대전·충남 통합에 촉각, 부산·경남도 여론조사 진행

▲질문하는 이재명 대통령최근 이재명 대통령이 대전·충남 행정통합에 속도를 낼 것을 주문했다. 정부 지원 공식화에 국민의힘이 이를 환영한 가운데, 더불어민주당도 당내 특별위 구성과 특별법안 준비 등 관련 절차를 밟고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기