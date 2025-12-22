양주시립예술단 송년음악회... 희망의 에너지 듬뿍

큰사진보기 ▲12월 20일 양주시 광사동 예향교회 본당에서 열린 2025 양주시립 예술단 송년 음악회. ⓒ 양주시 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲지현정 양주시립합창단 지휘자는 이날 공연에서 선곡과 연주의 흐름에서 최상의 기획력을 보여줬다는 평가를 받았다. ⓒ 양주시 관련사진보기

큰사진보기 ▲권성준 양주시향 지휘자는 이날 연주에서 현악 파트의 글리산도 기법을 활용해 라벨의 프랑스적 감성을 효과적으로 재현했다는 평가를 받았다. ⓒ 양주시 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이 한기홍은 고려대학교 영어영문학과를 졸업하고 중앙일보(공채 24기)에 입사했다. 이후 월간중앙에서 오랜 기간 기자로 일했다. 사회팀장, 정치팀장을 거쳐 선임기자로 다양한 분야 인물 인터뷰 기사와 탐사보도에 참여했다. 한국 사회를 관통하는 현상을 시대적 흐름과 견줘보며, 여러 인물 간의 조화와 긴장관계를 들여다보고 싶은 꿈이 있다.

지난 20일, 잔뜩 흐린 날씨에도 경기 양주시 예향교회 본당은 1500여 명의 청중으로 가득 찼다. 기대 이상의 조명과 음향 시설, 특히 풍성한 잔향을 자아내는 공간 구조가 인상적이었다.본래 잔향 시간은 공간의 부피에 비례한다. 천장이 높을수록 부피가 기하급수적으로 늘어나 소리가 벽이나 천장에 부딪혀 돌아오는 거리가 멀어지고, 이는 음과 음 사이의 빈틈을 메워주는 풍성한 잔향을 만들어낸다.그날 합창단의 노래에는 투명한 공명감이 감돌았다. 소리는 드높이 상승했다가 다시 완만한 곡선을 그리며 하강해, 마치 객석을 따뜻하게 에워싸는 듯한 울림을 선사했다.오케스트라의 관현악 역시 평소와는 다른 입체감을 선보였다. 양주시립교향악단은 본래 현의 음색이 유려하고 관악 파트와의 밸런스가 뛰어난 연주 단체다. 이날 70명이 넘는 3관 편성의 관현악은 첼로나 더블베이스 등 저음 파트에서 묵직한 힘을 발휘했다.예향교회의 높은 천장이 각 악기의 소리를 뭉치지 않게 고루 퍼뜨리는 이른바 '디퓨전(diffusion) 효과'를 극대화한 것이다. 성탄절이 임박한 시점에서 교회라는 장소를 택한 것은 음악적·공간적으로 탁월한 전략적 선택이었다.1부 합창단 공연은 칼 젠킨스의 신비로운 아카펠라와 바흐의 경건한 코럴 선율로 막을 올렸다. 합창단의 바리톤 김용원과 소프라노 오해이가 한국 창작곡 <첫눈>을 부를 때, 성탄의 분위기는 이미 절정에 도달했다. 존 루터의 <생일 마드리갈>이 재즈의 향취를 더했다면, 조혜영 편곡의 <판타스틱 크리스마스>는 축제의 흥겨운 대미를 장식했다.특히 소프라노 유지혜가 솔로를 맡은 <판타스틱 크리스마스>는 이날 합창 공연의 하이라이트였다. 세련된 화성과 입체적인 성부 배치가 돋보이는 이 곡은 한국 퍼커션계의 거장 김현빈과 합창단이 이루어낸 환상적인 앙상블로 청중을 매혹했다. 익숙한 캐럴이 낯선 리듬과 멜로디로 재해석되어 청중의 마음을 부드럽게 녹여냈다.작곡가 조혜영은 명실상부 대한민국을 대표하는 합창 작곡가다. 섬세한 감성과 한국적 정서를 세련된 선율에 담아내는 것이 그의 인장(印章)과도 같다. 현재 인천시립합창단 상임 작곡가를 맡고 있는 그는 "연주자를 먼저 감동시켜야 청중에게도 감동이 전달된다"는 지론을 지니고 있다. 이날 합창단원들의 표정에서 뿜어져 나온 밝은 에너지는 바로 작곡가의 그같은 철학이 투영된 결과가 아닐까.올여름 양주시향 지휘자로 부임한 권성준은 범상치 않은 이력의 소유자다. 17세에 독일 데트몰트 국립음대와 대학원 피아노과에 최연소 나이에 입학하고 졸업한 그는, 어린 시절부터 접하는 거의 모든 곡을 암보하는 천재적인 재능을 보였다.그는 불행하게도 로베르트 슈만이 겪었던 '손가락 근육 질환'이라는 시련을 맞아 피아니스트의 꿈을 접어야 했다. 이는 역설적으로 슈만을 위대한 작곡가로 만든 것처럼, 권성준을 탁월한 지휘자로 이끈 결정적 계기가 되었다. 그는 유럽 전역과 국내에서 약 200회에 달하는 크고 작은 공연을 지휘하며 독보적인 경력을 구축해 왔다. 특히 오페라에 강점을 지닌 지휘자로 높은 평가를 받고 있다.이날 권성준이 선택한 레퍼토리는 세르게이 프로코피에프의 <로미오와 줄리엣>과 모리스 라벨의 <스페인 광시곡>이다. 특히 라벨의 곡은 최상급의 연주 난이도로 손꼽히며, 독일계 고전 음악과는 결이 다른 섬세한 '프랑스적 감성'을 요구한다.권성준은 이 곡을 "오케스트레이션의 교본이자 통제의 시험대"라고 지적했다. 미세한 피아니시시모(ppp)의 긴장감을 유지하는 능력과, 목관 악기의 까다로운 독주 부분을 조율하는 감각이 필수적이기 때문이다. 양주시향은 현악과 관악에 약음기를 활용하여 미묘한 음색 변화에 대응했고, 4관에 육박하는 웅장한 편성을 통해 라벨의 의도를 충실히 재현했다.특히 지휘자 권성준은 '글리산도(Glissando)' 기법을 통해 라벨 특유의 관능미와 공간감을 극대화했다. 현악 파트 전체가 일제히 지판을 미끄러지듯 연주하며 만들어낸 이 마법 같은 사운드는 제4곡에서 찬란한 색채로 폭발하며 청중을 열광시켰다.공연의 감동은 오케스트라와 합창단이 협연한 앙코르곡 연주에서 절정에 달했다. 김효근 작곡의 <삶이 그대를 속일지라도>(박지훈 편곡)가 울려 퍼지자 객석 곳곳에서는 눈물을 훔치는 이들이 보였다. 그럼에도 박지훈의 편곡은 원시(原詩)의 비장미를 넘어 밝고 당당한 희망의 에너지를 담고 있었다.이는 단순히 "슬퍼하지 말라"는 수동적 위로를 넘어, "삶이 그대를 속이는 순간조차 그 슬픔을 정직하게 직시하고, 억눌린 감정을 숭고하게 표출함으로써 고통을 딛고 일어서라"는 강인한 격려로 다가왔다. 비극 속에서 삶의 의지를 발견하게 하는 것, 그것이 바로 이날 공연이 선사한 진정한 위안이자 예술적 반전이다.