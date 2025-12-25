김삿갓과 쌍벽 이룬 민중시인 이달

큰사진보기 ▲손곡 이달의 시비.손곡 이달의 시비. ⓒ 강기희 관련사진보기

모습은 꾀죄죄하였고 성품은 또 분방하여 걸리는 데가 없었다. 그리고 속된 예의를 익히지 않아 이 때문에 세상 사람들의 미움을 받기도 했다... 술을 즐기며 왕희지의 글씨체로 글을 잘 썼다.아무도 살지 않는 마을에 살면서 한 뙈기의 밭도 없었고 먹고 사는 일에 종사하지 않아 사람들이 더러 이를 아껴주었다. 평생에 몸 붙일 땅이 없어서 사방에 떠돌아다니며 밥을 빌어먹어서 사람들이 천하게 여겼다. (허균, <손곡산인전>)허균이 쓴 스승 '손곡'에 대한 인물평이다.좋은 자리의 높은 벼슬아치들곳곳에서 만나는데수레는 물같이 흘러가고말도 마치 용과 같구나장안의 길 위에서헛되이 머리를 돌리니그대의 집이 곁에 있지만아홉 집이나 닫혀 있더라.이달이 젊은 시절 함께 글을 배운 옛 벗들이 높은 벼슬아치가 되어 지금은 다른 사람이 되었으니, 타고 있는 말과 수레부터도 자신의 초라한 나귀와는 비교가 안 된다.그러나 더욱 가슴을 아프게 하는 것은 그러한 외양의 차이가 아니라 정신적인 따돌림이다. 옛 친구들의 집이 바로 옆에 있지만 들어갈 수가 없다.신분적인 차이뿐 만이 아니라, 이달의 재주를 미워하고 질시하는 권력자 속인들이 냉대했기 때문이다. 결국 대문을 두드릴 생각도 못한 채, 솔적없이 발길을 돌리고 만다.이처럼 이달(李達, 1561?~1618?)의 시에는 남모를 울분과 회한이 담겼다.가을 강물은 급하게 흘러용나루로 내려가는 데나루의 관리가 배를 세우고자비웃다가 다시금 꾸짖는구나서울에 드나들면서무슨 일을 했길래십 년이 넘도록벼슬 한 자리 못 얻었는가.'도룡진'이라는 이 시에는 이달의 해학이 담겨 있다. 한강 나루를 건너서 서울로 드나드는 자신을 보고 여러 번 과거에 떨어진 것으로 여긴 나루의 뱃사공이 비웃는다는 이야기를 담았다.그러나 정작 이 시가 의미하는 바는 벼슬을 못 했다는 것이 아니라, 오랜 세월을 떠돌아 다녔다는 데 있다. 남들은 비웃지만 자신을 신념을 가지고 부끄러움 없이 살겠다는 의지를 보인 것이다.이달(李達)의 자(字)는 익지(益之), 흔히 손곡산인(蓀谷山人)으로 불린다. 그의 출생 시기에 관해서는 거의 알려진 것이 없다. 언제 어디에서 태어났는지, 언제까지 살았는지 자세한 기록이 없다. 그러나 여기 저기 문헌에 나타난 바에 따르면 선조(宣祖, 1552~1608) 대의 사람임이 분명하다.그는 고려 시대의 문장가 쌍매당(雙梅堂) 이첨(李詹)의 후손이다. 하지만 그의 어머니가 기생 출신이라, 태어날 때부터 세상에서 제대로 쓰여질 수 없는 운명을 타고났다.이달은 한동안 강원도 원주 손곡(蓀谷)에 살면서 그 곳의 지명을 따서 손곡이라는 호를 지었다. 비롯 서얼 출신이지만 어렸을 적부터 많은 책을 읽고, 천성이 총명하여 하나를 읽으면 열을 헤아리는 재주를 가졌다. 젊었을 때에 이미 읽지 않은 책이 별로 없었으며, 또 많은 글을 지었다. 술을 좋아하여 하루도 술을 마시지 않으면 기력을 잃다시피 했다. 하지만 결코 주정뱅이는 아니었다.서얼 출신에게는 과거 시험도 허용되지 않던 시대였다. 남다른 두뇌와 시재(詩才)를 지닌 그가 울분을 달랠 수 있는 길은 정처 없이 떠도는 방랑뿐이었다. 흔히 그를 김삿갓(1807~1863)과 비교하곤 한다. 김삿갓의 경우는 죄인의 자손이라는 죄책감과 할아버지를 비난했다는 부끄러움 때문이었지만, 이달은 서얼 출신이라는 제도의 얽매임 때문에 스스로 일탈의 삶, 방랑의 길을 걸어야 했다.이달은 떠돌이 생활로 울분을 달래고 시를 지어 세속사를 잊고자 했다. 비슷한 처지의 최창경·백광훈 등과 어울리면서 서로 마음을 주고 즐기며 시사(詩社)를 맺었다. 이달은 이들과 함께 조선의 '삼당시인(三唐詩人)'이라 일컬어 진다. 여기에는 당나라 시를 배워 그에 못지 않은 시를 지었던 시인들이 라는 뜻이 담긴다.당시(唐詩)는 대체로 인간의 자연스런 감정을 증시했다. 이달의 시 또한 맑으면서도 새롭고, 아담하면서 곱다는 평을 받았다.