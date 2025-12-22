철도노조 '정부 입장 변화가 없다'면 23일 총파업 돌입

큰사진보기 ▲철도노조, 촐파업 돌입 선언. ⓒ 철도노조 관련사진보기

철도 노동자들이 23일 오전 9시 총파업에 돌입한다. 전국철도노동조합(철도노조)은 19일 지부장들이 참석하는 긴급 확대장대위를 열어 이날부터 무기한 총파업을 만장일치로 결의했다고 22일 밝혔다.철도노조는 "정부의 입장 변화가 없다면 총파업 돌입이고, 그 모든 책임은 약속을 파기한 기획재정부에 있다"라고 밝혔다.철도노조 부산지방본부 산하 대구경북, 경남창원, 울산 등 조합원들도 철도노조 중앙쟁대위 지침에 따라 이날부터 총파업에 돌입할 예정이고, 필수유지 인원은 제외다철도노조는 지난 10일 정부가 성과급 정상화를 이행하겠다는 약속을 전제로 올해 임금교섭 잠정합의에 이르며 파업을 유보했으나 이후 기재부가 성과급 지급기준을 기 본급 100%가 아닌 90%로 제한하는 방안을 검토 중인 사실이 확인되면서, 합의가 파기되었다고 밝혔다.철도노동자들은 "15년간 타 공공기관 대비 20% 삭감된 성과급을 받으며 생활해 오고 있다"라며 "모범사용자가 되야 할 정부가 공공기관 노동자들을 상대로 약속 파기를 일삼는다면 향후 우리와 같은 공공기관 노동자들이 정부로부터 받아내는 약속은 무슨 의미일지 의구심이 든다. 이는 더 이상 임금의 문제를 넘어 신뢰의 문제이다"라고 밝혔다.철도노조는 23일 오후 2시 광화문 동화면세점 앞에서 총파업 출정식을 연다. 24일 이후부터 조합원들은 부산역, 동대구역, 마산역에서 선전전을 벌인다.