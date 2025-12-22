'통일교 특검' 성사될까? 국힘 압박에 민주 "여야 모두 특검하자"

큰사진보기 ▲더불어민주당 정청래 대표와 김병기 원내대표가 22일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲송언석 국민의힘 원내대표가 22일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

야권이 연일 "통일교 특검을 즉각 시행하자"라며 정부·여당을 압박하자, 더불어민주당은 22일 "여야 정치인 누구도 예외 없이 모두 포함해서 특검할 것을 제안한다"고 맞받았다. 국민의힘도 "환영한다. 만나서 바로 진행했으면 좋겠다"라는 입장을 밝혔다.김병기 민주당 원내대표는 이날 오전 9시 국회에서 열린 최고위원회의에서 "국민의힘은 뭔가 착각하는 것 같다. 마치 민주당이 뭐라도 (켕기는 게) 있어 통일교 특검을 회피하는 줄 알고 앞장서 통일교 특검을 주장하고 있다"라며 위와 같이 말했다.이어 "통일교에 대한 특검, 하자"라며 "지난 대선에서 통일교가 정치에 어떻게 개입했는지도 한번 밝혀보자. 헌법 위배의 정교유착 의혹, 불법 정치자금 로비와 영향력 행사까지 모두 특검 대상에 포함해서 철저히 한번 밝혀볼 것을 제안한다"고 밝혔다.그러면서 "통일교 특검 논의를 위해 송언석 국민의힘 원내대표에게 최대한 빨리 만날 것을 제안한다. 오늘 오전에라도 만나자. 답변을 기다리겠다"라고 덧붙였다.정청래 민주당 대표도 이날 "국민의힘은 통일교 특검을 억지로 주장하고 있다. (민주당이) 못 받을 것도 없다고 생각한다"라며 "연루자 모두를 포함시켜 진실을 명명백백하게 밝히는 것도 좋다. 모든 의혹을 끝까지 밝혀내고 국정농단 책임자들을 발본색원하겠다"라고 강조했다.송언석 국민의힘 원내대표는 이날 오전 10시 국회에서 열린 의원총회에 참석해 "조금 전 민주당 지도부에서 통일교 게이트 특검법을 수용하겠다는 의사를 밝혔다고 한다"라며 "김병기 민주당 원내대표가 저와 오전 중에 미팅하자고 했다는 얘기를 전해 들었다"라고 했다.그러면서 "(민주당이) 특검 바로 수용한다고 하니까 만나서 바로 진행하면 좋겠다"라고 답했다.한편, 국민의힘은 그보다 앞서 오전 8시 30분께 열린 최고위원회의에서 다시 한번 정부·여당을 재차 압박하고 나섰다. 송 원내대표는 "지난 19일 한국갤럽 조사에 따르면 통일교 게이트 특검 도입에 국민의 62%가 찬성하고 있다. 특히 여당 지지층의 67%가 찬성하고 있다"라며 "(통일교 특검은) 진보, 보수 진영을 초월한 압도적인 국민적 요구라는 게 확인된 것"이라고 강조했다.장동혁 국민의힘 대표 역시 "이재명 대통령이 한학자 통일교 총재를 만났는지에 대해서 전혀 답하지 못하고 있다"라면서 "그 자체가 통일교 게이트 특검의 필요성을 말해주고 있는 것"이라고 주장했다. 그러면서 "민주당은 통일교 게이트 특검에 대해 즉각 답하라. 통일교 해제가 아니라 특검이 먼저다"라고 말했다.비공개로 전환된 회의가 끝난 후 취재진과 만난 박성훈 국민의힘 수석대변인은 민주당의 통일교 특검 수용 입장에 대해 "지극히 당연한 일"이라면서도 "지금이라도 전향적으로 수용한다는 입장에 대해 환영의 말씀을 드린다"라고 했다.앞서 국민의힘과 개혁신당은 지난 21일 통일교 특검을 두고, 통일교와 여야 정치권 모두에 대한 수사와 함께 제3자가 특별검사를 추천하는 방식에 대해 합의한 바 있다.