율곡의 '정언묘선 서'

우리나라 학계에서 자신의 이름이나 호를 딴 '학(學)', 예컨대 조선왕조 시대의 '율곡학'·'퇴계학'·'남명학'·'다산학'등을 일컬을 때, 율곡 이이는 그 첫 순위에 드는 분이다. '율곡학파의 조종(祖宗)'이다.율곡은 총명하게 태어난 데다 어려서부터 어머니 신사임당의 훈육으로 학문에 전념하여, 과시마다 장원을 차지하여 세간에서 '구도장원공(九度狀元公)'이라 불렀다. 아홉 차례 과시에서 모두 장원을 차지한 수재였다.그의 대표적인 저술에는 <성학집요>, <동호문답>, <경연일기>, <벽옹요결>, <인심도심결>, <천도책>, <만언봉사>, <학교모범>, <서월향악>, <옥조예>, <역수책>, <시폐칠조>등이다.여기에 빠진 책이 있다. 율곡이 38세 때인 1573년 청주목사를 잠시 지내다 그만두고 고향인 경기도 파주 율곡으로 돌아와 <정언묘선(精言妙選)>을 편찬했다. 한나라에서 송나라까지 중국의 한시 중 가치가 있다고 평가되는 시를 뽑아 엮은 것이다.수없이 많은 유학자들이 문학에 대한 자신의 생각을 표현하면서도 정작 모범이 될 만한 선집이나 전범을 보여주지 않는 것을 고려하는 때 율곡의 <정언묘선> 편찬은 범상하게 넘길 수가 없다. 그 의문을 풀어줄 수 있는 것이 바로 <정언묘선서(序)>이다.(김풍기, <조선지식인의 서가를 탐하다>, 푸른메, 2009)사람의 소리 중에서 가장 정묘한 것은 말이다. 시는 말 중에서도 또 정묘한 것이다. 시는 성정(性情)에 근본한 것이어서, 거짓으로 이루어지는 것이 아니다. 소리의 높고 낮음은 자연스러움에서 나온다. <시경> 3백 편은 사람의 정서를 곡진히 표현하고 널리 사물의 이치에 통하여 넉넉하면서도 부드럽고 충실하면서도 도타워서 그 요체는 '올바름(正)'으로 귀결된다.이것이 시의 본원(本源)이다. 세대가 점점 내려오면서 풍속과 기운이 점차 뒤섞이자 시로 표현되는 것들이 모두 성정의 올바름에 근본하지 못하게 되어, 문화적 수식을 빌려 사람의 눈을 즐겁게 하는 일에나 힘쓰는 작품들이 많아졌다. 나는 몇 년 동안 병을 앓으면서 한가롭게 홀로 거처하며 신음하는 사이에 때때로 옛 시를 찾아서 여러 종류의 시체(詩體)를 갖추었다.시의 근원이 오랫동안 막혀서 말류(末流)가 수많은 가지를 침으로써 공부하는 사람들이 눈을 부릅뜨고 살펴도 현혹되고 어지러워 시의 길을 찾지 못하는 것을 근심하였다. 그래서 가장 정묘하여 모범으로 삼을 만한 작품을 가려내어, 그들을 모아 여덟 편으로 만들고 원점(圓點)을 쳐서 <정언묘선>이라고 이름을 붙였다.