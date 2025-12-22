대통령실, 여당의 통일교 특검 수용에 "국회 판단 존중"

큰사진보기 ▲대통령 집무실 청와대 복귀가 임박한 21일 종로구 청와대에 경찰이 외곽을 점검하고 있다. 2025.12.21 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

대통령실은 22일 더불어민주당의 통일교 특검 수용 결정에 "국회 판단을 존중한다"라고 밝혔다. 대통령실 관계자는 이날 오전 관련한 대통령실 의견을 묻는 <오마이뉴스>의 질문에 이렇게 답했다.이재명 대통령이 지난 10일 "특정 종교단체와 정치인의 불법적 연루 의혹에 대해 여야, 지위 고하와 관계없이 엄정하게 수사하라"고 지시한 만큼, 그러한 취지에 부합하는 특검이라면 피할 이유가 없다는 뜻으로 풀이된다.이처럼 민주당은 물론 대통령실까지 여야 정치인들에 대한 불법 정치자금 후원 등 통일교의 정치개입 의혹을 파헤칠 특검에 동의하면서 관련 국회 논의는 급물살을 탈 것으로 예상된다.민주당은 이날 "여야 정치인 누구도 예외 없이 모두 포함해서 특검할 것을 제안한다"라고 밝혔다.정청래 대표는 이날 최고위원회의에서 "지난 대선에서 통일교가 정치에 어떻게 개입했는지도 한번 밝혀보자. 헌법 위배의 정교유착 의혹, 불법 정치자금 로비와 영향력 행사까지 모두 특검 대상에 포함해서 철저히 한번 밝혀볼 것을 제안한다"라고 말했다.국민의힘과 개혁신당이 지난 21일 제3자 특검 추천 방식 등을 골자로 하는 통일교 특검에 합의하고 공동 압박에 나서자, "민주당은 수사가 시작돼 자중했을 뿐 특검을 회피할 생각은 없었다(김병기 원내대표)"라고 맞받은 것.하루 전, 민주당 정청래 대표,김병기 원내대표, 김민석 국무총리, 강훈식 대통령 비서실장 등이 참석한 고위 당정대 협의회를 통해 통일교 특검에 대한 의견이 조율됐을 가능성도 있다. 민주당이 야당의 통일교 특검 요구에 경찰 수사가 먼저라면서 일고의 가치도 없다고 일축한 바 있기 때문이다.이에 대해 박수현 민주당 수석대변인은 "(기존 당의 방침은) 경찰 수사가 먼저라는 원칙과 국민의힘이 정치공세를 하고 있다는 판단 하에 이를 차단하기 위한 원론적인 당의 전략이었다"라며 "(그러나) 이후 여론 조사와 언론 보도 등을 통해 민심을 면밀히 주시하면서 살펴왔고 그 사이 계속 민심 변화에 따른 당내 변화도 함께 있어 왔다"라고 설명했다.무엇보다 그는 "어제 고위당정대협의에서 관련 논의는 아예 없었다"라면서도 "이 문제는 수시로 지금까지 (민심을) 당이 면밀히 살펴왔고 그 결과를 대통령실과 공유하고 지속적으로 조율해 온 결과"라고 말했다.