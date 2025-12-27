해방공간의 시인 김진섭의 '백설부'

AD

8.15해방은 문인들에게 해빙기였다.모든 이념과 통제의 족쇄가 풀리면서 민족주의, 마르크스주의, 민주주의 등 이데올로기가 난무하고 각기 성향에 따라 글을 쓰거나 활동하였다. 당연한 현상이다. 그런 사이 외세에 의해 분단체제가 고착화되고 민족반역자들이 고스란히 살아남았다.문화계에서는 민족문화론·순수문학론·대중문학론·문학주의와 정치주의 등 논쟁이 벌어지고 좌우대립이 격화되면서 문학은 점차 이념의 도구처럼 되어가고 있었다. 이 시기 많은 문인이 활동하고 작품을 발표하였다.여기서는 김진섭의 '백설부(白雪賦)'를 소개한다. 그는 해방공간에서 활동한 식자들 중에 문인으로는 유일하게 코즈모폴리턴으로 평가받는 인물이다. 1930년대 해외문학 계열의 일원으로서 독문학자·비평가·수필가로 활약하였다.김진섭은 문화 엘리트주의자였다. 그의 사상 중심부에는 '교양'이란 단어가 존재했다. 민족이니 계급이니 하는 시류적인 일면성·외향성을 그는 환영하지 않았다. 해방 후 참된 교양인이 희소함을 개탄한 에세이 <교양에 대하여>(1946. 7)에서, 그는 교양을 조화와 협력의 총체적인 다면성으로, 또는 괴테가 규정한 바 교양의 이상을 '쿨트라 아니마' 즉 내면성의 형성으로 이해하고자 했다.(송희복, <해방기 문학비평연구>, 문학과지성사, 1993)김진섭이 1948년 1월 4일 <자유신문>에 발표한 '백설부'중 일부를 소개한다.번연 백설이 경쾌한 윤무를 가지고 공중에서 편편이 지상에 내려올 때, 이 순차할 수 없는 고공 무용이 원거리에 뻗친 과감한 분란은 이를 보는 사람으로 하여금 거의 처연한 심사를 가지게까지 하는데, 대체 이들 흰 생명들은 이렇게 수많이 모여선 어디로 가려는 것인고? 이는 자유의 도취 속에 부유함을 말함인가? 혹은 그는 우리의 참여하기 어려운 열락에 탐닉하고 있음을 말함인가? 혹은 그는 우리의 참여하기 어려운 열락에 탐닉하고 있음을 말함인가? 백설이여! 잠시 묻노니, 너는 지상의 누가 유혹했기에 이곳에 내려오는 것이며, 그리고 또 너는 공중에서 무질서의 쾌락을 배운 뒤에, 이곳에 와서 무엇을 시작하려는 것이냐?천국의 아들이요. 경쾌한 족속이요, 바람의 희생자인 백설이여! 과연 뉘라서 너희의 무정부주의를 통재할 수 있으랴! 너희들은 우리들 사람까지를 너희의 혼란 속에 휩쓸어 넣을 작정인 줄은 알 수 없으되, 그리고 또 사실상 그 곳에 혹은 기꺼이, 혹은 할 수 없이 휩쓸려 들어가는 자도 많이 있으리라만은 그러나 사람이 과연 그러한 혼탁한 와중에서 능히 견딜 수 있으리라고 너희는 생각하느냐?백설의 이 같은 난무는 물론 언제까지나 계속되는 것은 아니다. 일단 강설의 상태가 정지되면, 눈은 지상에 쌓여 실로 놀랄 만한 통일체를 현출시키는 것이니, 이와 같은 완전한 질서, 이와 같은 화려한 장식을 우리는 백설이 아니면 어디서 또다시 발견할 수 있을까?그래서 그 주위에는 또한 하나의 신성한 정밀이 진좌(鎭座)하여, 그것은 우리에게 우리의 마음을 엿듣도록 명령하는 것이니, 이때 모든 사람은 긴장한 마음을 가지고 백설의 계시에 깊이 귀를 기울이지 않을 수 없는 것이다.