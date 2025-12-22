김민석 국무총리 "이재명은 유쾌한 토론가 '잼플릭스' 시즌2 갑니다"

큰사진보기 ▲김민석 국무총리는 22일 오전 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

■ 방송 : 오마이TV <박정호의 핫스팟> (10:10~10:25)■ 진행 : 김현성 / 전 민주연구원 부원장, 김지현 / 오마이뉴스 기자■ 대담 : 김민석 / 국무총리◎ 김현성 > 예, 여러분 예고 드린 대로 김민석 총리와의 전화 연결돼있습니다. 총리님, 안녕하세요?◎ 김민석 > 네. 안녕하세요. 반갑습니다.◎ 김현성 > 예. 아무튼 바쁘신데 오마이TV까지 이렇게 시간 내주셔서 너무 감사드립니다. 시간이 없으시니까 빨리 진행하겠습니다. 오늘 옆에 나와 있는 오마이뉴스 정치부의 김지현 기자, 한번 인사 나누시죠.◎ 김지현 > 예, 총리님 안녕하세요. 오마이뉴스의 김지현입니다.◎ 김민석 > 네. 김 기자님, 반갑습니다.◎ 김현성 > 예. 총리님 먼저 그냥 질문으로 바로 들어가서, 총리님도 뭐 잼플릭스라고 얘기할 만큼 업무 보고, 굉장히 화제가 됐는데요. 내내 앉아계셨는데 업무 보고 평가 한번 해주시죠.◎ 김민석 > 네, 뭐 여러 가지 좋다, 또 이런 거는 고쳤으면 좋겠다, 뭐 여러 가지 평이 있으신데 한 마디로 얘기하면 제일 중요한 것은 그런 장르를, 제가 장르라고 표현하는 건 제가 대통령님께 직접 아예 새로운 장르를 하나 만드신 것 같다고 이런 표현을 드렸던 적이 있어서 그런데요. 이런 장르를 시작했다는 것이 가장 큰 의미가 아닌가 싶습니다. 제가 과거에 보니까 이렇게 업무 보고가 중계가 되기 시작하고 공개가 되기 시작한 것이 김대중 대통령 때 처음 시작을 하셨더라고요. 그때도 생중계는 아니었습니다. 근데 이렇게 생중계라는 형식을 시작했다라는 것이 제일 큰 의미가 있는 것이 아닌가. 그 내에서 대통령께서 얼마나 구체적인 디테일을 가지고 문제를 지적하고 또 그걸 끌어가고 하는가. 뭐 이런 구체적인 내용들도 의미가 있겠지만 제일 큰 것은 그러한 큰 틀을 선택했다는 것이 중요한 것이고 그 틀의 선택의 배경은 결국은 국정을 열린 국정으로 끌고 가고 그 주인이 국민이다라는 생각을 가지고 국민들께 어떻게 보면 전체를 직접 보시게 하는 그것이 제일 의미 있는 거 아닌가 싶습니다. 이제는 국민들이 국정의 큰 내용들을 다 아시기 때문에.◎ 김현성 > 맞습니다.◎ 김민석 > 네. 스스로, 저희들이 그러한 공개적인 검증의 장이 저희 스스로 올려놨다 하는 것이 제일 큰 의미가 있는 것이 아닌가 싶고요.◎ 김현성 > 내내 강훈식 실장이랑 같이 배석하신 거죠? 같이 하신 거죠?◎ 김민석 > 네. 그렇습니다.◎ 김현성 > 아, 그거 보통 일은 아니실 것 같은데, 어마어마한 집중력이나 이런 게 필요할 것 같은데.◎ 김민석 > 어마어마한 집중력도 필요하지만 점심 먹고 거의 이번에는 쉴 틈이 없이 바로 시작해서.◎ 김현성 > 아이, 제가 볼 때는 뭐 졸거나 그러시진 않는 것 같아요.◎ 김민석 > 아, 안 졸려고 아주 고통스러운 노력을 했습니다.◎ 김현성 > 그중에서도 총리님이 봤을 때, 아, 이 장면은 참 인상적이다. 우리 이재명 정부를 대표할 수 있을 만한 장면이다. 이렇게 꼽을만한 장면이 있었나요?◎ 김민석 > 글쎄요. 하나의 장면이라기보다도 제가 지난 대선 당시에 <이재명에 대하여>라는 책을 쓴 적이 있는데요.◎ 김현성 > 네. 맞습니다.◎ 김민석 > 그때 제가 한마디로 이재명을 표현하면, 유쾌한 토론가다. 이렇게 제가 썼던 적이 있어요.◎ 김현성 > 아, 유쾌한 토론가. 네.◎ 김민석 > 근데 아마 지금은, 저는 비교적 가까이서 지켜본 사람으로서의 평이었는데, 아마 지금은 대부분의 국민들께서 그 의미를 이해하실 것 같아요. 