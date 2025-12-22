메뉴 건너뛰기

교육

25.12.22 10:16최종 업데이트 25.12.22 10:16

강창수후보 사퇴 … 충북민주진보교육감 단일후보 경선 중단

ⓒ 충북인뉴스

'중북민주진보교육감 단일후보 추진위원회'(이하 단일화추진위)가 진행하는 단일화 경선이 중단됐다.

21일 단일화추진위는 보도자료를 통해 "단일화 경선에 참여중이던 후보자 1인이 사퇴했다"라며 "경선의 전제 조건이 변경된 상황을 고려해 경선을 중단한다"라고 밝혔다.

이에 따라 25일까지 모집 예정이던 선거인단 모집도 중단됐다.

경선에는 강창수 전 전교조충북지부장과 김성근 전 충북도부교육감이 참여했다.

경선은 선거인단투표(65%)와 여론조사(35%)를 반영해 진행할 예정이었다. 선거인단은 지난 15일부터 모집을 시작했는데 25일까지 모집할 예정이었다.

강창수 후보는 지난 20일 단일화추진위에 후보자 사퇴 뜻을 전한 것으로 알려졌다. 강 후보가 사퇴한 이유에 대해서는 현재까지 알려지지 않았다.

김성근 후보는 21일 "저는 후보를 사퇴하지 않았다"라며 "추진위원 모집 중단 결정에 유감을 표한다"라고 밝혔다. 김 후보는 "단일화 추진위는 단일후보 선정 일정을 예정대로 추진하길 바란다"라고 전했다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

댓글
