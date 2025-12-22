신태용 감독 폭력 논란, 사제지간이라도 저런 식은 안된다

한국스포츠저널리즘연구회는 스포츠 현상을 비평하고, 대안 담론을 생산하는 모임입니다. 토론 불모지의 한국 스포츠 풍토에서 다양한 가치와 합리적 비판이 경쟁하는 공론장 구실을 지향합니다.

큰사진보기 ▲신태용 전 울산HD 감독이 1일 서울 서대문구 스위스그랜드호텔에서 열린 K리그 2025 대상 시상식에 참석해 대전하나시티즌 황선홍 감독과 인사를 나누고 있다. 2025.12.1 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲11회 연속 월드컵 본선 진출에 도전하는 한국 축구대표팀의 정승현이 11일 오후(현지시간) 쿠웨이트 압둘라 알 칼리파 스타디움에서 열린 팀 훈련에서 가볍게 공을 차며 컨디션을 점검하고 있다. 2024.11.12 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이번 스포츠저널리즘 연구회 토론은 최근 불거진 신태용 감독의 폭력 이슈로 구성했다. 프로축구 울산 HD의 정승현 선수가 시즌 마지막 경기 뒤 미디어를 상대로 신태용 감독의 폭력 행위를 고발했고, 그 자체로 축구인들과 팬들에게 큰 충격을 주었다. 대한축구협회도 진상 파악 등 조사에 들어간 상황이다. 스포츠저널리즘연구회 회원들은 8월 신태용 감독이 울산 선수단 상견례장에서 정승현과 인사하면서 얼굴에 손찌검한 동영상을 본 뒤 의견을 나눴다.장익영 한체대 교수, 오태규 서울대 일본연구소 연구원, 김세훈 경향신문 기자, 강국진 서울신문 부장, 사회 김창금 한겨레신문 기자.12월7일 줌 토론.신태용 감독 폭력 이슈는 8월 울산 HD 감독으로 부임한 신 감독이 선수단 상견례 당일 국가대표 수비수 정승현의 뺨에 손을 댄 사건이다. 신 감독은 올림픽대표팀 시절부터 지도한 정승현과 만나 반갑다고 하면서 뺨을 친 것인데, 그것이 선수 입장에서는 모욕적으로 느낄 수 있다. 현재 대한축구협회에서 진상조사를 하고 있고, 조만간 결론이 나올 것으로 보인다. 저도 '징계 위기'라고 기사를 쓴 적이 있는데, 신 감독과 통화를 하지 못하고 쓴 점을 반성한다.그럼에도 지도자가 선수에게 친밀감을 표시할 때, 그것을 다르게 받아들일 수 있는 것은 분명하다. 사제관계라고 명명하는 것조차 일방적일 수 있다.비디오를 보면 알겠지만, 선수를 처음 만나는 상견례 자리였다. 신 감독의 표정이 밝은데, 새로 팀을 맡아 그랬을 것 같다. 정승현의 경우 국가대표로 뛰고 있는데, 신 감독이 키워준 선수로 볼 수 있다. 반갑다는 표정으로 뺨을 툭 쳤는데, 툭 치는 것치고는 조금 세게 때렸다. 정승현 입장에서는 나이도 서른을 넘었고, 고의가 아니라고 해도 뺨 맞은 것 자체가 기분이 안 좋았을 것이다. 이것 말고도 신 감독이 선수들 훈련 과정에서 지시를 잘 따르지 않으니까 불러서 귀에다 호루라기를 불었다고 한다.신 감독이 대놓고 누구를 때린 것이 아니어서, 본인은 자신의 행동을 폭행이라고 생각을 안 한 것 같다. 선수들 입장에서는 이해는 하지만 기분이 상하고, 비슷한 행동들이 반복되고, 무시당한다고 느끼면서 감독을 따르지 않게 된 것 같다. 신 감독이 아시아 챔피언스리그 중국 원정 경기 뒤 인터뷰에서 "선수들을 물갈이하겠다"는 표현을 썼는데, 이러면 선수들이 술렁인다. 그때부터 신 감독과 선수단의 관계가 안 좋아졌고, 시즌 뒤 폭로가 나왔다.이 사안을 처음 접했을 때, 세대 간 격차, 그러니까 기성세대와 엠지 세대의 의사소통의 문제가 있었나보다라고 생각했다. 하지만 이것은 그런 부분이 아니다. 결국은 커뮤니케이션이라는게 굉장히 쌍방향적인 것이다. 하지만 이것은 소통 방식이 아니고, 애정의 표현인지도 의문이다. 성폭행도 마찬가지다. 아무리 선수를 아낀다고 해도 표현하는 방식이 굉장히 폭력적이다. 