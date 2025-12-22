박완희의 오늘 : 내륙도시 청주, 하늘에서 길을 찾다

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

청주 하늘을 스치는 비행기 소리가 요즘은 조금 다르게 들린다. 몇 년째 조용하던 공항 주변이 다시 살아 움직이는 느낌이다. 내년도 정부 예산에 청주공항 민간 전용 활주로 타당성 조사 용역비가 처음으로 반영되었기 때문이다. 규모는 작아 보이지만, 이 예산은 청주가 '대한민국 항공지도의 중심'으로 올라설 수 있다는 신호탄이다. 청주는 지금 중요한 변곡점을 맞고 있다.이제 우리가 나아가야 할 다음 단계는 분명하다. 바로 한국공항공사(KAC) 본사의 청주 유치다. KAC는 지방공항 운영, 안전, 시설투자 전략을 총괄하는 핵심 기관이다. 본사가 어디에 있느냐는 단순한 주소 문제가 아니라, 어느 도시가 국가 항공 정책의 중심이 될 것인가를 결정하는 문제다.그 점에서 청주는 이미 충분한 자격을 갖추고 있다. 청주국제공항은 KTX와 고속도로가 만나는 전국 유일의 중부권 항공 허브이며, 청주는 공항, 항공정비(MRO), 에어로폴리스, 물류산업이 한 곳에 모여 있는 드문 도시이기도 하다. 즉, 항공산업을 하나의 벨트로 완성할 수 있는 거의 유일한 도시가 청주라는 뜻이다.지역 언론도 연일 사설을 통해 충북이 국가 균형발전의 중심축이 될 수 있다고 평가하며, 항공·환경·에너지 같은 국가중추 기능을 맡는 기관의 이전지로 충북이 적합하다고 언급했다. 지방공항을 총괄하는 KAC 본사가 청주로 오는 것이 자연스러운 흐름이라는 이야기다.입지 전략도 중요하다. 청주 에어로폴리스 1·2지구. 항공MRO, 항공부품, 물류단지 등과 직접 연결돼 본사 기능과의 시너지가 가장 크다. 오송역–오창 축은 교통 접근성, 교육, 정주 환경이 뛰어나 공공기관 직원들이 선호할 만한 입지다. 청주공항 동측 배후지 또한 향후 민간 전용 활주로 신설 시 운항·안전·시설 관리 기능을 한곳에서 통합할 수 있어 장기 전략으로 유리하다.그러나 입지보다 더 중요한 것은 '결심'이다. 이번 기회를 놓치면 청주공항은 또 한 번 잠재력만 가진 공항으로 남을지 모른다. 반대로 지금 적극적으로 나선다면, 청주는 국가 항공 도시로 도약할 수 있는 골든 타임을 맞이하게 된다.여기에 한 가지 현실을 더 짚어야 한다. 해양수산부 예산에서 청주는 사실상 가져올 것이 거의 없다. 우리는 내륙이기 때문이다. 바다가 없고, 항만이 없고, 어항도 없다. 바다 관련 예산은 애초에 우리 차지가 될 수 없는 구조다. 그러나 그렇다고 기회를 못 잡아야 하는 것은 아니다. 오히려 답은 명확하다.바다는 없지만, 대한민국의 중심 하늘은 청주 위에 열려 있다. 내륙이기에 사방팔방으로 연결되는 항공의 도시가 될 수 있는 것이다.공항은 단순한 시설이 아니다. 한 도시의 이미지, 산업구조, 청년 일자리까지 바꾸는 성장 엔진이다. KAC 본사가 청주에 들어오면 항공 인프라는 강화되고, 기업 투자는 늘고, 청년들은 항공산업에서 새로운 기회를 찾게 될 것이다. '청주에서도 항공 분야 일을 할 수 있다'라는 기대를 할 수 있다.청주는 늘 가능성의 도시였다. 이제는 그 가능성을 현실로 바꿀 시간이다. 한국공항공사 본사 유치, 우리 모두가 함께 만들어야 할 청주의 다음 시대이다.