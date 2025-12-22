전남 도시재생 성과, 연결로 확장하다

큰사진보기 ▲2025 전라남도 도시재생 성과공유회 행사 사진 ⓒ 전남도시재생지원센터 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025 전라남도 도시재생 성과공유회 행사 사진 ⓒ 전남도시재생지원센터 관련사진보기

AD

전남도시재생지원센터는 2025년 도시재생사업 주요 성과를 공유하고 시·군 간 협력 방안을 모색하기 위한 '2025 전라남도 도시재생 성과공유회'를 12월 19일 나주시 문화예술소통창작소에서 개최했다고 밝혔다.전남도시재생지원센터와 (재)전남정보문화산업진흥원에서 공동 주관한 이번 행사는 '성과에서 연결로, 전남 도시재생 커먼즈 데이'를 주제로 진행됐으며, 도내 시·군 도시재생 담당 공무원과 도시재생지원센터 관계자, 유관기관 담당자, 전문가 등 40여 명이 참석했다.특히 이번 성과공유회는 향후 협업이 가능한 다양한 기관의 관련 사업을 함께 소개하며, 전남 도시재생사업이 실질적 연계와 실행으로 이어질 수 있는 확장성을 중심으로 진행됐다.행사는 강신겸 전남대학교 문화전문대학원 교수의 특강 '성공적인 도시재생, 우리는 무엇을 놓치고 있는가?'로 시작됐다. 특강에서는 도시재생에서의 주체성, 관계성, 지속성, 혁신성의 중요성을 강조하며, 자립기반 구축을 위한 사업 추진 방향을 점검했다.이어 전남 도시재생 추진 경험과 협업 모델을 소개하는 발표가 진행됐다. 발표는 ▲박성현 국립목포대학교 기획부처장의 'RISE사업과 연계한 대학 상권 활성화 사례' ▲(재)전남정보문화산업진흥원 이성일 책임의 '위쉐어링(WeSharing) 도시 자산 공유 플랫폼이란' ▲남경완 여수시도시재생지원센터 팀장의 '서울시 넥스트로컬 사업 연계를 통한 도시재생 활성화 방안' ▲이승학 21세기주막(주) 대표의 '로컬 자원과 우리술 콘텐츠를 활용한 관광도시 활성화 사례' 순으로 이어졌다. 이를 통해 전남형 도시재생사업의 확장 가능성과 연계·협력사업 추진 전략이 공유됐다.마지막으로 전라남도 각 시·군의 2025년 도시재생사업 추진 성과를 공유하고, 지역별 주요 사례 발표와 질의응답을 통해 실무자 간 경험을 나누는 시간도 마련됐다.최우람 전남도시재생지원센터장은 "이번 성과공유회는 올 한 해 전남 도시재생 성과를 공유하는 데 그치지 않고, 연계사업 확장과 사후관리로 이어질 수 있는 실행 전략을 함께 모색한 자리"라며 "시·군 간 협력 네트워크를 바탕으로 지속 가능한 전남형 도시재생 체계를 강화해 나가겠다"고 말했다.