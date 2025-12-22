"하나, 둘" 함양에 울려퍼진 웰빙댄스, 60대도 춤추는 신바람

큰사진보기 ▲12월18일 함양읍 동위천1길 일원에 있는 댄스 컴퍼니에 웰빙댄스를 추기 위해 모인 회원들 ⓒ 주간함양 관련사진보기

"천천히 하나, 둘. 하나, 둘"

"쉽게 말하면 사교댄스와 댄스스포츠를 섞어놓은 커플댄스라고 보시면 됩니다."

"지금 함양군 관내에서 웰빙댄스를 하는 분들이 대략 150명에서 190명 정도 됩니다."

"웰빙댄스는 걷기만 할 수 있다면 누구나 할 수 있어요. 나이가 들수록 운동이 점점 줄어드는데, 웰빙댄스는 끝까지 할 수 있는 취미라고 생각합니다."

"몸이 완전히 달라졌어요."

"웰빙댄스 덕분이에요."

"이거 하고 나서는 몸이 완전히 달라졌어요. 테니스 할 때처럼 쥐가 나는 일도 없고요. 무엇보다 마음이 좋아요."

"은퇴하고 나면 시간이 많잖아요. 자칫하면 우울해질 수 있는데, 웰빙댄스를 하면서 그런 게 없어졌어요."

"음악이 있어서 좋고, 함께할 사람이 있어서 더 좋죠."

경남 함양군 함양읍 한켠, 평범한 오전를 깨우는 음악 소리가 발길을 붙잡는다. 문을 여는 순간, 조용하던 일상은 박자에 맞춰 방향을 튼다. 발은 자연스레 리듬을 타고, 손동작과 발스텝이 호흡을 맞추며 이어진다. 이곳은 함양읍 댄스컴퍼니, '웰빙댄스'가 일상이 되는 공간이다.이번 '함양군에 할게 뭣이 있는고'에서는 박원주 원장이 이끄는 함양군 웰빙댄스팀을 통해, 함양에서 즐길 수 있는 또 하나의 신바람 나는 취미를 들여다본다.박원주 원장의 구령에 맞춰 수강생들이 자연스럽게 몸을 움직인다. 빠르지도, 느리지도 않은 템포. 무리 없이 따라갈 수 있는 동작이지만, 발의 위치, 상체의 균형, 상대와의 거리까지 세심하게 짚어준다. 이곳에서는 춤이 '생활'이다.웰빙댄스는 말 그대로 건강을 목적으로 음악에 맞춰 즐기는 댄스다. 사교댄스를 기반으로 하되, 댄스스포츠의 요소를 적절히 접목했다. 경기 출전을 목표로 한 댄스스포츠와는 달리, 일상에서 누구나 즐길 수 있도록 문턱을 낮춘 것이 특징이다.박원주 원장은 웰빙댄스를 이렇게 설명했다. 지루박, 부르스, 트로트처럼 어르신들에게 익숙한 사교댄스를 기본으로 하면서도, 현대적인 리듬과 동작을 더해 세대 간 거리도 좁혔다. 음악 역시 특정 장르에 국한되지 않는다. 트로트는 물론 팝, 대중가요까지 폭넓게 활용된다.무엇보다 눈에 띄는 점은 '커플댄스'라는 형식이다. 흔히 남녀가 짝을 이뤄야 한다고 생각하기 쉽지만, 실제로는 여자-여자, 남자-남자도 가능하다. 중요한 것은 성별이 아니라 '리더'와 '팔로워'의 역할이다. 서로 호흡을 맞추고 상대를 배려하는 과정 자체가 웰빙댄스의 핵심이다.함양에서 웰빙댄스가 시작된 것은 2015년이다. 당시 사회복지관에서 첫 수업을 연 이후, 10년 째 쉼 없이 이어지고 있다. 현재는 함양읍을 비롯해 관내 여러 읍·면에서 수업이 진행 중이다.적지 않은 규모다. 각 수업은 주민자치 프로그램 형태로 운영되며, 자연스럽게 동아리활동으로 이어졌다. 아직 공식적인 동아리 명칭은 정해지지 않았지만, '함양군 웰빙댄스'라는 이름으로 각종 행사와 대회에 참여하고 있다.대회 성적도 눈에 띈다. 상주 곶감축제 대회, 대구 달서구청장배 대회 등에서 대상과 그랑프리를 수상했다. 무대 위에서는 나이를 가늠하기 어렵고 표정과 동작에서 자신감이 묻어난다.웰빙댄스의 가장 큰 장점은 '지속성'이다. 박원주 원장은 이 점을 여러 차례 강조했다.수업에 참여한 수강생들 대부분이 시니어다. 과격한 동작이 없고, 몸에 무리를 주지 않으면서도 자연스럽게 근력과 균형 감각을 기를 수 있다. 특히 앞뒤로 걷는 동작이 많아 보행 안정성에도 도움이 된다.춤을 전혀 춰본 적 없는 '몸치'라도 걱정할 필요는 없다. 기본 스텝은 정해져 있지만, 동작 자체가 복잡하지 않아 금세 익숙해진다. 박 원장은 매년 루틴을 새로 구성해 지루함을 덜어낸다. 음악과 동작이 바뀌면 분위기도 달라지고, 그 자체로 또 다른 재미가 된다.수업에 참여한 수강생들의 발을 보면 공통점이 있다. 모두 댄스화를 신고 있다는 점이다. 겉보기에는 일반 구두처럼 보이지만, 바닥이 댄스에 적합한 재질로 제작됐다. 미끄러지지 않으면서도 회전이 자연스럽다. 작은 장비 하나가 동작의 완성도를 높여준다.수업은 보통 단체 레슨으로 진행된다. 주 2회, 한 번에 약 1시간30분. 월 회비는 5만 원으로 비교적 부담이 적다. 개인 레슨도 가능하지만, 대부분은 단체 수업을 통해 함께 호흡을 맞춘다. 남성 수강생 비율은 여성보다 적지만, 참여한 이들의 만족도는 높다.수업이 끝난 뒤 만난 웰빙댄스 동아리 회장을 맡고 있는 우승주 씨는 올해 만 60대 중반이다. 얼굴빛이 유난히 밝다.우 씨는 올해 3월, 사회복지관 수업을 통해 웰빙댄스를 처음 접했다. 지인의 권유로 시작했지만, 지금은 생활의 일부가 됐다. 과거에는 20년 넘게 테니스를 쳤는데 잦은 근육 경련으로 운동이 쉽지 않았다.퇴직 후 찾아온 공허함도 웰빙댄스를 하며 자연스럽게 사라졌다. 정해진 시간에 사람들을 만나고, 서로 안부를 묻고, 함께 웃는다.우 씨는 웰빙댄스 외에도 텃밭 농사, 하모니카, 분재 등 다양한 취미를 즐기고 있지만, 그중에서도 웰빙댄스의 만족도가 가장 크다고 했다.함양에서 웰빙댄스는 취미를 넘어 문화로 자리 잡아가고 있다. 특별한 재능이나 경험이 없어도 시작할 수 있고, 함께할수록 재미가 커진다. 음악이 흐르고, 발이 움직이고, 사람과 사람이 연결된다.박원주 원장의 말처럼, 웰빙댄스의 매력은 단순하다. 어렵지 않고, 즐겁고, 오래 할 수 있다는 것. 그 소박한 장점이 함양읍을 신바람나는 춤바람으로 채우고 있다.