그러니까 토론이라는 것에 필요한 열린 자세, 또 디테일, 어떤 진지함. 이런 것에 더해서 그 유쾌하다는 것은 일단 재밌잖아요.◎ 김현성 > 네, 네. 맞습니다. 맞습니다.◎ 김민석 > 그리고, 아! 저거 생각나네요. 그 저... 아니 민주당 빼고. 이런 거 있잖아요.◎ 김현성 > 아, 원전 얘기하실 때 당적 없는 사람 얘기하라고.◎ 김민석 > 네. 당적 빼고, 빼고 넘나들어서 이야기하라고. 근데 그 과정 자체에 있어서 대통령이 사실은 굉장히 격의 없게 하셨잖아요. 그런 어떤 유쾌한 토론이 우리 민주당의 관점에서는 매우 중요한 거라고 생각되는데. 저는 그러한 대통령의 면모가 모든 국민들에게 아주 구체적으로 보여졌고, 그건 대통령 개인의 어떤 개성을 뛰어넘어서 우리 사회가 가야 될 하나의 방향으로 이렇게 열려있고 즐겁게 토론을 통해서 문제를 해결해가야 하는 그런 방향의 하나가 아닌가라는 생각이 들고요. 사실은 저는 한 가지 더 말씀드리고 싶은 것은 제가 이번 업무 보고가 이제 한 번 남았습니다. 해수부 하나 남았는데, 그 후반부로 오면서 제가 계속 생각하고 최근에 이제 생각하고 있는 것 하나는 이번 평가보다 더 흥미로운 것은 2년 차 업무 보고입니다. 2년 차, 3년 차, 4년 차 업무 보고가 어떻게 될 것인가. 저는 이번 업무 보고와 전혀 다를 거라고 봅니다.◎ 김현성 > 그렇죠.◎ 김민석 > 매년 몰입도가 더 생길 것이고, 그다음에 올해 지적된 것들, 또 내년 한 해 동안 쭉 된 일에 대한 보다 구체적인 압박 점검이 되겠죠.◎ 김현성 > 네. 맞습니다, 맞습니다. 부담이 되겠죠. 쌓이면.◎ 김민석 > 네. 그리고 이번에는, 아니 뭐 모르는 게 잘못은 아닙니다. 모를 수도 있습니다. 그러니까 모르면 모르는 대로 알면 아는 대로 하는 것이 좋다, 이렇게 말씀하셨잖아요. 근데 2년, 3년이 지나가면 그 해당 부서의 장관을 포함해서 공직자들의 자기 업무에 대한 어떤 장악력은 훨씬 높아져야 되는 것 아니겠어요?◎ 김현성 > 맞습니다. 책임도 커지고.◎ 김민석 > 네. 그리고 국민들도 그렇게 볼 것이고. 그래서 점점 더 해를 거듭하면서 그 업무 보고가 진전되는 것을, 진화하는 것을 보는 재미가 더 쏠쏠하지 않겠는가. 저는 사실 미리 그런 생각을 해봤고요. 그렇게 해서 제가 공정위, 금융위 할 때 말씀드렸는데, 사실 이렇게 화끈하게 밀어주는 대통령 만나기가 쉽지 않을 거다라고 얘기했는데. 이런 방식으로의 국정 점검과 진행이 2년 차, 3년 차를 거듭해가면 결국 성과 중심의 국정이라는 것이 자리 잡아가는 것이 아닌가. 그렇게 될 거라고 보는 거죠.◎ 김현성 > 결국 뭐 이제 잼플릭스 시즌 2가 나오는 거네요.◎ 김민석 > 그렇죠.◎ 김현성 > 기대됩니다.◎ 김민석 > 그렇게 되는 것이고. 성남시장, 경기도지사로서의 도정, 이런 걸 통해서 이재명 대통령을 대통령에게까지 이끌었던 사실 이재명 대통령의 가장 고유한 어떤 장점, 장기, 경쟁력이 성남시정과 경기도정을 통해서 이렇게 꼼꼼하게 직접 실무자들을 참여시키고 챙기면서 성과를 만들어 온 것 아니겠어요? 저는 그것이 국정의 장으로까지 연장되어지는 그러한 과정을 우리가 국민들과 함께 시작한 것이다. 이렇게 생각하면 될 것 같습니다.◎ 김현성 > 네. 총리님 너무 시간을 안 주셔갖고, 너무 길게 하시면 안 될 것 같아요. 할 얘기가 너무 많습니다, 지금.◎ 김민석 > 네. 나머지는 짧게 짧게 하겠습니다. 이게 제일 중요한 얘기일 것 같아서 설명을 좀 했습니다.◎ 김현성 > 예. 병무청장님하고는 텔레그램 나눴습니까?◎ 김민석 > 아직 병무청장님이 연락을 안 주셨는데요. 그렇지 않아도 제가 병무청장님한테 뭔 얘기신가 하고 텔레그램은 안 하셔가지고 직접 전화로 하려고 했어요. 