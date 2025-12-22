[주장] 교실은 무너지고 있는데 교사만 비난받고 있다

큰사진보기 ▲교실 ⓒ flpschi on Unsplash 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 박정일씨는 전 경기도교육연구원장입니다.

초등학교 한 차시 수업은 40분이다. 그러나 요즘 교실에서 아이들이 실제로 배우는 시간은 그보다 훨씬 짧다. 현장에서 만난 교사들은 비슷한 이야기를 들려준다.한두 명의 반복적인 수업 방해를 진정시키는 데 적지 않은 시간이 소모되고 그 사이 수업은 여러 차례 끊긴다는 것이다. 체감상 한 차시 중 10분에서 15분가량이 그렇게 흘러간다고 말하는 교사도 적지 않다.그 시간 동안 교사는 가르치지 못하고 아이들은 기다린다. 이 장면은 더 이상 예외가 아니라 많은 초등 교실의 일상이 되고 있다.아침에 교실 문을 열며 숨을 고르는 교사들이 있다. 수업 준비 때문이 아니다. 오늘은 어떤 일이 벌어질지 모른다는 불안 때문이다. 소리를 지를 아이가 있을지 책상을 밀칠 아이가 있을지 수업이 몇 번이나 멈출지 알 수 없기 때문이다. 이 불안은 하루 이틀의 문제가 아니다. 반복되고 누적되며 교사의 몸과 마음을 갉아먹는다.이 현실을 두고 사회는 쉽게 질문한다. 왜 선생님은 아이 하나를 통제하지 못하느냐고. 그러나 이 질문은 문제의 본질을 비켜간다. 지금 교실에서 벌어지는 혼란은 교사의 능력 부족이 아니라 교사가 대응할 수 없도록 설계된 구조의 결과에 가깝다.현장의 교사들은 통제하지 않는 것이 아니라 통제할 수 없는 상태에 놓여 있다고 말한다. 법과 제도는 수업을 방해하는 학생을 분리할 수 있다고 규정한다. 하지만 분리 이후의 경로는 비어 있다.아이를 보낼 공간이 없고 맡아줄 전담 인력도 없다. 교실 밖에는 그 아이를 받아줄 준비된 시스템이 없다. 결국 교사는 아이를 교실 밖으로 내보내지 못한 채 모든 상황을 교실 안에서 해결하라는 요구를 받는다. 이 과정에서 발생하는 민원과 책임 역시 교사 개인이 감당해야 한다.이 구조 속에서 교사가 선택할 수 있는 방법은 점점 소극적으로 변한다. 강하게 제지하면 상황은 더 악화되고 수업은 완전히 중단된다. 그래서 교사는 화를 삼키고 아이를 달래며 수업을 이어간다.달래고 타협하고 양보하는 선택은 교육적 이상이 아니라 교실 붕괴를 막기 위한 최소한의 방어다. 교사는 가르치는 사람인 동시에 갈등을 흡수하는 완충 장치가 된다.문제는 이 과정에서 교사만 소진되는 것이 아니라 교실 공동체 전체가 흔들린다는 점이다. 교실은 단순히 지식을 전달하는 공간이 아니다. 아이들이 규칙을 배우고 타인과 공존하는 법을 익히는 첫 사회다.그러나 수업이 반복적으로 중단되는 환경에서 다수의 아이들은 학습권을 잃고 문제 행동을 보이는 아이 역시 적절한 지원을 받지 못한 채 방치된다. 모두가 피해자가 되는 구조다.그럼에도 정책은 선언에 머문다. 분리 조치라는 문장은 존재하지만 이를 실행할 수 있는 물리적 공간과 인력은 학교에 주어지지 않는다. 예산은 부족하고 학교는 민원 대응의 최전선에 홀로 서 있다. 이 상태에서 교실의 질서를 회복하라는 요구는 사실상 불가능하다. 개인의 헌신으로 버티는 방식은 이미 한계에 도달했다.이제 질문을 바꿔야 한다. 왜 교사는 문제 행동을 홀로 감당해야 하는가. 왜 학교에는 즉각적인 지원 체계가 없는가. 왜 모든 부담은 교실 안에서 해결하라는 방식으로 설계돼 있는가. 교실 붕괴는 일부 학생의 문제가 아니라 국가가 대응 구조를 만들지 않은 결과다.해법은 처벌 강화나 교사의 권한 확대에만 있지 않다. 필요한 것은 교실 밖의 구조다. 학교 단위를 넘어 지역 단위에서 즉시 연계 가능한 전담 공간과 인력이 필요하다. 문제 행동을 징계가 아니라 조기 개입과 회복의 대상으로 다루는 별도의 교육 경로가 마련돼야 한다. 교사가 민원과 법적 책임 앞에서 혼자 서지 않도록 제도적 보호 역시 병행돼야 한다.부모의 역할도 중요하다. 아이가 힘들었다고 말할 때 담임교사를 먼저 의심하기보다 학교와 교육 당국에 구조를 물어야 한다. 우리 학교에는 어떤 지원 체계가 있는지 수업이 중단될 때 다수 아이들의 학습권은 어떻게 보호되는지 교사는 어떤 보호를 받고 있는지 묻는 것이 책임 있는 태도다.교사들은 이미 충분히 애쓰고 있다. 더 이상 개인의 헌신으로 버티라고 요구해서는 안 된다. 교실을 지키는 일은 개인의 용기로 해결되지 않는다. 구조가 있어야 한다.교실이 다시 교육의 공간이 되기 위해서는 국가와 사회가 책임을 나눠 가져야 한다. 교실이 무너질 때 가장 먼저 다치는 것은 교사이지만 결국 가장 큰 피해자는 아이들이다.교사를 지키는 일은 교권의 문제가 아니라 아이들의 미래를 지키는 일이다. 이제 그 사실을 직시할 시간이다.