세대를 넘어, 사람이라면 보편적으로 느낄 수 있는 그런 폭력이다. 만약에 이런 방식이 표현이라면, 당하는 사람은 굉장히 수치스러울 것 같다. 만약에 이런 식으로 저를 아껴서, 제가 이런 식의 표현을 받는다고 생각하면 저는 안 받을 것 같다.축구를 깊숙하게 취재하는 기자들과 일반 독자들과는 차이가 있다. 일반 사람들은 그냥 선수들하고 감독하고 알력이 있다는 정도만 알고 있지, 어떤 손찌검이 있었는지는 모른다. 영상을 보면, 애정의 표현치고는 너무 강했다고 본다. 신 감독 개인적으로는 폭행이라고 볼 수는 없을 것 같은데, 선수와 충분한 신뢰가 형성되지 않은 상태에서 저런 식의 행위를 한다면 선수들이 반발하는 것은 당연하다.지난해 초 아시안컵 4강전을 앞두고 손흥민과 이강인의 충돌 사건도 연상된다. 당시 상황은 수직적인 위계질서를 중시하는 선배 그룹 쪽과 수평적 관계를 원하는 새로운 흐름이 충돌했다. 이번에도 마찬가지다. 지도자는 기존 관행에 따라 수직적인 관계를 고수하고, 수평화되는 문화 속에서 성장한 선수들은 받아들이지 않는다.이 사건은 애초에는 큰 문제로 느껴지지 않고 넘어갔다. 그때 '야! 승현이, 너 신태용 감독이 너무 좋아하는 것 같다'라며 약간 신기해하는 선수도 있었다고 한다. 하지만 이후 신 감독의 행동들이 선수들을 무시하고, 또 물갈이하겠다는 말이 나오니까 불거져 나온 것 같다.신 감독이 선수랑 소통을 잘하고, 과한 행동이 없었다면 괜찮았을 것이다. 그런데 이후에 감독과 선수 간에 계속 불편한 것들이 생기니까, 그때 때린 것이 다시 의미를 갖게 된 것 같다.반복을 통해 차이가 발생한다는 말이 떠오른다. 애초에는 별다른 의미가 없었지만, 사후적으로 다시 의미를 갖게 되고, 그러니까 결과가 원인이 되고, 원인이 새롭게 해석되는 셈이다. 결론적으로 그것은 엄청난 폭발력을 지닌 채 스포츠계의 선수와 지도자 사이의 새로운 관계 설정에 대한 문제를 제기하고 있다.미디어에서는 사제지간이라는 말을 많이 쓴다. 언제까지 선수하고 지도자의 관계를 스승과 제자로 쓰는 게 맞는지 의문이다. 미성년자도 아니고 성인이 됐으면 스승과 선수의 관계라기보다는 팀의 목표를 향한 동반자적인 협력 관계로 봐야 할 것 같다. 우리가 너무 스승과 제자 이렇게 나누다 보니까 수직적 관계로 계속 이해를 하게 된다. 스승이 과한 행동을 해도 제자는 참아주는 식인데, 이번 상황에서는 스승과 제자 같은 표현은 맞지 않는 것 같다.사제지간이라는 말은 부자지간처럼 윤리를 담고 있다. 문명 차원에서는 보편성을 지닌 가치다. 그것이 잘 발현되면, 사회는 더 원숙해진다. 이제 사제지간이라는 용어도 사라지는 것인가?스승과 제자의 관계라도 저런 식의 관계는 안 되는 것이다. 스승일수록 제자를 더 사랑으로 대해야 하고, 제자도 스승을 존경의 마음으로 대하면 되는 것이지, 저렇게 물리적인 폭력이나 이런 식의 행동은 지금 시대에는 안 맞는다.선수단의 초기 분위기는 신 감독의 행태를 큰 문제로 받아들이지 않았다고 했는데, 저는 좀 생각이 다르다. 상견례장에 모여 있던 선수마다, 저마다 다른 판단을 했을 수도 있다. 가장 중요한 것은 정승현 당사자가 어떻게 느꼈느냐는 점이다.울산 관계자들한테 많은 얘기를 들어봤고, 정승현 말고도 신 감독이 특정 외국인 선수에 대해서도 쥐 잡듯 잡아서 멘털이 나갔다는 얘기도 있다. 어쨌든 이런 식의 선수단 운영은 문제가 있고, 소통과는 거리가 있다. 개인적으로 굉장히 실망했다.만약에 저게 애정이라면 신태용 감독이 선수들을 어떻게 사유하는지를 아주 여실히 보여주는 것 같다. 내가 너에게 많은 기회를 줬고, 내가 너를 대표 선수로 만들었다는 식이다. '엄청나게 많은 애정을 줬기 때문에 이런 행동을 해도 나는 괜찮다'는 것이 기본적으로 깔려 있다. 지도자들이 폭력을 가할 때, '내가 너를 잘 챙기잖아. 야! 한 대 때리는 것 가지고, 이건 다 사랑이야'라는 식으로 접근한다. 여기에서도 그것이 드러난다. 이것이 기성 세대와 엠지 세대의 충돌 지점일 수도 있다. 