차전지·반도체 산업, 대학·병원·물류 인프라를 고루 갖춘 실질적 성장 거점도시로 생활·경제·교통·행정 수요가 긴밀히 연결된 단일 생활권"이라고 강조했다.그는 "청주와 세종이 통합되면, 인구·산업·재정·위상이 동시에 도약하는 중부권 핵심 도시로 거듭난다"며 "청주시와 세종시는 대도시 기준을 안정적으로 충족하고, 국비 배정·공공기관 유치·정부 협상력에서 한 단계 높은 위상을 갖게 된다"고 주장했다.허창원 전 의원은 "청주·세종 통합은 세종의 중앙행정기관 기능을 유지하면서, 청주는 산업·주거·의료·교육·문화 중심지로 역할을 강화하는 상생형 광역도시가 된다"며 "행정수도 세종과 산업도시 청주가 연결될 때, 대한민국 중부권의 새로운 성장축이 완성된다"고 밝혔다.청주시와 세종시가 통합하면 충북도는 인구 70만 명의 미니 광역단체로 전락한다는 지적에 대해서도 입장을 밝혔다.허 전 의원은 "청주시와 세종시의 통합논의가 진행되면, 자연스럽게 충북도의 거취문제가 화두에 오를 것"이라고 말했다.그러면서 "개인적으론 청주시 뿐만 아니라 충북도와 세종시의 통합 논의가 필요하다고 본다"면서도 "청주시장 후보로 나선 제가, 청주시 이외의 충북도 10개 시군의 문제까지 거론하는 것은 예의가 아니다"고 밝혔다.허 전 의원은 "충북도지사 후보로 나서는 분들이 충북도와 세종시의 통합 문제에 대해 입장을 내놓고 논의를 해주시기를 기대한다"고 말했다.