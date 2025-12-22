시골 아이들은 어떻게 공부할까? 백만원 긁고 깨달은 비법

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲집 근천 천변평일 아침 아이들을 등교 시키고 근처에 있는 천변을 따라 산책 겸 운동을 한다. 슬로우 모닝의 여유가 삶의 만족이지만, 때론 고민이 되기도 한다. ⓒ 이영민 관련사진보기

"날씨가 너무 좋네. 천도 너무 예쁘고. 슬로우 모닝이 삶의 질을 높인다더니, 정말 그런 것 같아."

AD

"맞아, 너무 좋긴 한데... 도시는 도시대로, 사회는 사회대로 바쁘게 돌아가잖아. 이렇게 여유롭게 살아도 되는 건지 잘 모르겠어."

"맞아. 정말 하나도 모르겠어."

"Today I played with my friends at school. School is a fun place."

큰사진보기 ▲우리는 나아짐에 의미를 두기로 했다. ⓒ porkbellysteve on Unsplash 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

아이들을 등교시키고 남편과 천변을 따라 산책했다. 쌀쌀했던 공기가 오늘은 햇살을 따라 슬며시 영상으로 올라왔다. 천은 유난히 반짝이고 발걸음도 가벼웠다. 송년회로 지난 주말 서울에서 친구들을 만나고 온 남편은, 도시에서 아이들을 키우는 이야기를 전해주었다.산책을 마치며 남편이 아침의 감동을 건넸다.'하나도'에 강한 힘을 준 남편의 말에 살짝 놀랐다. 늘 긍정적인 방향을 찾는 남편의 '모르겠다'는 말에는 진짜 고민이 담겨있었다. 나 역시 모를 리 없는 것이다. 한창 활동해야 할 40대 후반의 나이에 이렇게 여유를 누리며 사는 것에 만족하면 되는지, 더 넓은 세상을 경험해야 할 아이들이 우물 안 개구리가 되는 것은 아닌지. 답 없는 질문이 아이들이 자랄수록 더 자주, 더 무겁게 찾아온다.작은 규모의 학교에서 우리 아이들은 1학년부터 6학년까지 20여 명의 친구들과 한 반으로 지낸다. 아담하고 평화로운 학교다. 아이들은 나름 잘 적응하며 지내고 있지만, 학습을 생각하면 마음이 복잡해진다. 숙제도 없고, 일기 쓰기도 없고, 학업 성취도를 확인할 길도 없다. 하루에 고작 문제집 몇 쪽 풀면서 "내가 우리 반에서 공부 제일 많이 해"라고 불평하는 모습을 보면 한숨이 나온다. "야, 서울 애들은 지금 다 학원 갔어. 너도 학원 다닐래?"라며 효과 없는 겁을 주며 감정을 풀어낼 뿐이다.시골에서 아이들을 키우며 느끼는 가장 큰 아쉬움은 학습 자극이 거의 없다는 것이다. 경쟁이라곤 없다. 이 평화로운 단조로움이 이 나이 아이들에게 적당하다 믿다가도 한국 사회의 치열함이 자각될 때면 마음이 흔들린다. 지인 자녀들의 능력을 전해 듣기라고 하는 날엔 마음에 지진이 일어난다. 부모의 선택으로 아이들이 성장의 기회를 놓치고 있는 것은 아닌지 미안해지기도 한다.우연히, 자연스럽게 접하며 넓어지는 세계가 있기 마련인데, 그런 문화 경험이 부족하다는 점도 아쉽다. 더 깊은 공부의 세계가 있다는 것, 더 다양한 세상이 있다는 것을 알지 못할까 걱정이 된다.한참 걱정이 앞설 땐 모든 것이 시골 탓처럼 보였다. 학급에 다문화 가정이 많은 것도, 대다수의 1학년 아이들 손에 스마트폰이 쥐어진 것도, 조금 거친 아이들의 모습도 모두 이곳에 살기 때문에 겪는 일처럼 불평했다. 아이들에게는 편견을 갖지 말라 하면서 정작 나는 시골에 대한 선입견을 키우고 있었다.그러던 어느 날, 불안에 좀처럼 잠들 수 없었다. SNS에서 본 지인의 초등학교 1학년 아이가 귀여운 그림과 함께 가지런히 써 놓은 영어 일기 문장이 머릿속에서 떠나지 않았다.아직 ABCD도 제대로 쓸 줄 모르는 동갑내기 첫째 생각에 마음이 조급해졌다. 