꼭 세대 간 갈등이라고 할 수는 없지만, 폭력적인 환경에서 운동을 해왔던 지도자들이 선수들을 대하는 태도를 보여준다.지도자와 선수의 권력은 갑을 관계다. 상견례 자리에서 지도자는 권력 관계의 우위에 있다. 이런 식의 지도자 행동은 선수단을 장악하는 데 도움이 될 수도 있겠지만, 그 바탕에는 상대방에 대한 존중심이 있어야 한다.신태용 감독이 경질된 이후 처신에 문제가 있다. 인터뷰를 여러 곳에서 했는데, 자기는 잘못한 것이 없고, 선수 탓하는 발언들이 나왔다. 선수 입장에서는 맞고 당한 것이 분명한데, 신 감독은 언론을 통해 아니라고 했다. 선수들은 시즌 성적이 나쁘니까 시즌 끝날 때까지 꾹꾹 누르고 있다가 터트렸다. 신 감독이 좀 자중하고, '다 내 잘못이다'라는 태도를 취했다면 선수들도 이해를 했을 것인데, 결과적으로 그렇게 하지 못한 것이 안타깝다.축구가 다른 종목과는 다른 특색이 좀 있는 것 같다. 예를 들어 농구나 배구에서는 감독이 코칭을 할 때 중계방송 화면에 다 드러난다. 옛날에는 감독이 선수들에게 막 욕을 하기도 했는데, 요즘 중계를 보면 감독이나 코치들이 선수들에게 존댓말을 쓴다. 코트 밖에서도 이런 관성과 어긋나게 180도 바뀌어 폭력적으로 선수를 대하지는 않을 것이다. 축구에서는 하프타임에 라커룸에 다 들어가는데, 이런 문화적 차이가 있는 것이 아닌가싶다. 그럼에도 세상의 변화를 수용하지 못하는 지도자는 자격이 없는 것이라고 본다. 선수들을 인격적으로 지도하면서도 충분히 잘 하는 지도자도 많다. 명감독이라고 상당히 이름을 날렸지만, 이번 사태로 오히려 타격을 받게 됐다.선수단 내부의 문제가 미디어 고발 형태로 드러나면서 대화를 통해 충분히 풀릴 수 있는 문제가 더 커져 버렸다는 생각도 든다. 지금이라도 신태용 감독이 정승현을 찾아가서 진심으로, 정확하게 사과해야 하는 것 아닌가 싶다.K리그 시상식 현장에서 신태용 감독이 '폭행은 아니었는데, 그렇게 느꼈으면 미안하다'라는 취지로 취재진에게 얘기를 했다. 또 라커룸은 특별한 이벤트가 아니면 공개하지 않는다. 퍼거슨 감독도 축구화 발로 차고 그랬으니까. 이런 문제가 있을 때마다, 세상의 변화는 빠른데 스포츠계가 못 따라가는 것은 아닌가 하는 생각을 한다. 우리가 알아서 한다거나, 터치하지 말라는 식으로 폐쇄적이고 구시대적이라면 변화할 수 없다. 이런 둔감성 때문에 그동안 해온 것처럼 행동하고, 코치들도 나중에 그렇게 반복하는 것 같다.선수가 미디어를 통해 폭로하는 것은 어쩔 수가 없다. 사건이 있고, 기자가 알게 되면 당연히 취재를 한다. 다만 이번 사건을 통해 사전적인 예방과 사후적인 조치 두 가지를 고민해야 한다고 생각한다. 예를 들어 지도자를 대상으로 예방 교육을 하고, 자격 심사에서도 이런 부분을 철저하게 해 기준에 맞는 사람을 양성해야 한다. 그렇지 않으면 엄벌에 처한다는 식의 경고가 있어야 한다. 이런 일이 나오지 못하도록 환경을 만들어야 한다.선수들에게 육체적이고 기술적인 훈련이 중요하지만, 선수들 또한 스포츠의 매너나 예절, 선후배 동료 간의 소통, 지도자와의 관계 등에 대해 생각하고 교육 등을 통해 배워야 한다. 그래야 나중에 지도자가 돼도 다르다. 사후적으로는 분명하게 행위가 있는 것이기 때문에, 행위자는 피해자가 받아들이고 수긍할 수 있도록 확실하게 의사표시나 사과를 해야 한다.정승현 선수도 현역 은퇴 뒤에는 지도자로 나갈 수 있는데, 이런 사건이 축구인들 사이에 낙인효과가 돼 부정적으로 작용해서는 안 될 것 같다.스포츠가 폐쇄적인 문화를 갖고 있다면, 그것은 권력의 불평등한 구조 때문이다. 지도자와 선수 사이의 평등한 권력 관계가 존재하기는 힘들다. 그러니까 서로 의기투합하고, 오해를 푸는 방식으로 털어내면 좋겠지만, 권력관계가 이미 불평등한 상황에서 의사소통이 어렵다. 이런 구조적 상황을 시민들은 잘 알고 있다. 피해를 본 선수가 잘못한 것은 아니고, 그렇기 때문에 '너, 선배를 고자질했어'라는 부분은 정당성, 합리성을 갖기 어렵다.