조선시대 최고의 문인이자 저항아인 허균과 동생인 여류 시인 허난설헌(許蘭雪軒, 1563~ 1589)이 있기까지에는 이달의 역할을 빼놓을 수 없다. 한 마디로 허균 남매의 반항과 자유 정신은 스승 이달에게서 연유한다 해도 지나치지 않는다. 서자 출신인 허균은 자신과 출신이 비슷한 스승 이달에게서 폭넓은 학문과 비판정신, 불평등한 사회구조 등을 배웠다.허균의 아버지가 당대의 재야학자 이달을 초빙하여 자식들의 교육을 맡겼던 데서 이들의 인연은 시작되었다.이달은 허균의 영특함을 보고 열심히 가르쳤다. 5년 동안이나 이들의 사제 관계는 이어졌다. 이달이 한 곳에서 가장 오래 머물렀던 것도 바로 이때였다.이달의 시는 날로 명성이 높아갔다. 그의 이름은 온 나라에 알려졌고, 그의 시를 귀하게 여겼지만, 이달의 사람됨은 쉽게 받아들이지 않았다. 서얼출신이라며 차대하면서 그의 글재주를 시기하는 부유·속물들이 많았기 때문이다.그렇지만 이달은 세속적인 명예나 영달 따위에는 관심도 기울이지 않았다. 그래서 생애의 대부분을 전국 각지를 유랑하며 방랑객으로 보냈다. 성격이 호탕하고 세속의 예의범절 같은 것에 구애받지 않았다. 그래서 당시 기득권 층에게 미움을 받았다. 대신 그는 아름다운 산천과 자연을 찾아 즐겼으며 술을 벗삼아 자유분방하게 살았다.일정한 직업도 없이 늙을 때까지 떠돌아다니며 절간을 찾거나 음식을 빌기도 하고 시골 한량들의 시나 부고(訃告)같은 것을 지어 주는 댓가로 몇 푼 받아 술을 마시며 살았다. 배가 곺으면 산 열매를 따 먹으며 허기를 달랬다.하지만 그는 결코 품격을 잃지 않았다. 고매한 선비 방랑객으로서 산하를 주유하면서 자유혼을 지켰다. 이렇게 떠돌아다니던 그에게 염문도 따랐다. 전라도 영광 땅에 갔을 때의 일이다.한 아리따운 기생을 만나 사랑하게 되었다. 그 기생이 자주빛 비단을 갖고 싶어하자, 붓을 들어 시를 지어 그 지방 부자에게 보내었다.중국 상인이 강남 시장에서 비단을 팔고 있는데 아침 해가 떠오르며 비치니 자주빛 연기가 피어나는구나 아름다운 여인이 그걸 가져다가 치마 띠를 만들고 싶어하지만 주머니 속을 아무리 뒤져도 값어치 나갈 돈량이 없네.이 시를 받아 본 지방의 부자는 "이달의 시는 한 글자에 천 금씩이나 값이 나가니 어찌 감히 재물을 아끼겠느냐?" 하면서 글자 하나마다 각각 비단 석 필씩을 쳐서 하인을 시켜 그에게 보내주었다. 이달에 못지 않는 부자의 넉넉한 인심을 보여 준 것이다.당대의 시인 서예가 양사언과는 각별한 우의관계였다. 가끔 찾아가서 공술을 대접받았다. 양사언이 귀찮았던지 한 번은 술상을 내놓지 않았다. 이달은 시 한 수를 써 놓고 집을 나왔다.나그네 가고 머무는 것 주인의 눈썹머리에 달렸다네 오늘 아침 황기(黃氣 : 술기운) 없으니 곧장 청산(돌아갈 곳)이 생각나는구려.양사언이 뒤쫓아와 주막에서 얼큰히 술대접을 했음은 물론이다.모란봉 밑에 있는선연동 골짜기에는그 속에 미인들 묻혀 있어서풀빛 언제나 봄과 같구나신선의 환술을빌릴 수만 있다면그 옛날의 가장 아름답던 이들불러일으킬 수 있으련만.평양 북쪽의 선연동(嬋娟洞)은 예부터 기생들의 무덤이 있기로 유명한 곳이다. 남정들이 "선연동 속의 혼이 되기를 바란다"고 말할 정도로 미인들의 무덤이 많았다.어느 해 봄날 이달은 불현 듯 선연동을 찾았다. 때마침 들꽃들이 흐드러지게 피고 물기 머금은 구름은 무덤 위를 무심코 떠돌고 있었다. 그래서 이달은 아무 무덤이나 찾아 한 잔 술을 부어 놓고 시 한 수를 읊은 것이 앞에 인용한 시다.하지만 그는 정처 없이 떠돌면서 음풍농월이나 즐기는 한인(閑人)은 아니었다. 탐관오리들의 가렴주구로 백성이 얼마나 어려움에 처하고 있는가를 싯구에 담아 이들을 질타했다. 허균이 "시골집의 어려운 식생활을 눈으로 직접 보는 것 같다"고 평가한 바 있는 '동산역시(洞山驛詩)'도 궁핍한 시대를 힘겹게 살아가는 민중의 실상을 노래한 저항시에 속한다.시골집의 젊은 아낙은 저녁거리가 없어서빗속에 나가 보리를 베어 초가집으로 돌아오네생나무는 축축해서 불길도 일지 않는 데문에 들어서는 어린애들은 배곺다 우는구나.이달이 죽을 때 세상에 남긴 것이라곤 '시인'이라는 이름뿐 달리 아무것도 없었다. 그는 마치 한 마리 학처럼 고고하게 '체념의 미학'을 즐기며, 마음만은 아주 넉넉하게 살다 간 조선시대의 풍류객이었다.