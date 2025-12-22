철도노조 '정부 입장 변화가 없다'면 23일 총파업 돌입

철도 노동자들이 23일 오전 9시 총파업에 돌입한다. 전국철도노동조합(철도노조)은 19일 지부장들이 참석하는 긴급 확대장대위를 열어 이날부터 무기한 총파업을 만장일치로 결의했다고 22일 밝혔다.
철도노조는 "정부의 입장 변화가 없다면 총파업 돌입이고, 그 모든 책임은 약속을 파기한 기획재정부에 있다"라고 밝혔다.
철도노조 부산지방본부 산하 대구경북, 경남창원, 울산 등 조합원들도 철도노조 중앙쟁대위 지침에 따라 이날부터 총파업에 돌입할 예정이고, 필수유지 인원은 제외다
철도노조는 지난 10일 정부가 성과급 정상화를 이행하겠다는 약속을 전제로 올해 임금교섭 잠정합의에 이르며 파업을 유보했으나 이후 기재부가 성과급 지급기준을 기 본급 100%가 아닌 90%로 제한하는 방안을 검토 중인 사실이 확인되면서, 합의가 파기되었다고 밝혔다.
철도노동자들은 "15년간 타 공공기관 대비 20% 삭감된 성과급을 받으며 생활해 오고 있다"라며 "모범사용자가 되야 할 정부가 공공기관 노동자들을 상대로 약속 파기를 일삼는다면 향후 우리와 같은 공공기관 노동자들이 정부로부터 받아내는 약속은 무슨 의미일지 의구심이 든다. 이는 더 이상 임금의 문제를 넘어 신뢰의 문제이다"라고 밝혔다.
철도노조는 23일 오후 2시 광화문 동화면세점 앞에서 총파업 출정식을 연다. 24일 이후부터 조합원들은 부산역, 동대구역, 마산역에서 선전전을 벌인다.