사실 거기에 대해서 오히려 대통령님이나 저희 같은 사람들은 그냥 텔레그램으로 그냥 문제 제기하고 소통하는 것에 익숙한데, 아마 병무청장님이나 다른 우리 공직자들은 총리한테 뭐 문자 보내고 뭐 이런 것이 아직 조금 어색하시고 그러지 않나.◎ 김현성 > 그러니까요. 아니, 그 장면도 되게 인상적이었어요. 저도 총리님 말씀처럼 이 변화된 소통을 어떻게 보면 보여주는 단면이다. 대통령과 텔레그램하고 총리랑 텔레그램 하는 이런 세세함. 이게 지금 소통의 방식이잖아요. 그런 맥락에서 K-국정설명회 지금 어제 전남에, 엊그제 전남에 다녀오셨던데. 그리고 뭐 외가가 진도라고 어제 박지원 의원님 얘기하시던데.◎ 김민석 > 네. 맞습니다.◎ 김현성 > 한 번에 한 번 얘기해주시죠.◎ 김민석 > 우선 서울, 광주, 그다음에 인천, 또 평통, 어제 전남까지 쭉 하고 있고요. 뭐 정당에서 요청도 있고 평통 같은 기관에서 요청도 있고, 또 다음에 남아있는 것이 전북에서는 JC라는 청년단체에서의 요청도 있고. 그다음에 어제 이후로만 해도, 어제 제가 텔레그램으로 받은 게 전북, 인천, 광명 이렇게 다양하게 쭉 있습니다. 쭉 해나갈 생각이고. 어떤 언론에서는 대통령께서 하시는 이 업무 보고가 공중전이라면 총리가 하는 이 K-국정설명회는 일종의 지상전이다, 이렇게 표현도 하셨더라고요. 어쨌든 쭉 그렇게 해나갈 생각입니다. 한 1, 2월 정도까지, 설 전까지 집중해서 하면 되지 않겠는가, 이런 생각을 하고 있고. 지금 아까 전에 진도 그 부분은 박지원 의원님하고 사실 비공개 일정으로 제가 어제 전남 전에. 그저께죠. 전남 행사 전에 갔다 왔는데, 저희 외증조부께서 전남 진도에 고성초등학교라는 학교를 설립하셔서, 설립자의 한 분이셔서 공교롭게도 박지원 의원님의 선친께서 거기 1회 졸업생이고 박지원 의원님이 23회 졸업생이고 그러셔서 그 인연이 있어서 잠깐 갔다 왔던 그 얘기를 하신 겁니다.◎ 김현성 > 호남의 외증손이군요.◎ 김민석 > 네, 네. 그래서 그냥 손자, 뭐 이렇게 되는 거죠.◎ 김현성 > 예. 우리 정치부 기자가 또 궁금한 게 있다 그래서 김 기자가 질문 한 번 마지막으로 받겠습니다.◎ 김민석 > 그렇게 하십시오.◎ 김지현 > 총리님, 국정설명회에서 이재명 대통령님의 임기 5년이 너무 짧다는 얘기가 있다라는 발언에 관련해서 국민의힘에서는 반응이 좀 거셉니다. 나경원 의원 같은 경우에는 장기집권 군불이냐. 이런 반응도 내놓는데요. 총리님, 이런 반응에 대한 평가를 좀 해주시면 어떤 평가가 가능하실까요?◎ 김민석 > 뭐 굳이 별로 평할 내용이 아닌 것 같습니다. 뭐 윤석열 정부 시절에 그때 5년은 너무 길다. 총선 전에 이런 얘기들이 있었잖아요. 그 얘기를 하면서 근데 최근에 실제로 다니면서 그때는 그랬는데 지금은 야 이거 5년이 너무 짧지 않냐라는 얘기를 하는 분들이 많을 정도로 열심히 하고 있으니 더 많이 응원해주십시오, 뭐 그런 정도의 얘기를 가볍게 한 것이어서 그걸 갖고 그렇게 막 열띤 반응을 하실 정도의 내용이 아니고, 그런 취지에서 얘기한 거다. 그렇게 이해하시면 될 것 같습니다.◎ 김현성 > 네. 총리님 아무튼 귀한 시간 내주셔서 감사드리고. 혹시 그 크리스마스 내일모레인데 혹시 국민들에게 하실 얘기 있으면 한번 전해주시죠.◎ 김민석 > 네. 크리스마스, 또 연말연시 잘 보내시고요. 제가 이걸 보니까 크리스마스건 연말이건 거의 뭐 꽉꽉 차게 일정이 있더라고요. 저희 정부 일정이 많은데, 이렇게 저희가 열심히 하면서 이런저런 일들을 챙기는 것을 감사하다라고 생각하고 있습니다. 대통령님도 그렇고 또 저도 그렇고 저희 정부의 모든 내각과 구성원들 공직자들이 최선을 다해서 이 국민주권정부를 만들어주신 귀한, 잘 받들겠습니다. 최선을 다하겠습니다.◎ 김현성 > 예. 총리님도 고맙고, 이렇게 날씨가 갑자기 추워졌으니까 건강 조심하시고요. 다음에는 현장에 한 번 나와주세요. 이렇게 전화 연결 말고.◎ 김민석 > 네. 감사합니다.◎ 김현성 > 예. 고맙습니다. 총리님.◎ 김지현 > 고맙습니다.