침대에 누워 핸드폰을 집어 들고, 당장 필요해 보이는 영어 교재들을 장바구니에 담았다. 그리고 '결제' 버튼을 눌렀다. 백만 원. 며칠 뒤 도착한 교재 상자를 받는 순간 알았다. 나를 움직인 건 필요가 아니라 불안이라는 것을.단편적인 교육 이슈에서 시작한 고민은 시간을 껴입으며 더 큰 혼란이 되었다. '초등부터 입시를 대비하는 것이 맞나?', '한국 사회에서 살아가려면 경쟁력을 갖추어야 하는 것 아닌가.' 신념과 현실이 뒤섞인 물음이 끝없이 밀려왔다.수많은 혼란 끝에 보게 된 것은 결국 이것 하나였다. 나에게 아이들 교육에 대한 명료한 기준이 없다는 것. 남들의 기준이나 시대의 추세 대신, 우리 아이에게 맞는 우리의 기준이 필요했다. 남편과 나는 막연한 두려움과 비교, 열등의식에서 벗어날 우리의 기준을 세우기로 했다. 내 아이를 가장 잘 아는 사람은 우리라는 믿음을 붙잡았다.하루에 한두 시간 정도 학습할 내용을 짰다. 정기적으로 도서관 가기, 화상 영어 수업하기, 다양한 유형의 문제집 접해보기와 같은 시도를 하며 아이들의 반응을 살폈다. 남편과 함께 아이의 학습 성향을 파악하고, 그때그때 의견을 나누며 방향을 정해 나갔다. 길고 더딘 과정이었지만 함께라서 아이에 대한 이해도, 시기에 따라 학습 계획을 수정 보완해 가는 것도 한결 수월했다.아이러니하게도, 전해 듣는 소식이 거의 없는 이 시골 환경이 우리에게 충분히 고민할 시간을 주었다. 내 아이와 우리 상황에만 집중하게 해 주었다. 완전하지 않지만 충분했던 우리 부모님을 떠올렸고, 아주 작은 일상이었는데 유독 의미 있게 남아있는 어린 시절의 기억을 떠올렸다. '많은 것보다 중요한 것을 놓치지 말자'는 마음이 세워졌다. 성장하는 아이와 함께 고민하고, 시도하며 부모의 교육관도 서서히 정립해 간다는 것을 비로소 알게 되었다.우리는 나아짐에 의미를 두기로 했다. 수고하고, 결과를 경험하고, 성취를 맛보는 과정에 집중하기로 했다. 아이의 기질과 역량을 살펴 보완할 것들을 찾았다. 그리고 현실에서 할 수 있는 것들을 꾸준히 하고 있다. 논리적 사고를 어려워하는 5학년 첫째는 사고력을 기르는 글쓰기와 수학 중심의 공부를, 2학년 둘째는 하루 세 장씩 문제집을 풀며 공부 습관을 들이고 있다.자극과 경험의 폭은 직접 찾아 넓혀 주기로 했다. 학교 알림을 꼼꼼히 살피며 필요한 행사에 참여한다. 독서 골든벨에 참여한 둘째는 다른 학교 친구들과 재밌게 독서 문제를 풀며 새로운 경험을 했다. 영재가 아닌 첫째는 영재교육원 테스트를 보기도 했다. 평소에 주로 들떠있는 아이가 '세 문제밖에 못 풀었다'며 긴장한 얼굴로 시험장을 나오는 모습이 귀여워 웃음이 났다. 우리가 바란 작은 나아짐이 그 표정에 있었다."정말 하나도 모르겠어"라는 나와 남편의 말은 부모로서의 한계를 담은 고백이기도 했다. 부족함을 인정하니 내가 할 수 있는 일과 할 수 없는 일이 선명해졌다. 아이들이 살면서 부모의 부족함을 채워줄 선생님, 친구들, 어른들과 만날 수 있길 진심으로 바라게 되었다.그리고 나 역시 좋은 어른이 되겠다고 다짐한다. 나를 통해 잠시나마 결핍을 채우는 아이가 있을지도 모르니까. 아이 친구들을 대하는 태도와 마음에 신경을 쓰고, 친구 엄마들과는 비교와 경쟁보다는 '함께 키우는 마음'을 가지려 한다. 몇몇 엄마들과 서로의 아이들에게 도움이 될만한 학습자료나 행사를 소개하며 함께 불안을 다독인다. 적은 수의 아이들과 오래 함께 지내는 시골이라서 더 가능한 일이라고 생각한다.우리 부부는 여전히 잘 모르고, 명확한 답도 없다. 아이들이 성장하며 또 어떤 고민을 하게 될지 모른다. 다만 아이들의 성장을 돕고 싶은 우리의 진심을 믿는다. 완벽하지 않은 환경 속에서, 완벽하지 않은 부모로서, 불안에 길을 잃지 않으려 오늘도 할 수 있는 일에 마음을 쓴다.그렇게, 우리는 시골 학부모로 자라고 있다. 봄 여름 가을 겨울을 지나며 매년 더 단단하게 자라는 나무가 제때 꽃을 피우고 열매를 맺듯, 우리 아이들도 각자의 때에 각자의 열매를 맺을 것이라 믿는다.