경기도민 67%, "도정 운영 잘하고 있다"... 도정 신뢰도 68% 기록

민선8기 경기도정에 대한 도민들의 만족도가 67%로 조사됐다. 이는 직전 조사 대비 6%p 상승한 수치다.경기도가 여론조사 전문기관 넥스트리서치에 의뢰해 12월 실시한 여론조사 결과에 따르면, 경기도정 운영을 '잘하고 있다'는 응답은 67%로, 도정 운영을 '잘 못하고 있다'는 응답은 21%로 각각 집계됐다. 앞선 9월 조사에서는 긍정 평가 61%, 부정 평가 22%였다. 도정 전반에 대한 신뢰도는 좀 더 높아 응답자의 68%가 "경기도정을 '신뢰한다'"고 답한 것으로 나타났다.정책 분야별 평가 결과를 보면, 교통 분야 긍정 평가가 76%로 가장 높게 나타났고 민생경제와 복지 분야는 각각 66%, 미래먹거리 분야는 61%로 집계됐다. 지역균형발전 58%, 기후위기 대응과 청년 분야는 각각 54%, 사회적 가치 분야는 53%였으며, 주거 분야도 52%로 긍정 평가가 과반을 넘었다.경기도정의 주요성과 분야를 묻는 질문에는 교통 분야를 꼽은 응답이 24%로 가장 많았으며, 복지 분야 13%, 민생경제 분야 11%, 미래먹거리 분야와 지역균형발전 분야가 각각 8%로 뒤를 이었다. 이밖에 청년 정책 7%, 사회적 가치 분야·주거 분야·기후위기 대응 분야가 각각 4%로 나타났다.향후 경기도정 운영 방향에 대해서는 "현재 수준 유지하거나 일부 보완이 필요하다"는 응답이 73%였으며, "전반적인 변경이 필요하다"는 응답은 18%였다.이번 조사 결과를 바탕으로 경기도는 도정 운영의 완성도를 더욱 견고히 한다는 계획이다.김원명 경기도 홍보기획관은 "3개월 동안 긍정 평가가 상승하고 부정 평가가 감소한 것은 도정 운영에 대한 인식이 안정적인 흐름을 보이고 있음을 시사한다"며 "향후 도정 운영 방향에 대해서도 '현재 수준 유지 및 일부 보완'에 대한 선택이 높아 민생과 경제를 우선하는 사람중심 도정 방향성에 대한 공감대가 형성된 것으로 보고 있다"고 말했다. 이어 "경기도는 이러한 조사 결과를 바탕으로 도민 생활과 직결된 정책을 중심으로 도정 운영의 완성도를 높여 나가겠다"고 밝혔다.한편, 이번 조사는 경기도가 여론조사기관인 넥스트리서치㈜에 의뢰해 지난 12월 13일부터 17일까지 만 18세 이상 경기도민 2000명을 대상으로 무선 가상번호를 활용한 전화면접조사 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.2%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참고.