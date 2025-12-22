대전·충남 통합에 촉각, 부산·경남도 여론조사 진행

이재명 대통령이 대전·충남 행정통합에 힘을 싣는 가운데 공론화 과정을 밟고 있는 부산·경남도 최종 의견 정리에 앞서 시도민들의 의사를 묻는 여론조사 절차에 들어갔다. 지방선거를 앞두고 부는 통합 바람에 지역 언론의 반응은 "머뭇거릴 시간이 없다(부산일보)", "신중하게 접근해야(경남신문)" 등 상당히 엇갈리고 있다.
"머뭇거릴 시간 없어", "신중하게 접근해야"
22일 부산·경남 행정통합 공론화위원회는 오는 23일부터 31일까지 만 18세 이상 두 지역 시·도민 4000명(부산 2000명, 경남 2000명)을 대상으로 통합 관련 여론조사를 진행한다. 전화면접 방식으로 진행되는데, 공론화위는 행정통합에 대한 인식, 필요성에 더해 가장 핵심 질문인 찬반과 이유 등을 직접 확인한다.
최근 여론조사 업체를 선정한 공론화위는 신뢰성 확보를 위해 지역과 성별, 나이 등 표본 설계에 공을 들였다고 설명했다. 민심을 충분하게 담아 어느 한쪽에 기울지 않도록 하겠다는 것이다. 그 결과물이 공개되는 시점은 내년 1월이다. 공론화위는 박형준 부산시장과 박완수 경남도지사에게 전달할 최종 의견서에 이를 담는다.
부산시는 2023년과 달리 긍정적 결과가 나오지 않겠느냐며 기대하는 분위기다. 부산·경남 행정통합은 당시 윤석열 정부와 국민의힘 단체장들이 더불어민주당이 추진해온 부울경특별연합을 폐기하면서 대안으로 제시됐다. 하지만 낮은 인지도와 부정적 여론에 추진 동력을 얻지 못했다. (관련기사: 부산·경남 시도민 69.4% "행정통합 잘 모른다"
https://omn.kr/24rmh)
시 자치분권과 관계자는 <오마이뉴스>와 통화에서 "공론화위 권력별 설명회와 토론회 등으로 2023년 여론조사 때와는 차이가 있다"라고 말했다. 이 관계자는 "홍보에도 상당히 힘을 들인 만큼 이런 부분이 이번 조사에 반영되지 않겠느냐"고 예상했다. 10여 차례 이상 숙의 절차를 밟은 박재율 공론화위 대변인도 "지난 1년 동안의 활동을 확인하는 과정이 될 것"이라며 상황이 과거와 똑같지 않단 점을 강조했다.
부산·경남 통합은 이 대통령이 내년 지방선거전 대전·충남 통합을 주문하면서 덩달아 관심사로 떠올랐다. 하나의 대전·충남 단체장을 선출할 가능성에 부산·경남까지 영향을 받을 것이란 관측이었다. 그러나 냉정하게 말하면 두 지역은 처한 조건이 크게 다르다. '성급한 추진' 비판에도 대전·충남은 특별법 제출로 일정표가 분명하고, 부산·경남은 의사를 다시 묻는 사실상 시작 단계다.
일각에선 대전·충남의 사례가 자극을 줄 것으로 판단하지만, 부산·경남은 여론조사의 벽부터 넘어야 한다. 관련 법 제정과 주민투표까지 갈 길이 산 넘어 산이다. 게다가 부산·경남은 시도민 의견을 존중하는 상향식 추진 방침을 정했다. 현재 대전·충남 시민사회가 선거 일정보다 시민의 시간표가 중요하단 우려를 제기했는데, 이런 불씨를 애초에 막겠다는 것이다.
물론 부산과 경남의 시도민 여론이 지자체의 경계를 허물자는 것으로 완전히 기울면 갑자기 속도가 붙을 수도 있다. 이때는 공론화위가 연구해온 통합 자치단체의 권한, 필요한 특례 등이 빛을 발할 전망이다.
그렇다고 해도 지금은 한계가 뚜렷하다. 경남 일각에선 부산 중심으로 빨려 들어갈 수도 있단 우려가 여전히 강하다. 수도권 일극체제 대응 차원에서 통합에 공감하는 지역 분권단체는 대전·충남의 시행착오 여부에 따라 역풍이 불 수도 있다며 '무조건 빨리 빨리'를 경계했다.
지역 일간지 또한 사설로 엇갈린 시각을 드러냈다. <부산일보>는 23일자 '대전·충남 통합 단체장 뽑자는데 부산·경남 행정통합은' 사설로 "부산·경남이 결단을 미룬다면 또 한 번의 기회를 스스로 놓치는 셈이 된다"라며 머뭇거려선 안 된다는 점을 부각했다.
반면 <경남신문>은 사설에서 "대전·충남이 지방선거 전에 통합을 추진한다고 경남과 부산까지 따라나설 필요는 없다"라며 "졸속 추진은 안 된다"라고 신중한 태도를 유지했다.