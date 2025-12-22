사회부산경남한줄뉴스 25.12.22 08:49ㅣ최종 업데이트 25.12.22 08:49 김해시장애인체육회-김해상의, 장애인체육 활성화 업무협약 체결 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 김해시장애인체육회는 22일 오전 김해시청에서 김해상공회의소(회장 노은식)와 장애인체육 활성화를 위한 업무협약을 체결한다고 밝혔다. 협약식에는 김해시장애인체육회장인 홍태용 시장과 김해상공회의소 노은식 회장 등 9명이 참석한다. 김해시는 "이번 업무협약 체결에 따라 김해상공회의소는 소속 기업을 대상으로 장애인 선수 고용 사업을 안내하고, 김해시장애인체육회는 기업의 여건에 맞춰 장애인 선수를 추천하기로 했다"라고 밝혔다. #장애인 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사철도노조 '정부 입장 변화가 없다'면 23일 총파업 돌입 갤러리 오마이포토 조국, 장동혁 면전서 "윤석열·부정선거·사이비·극우랑 절연하라" 1/13 이전 다음 이전 다음 추경호 국민의힘 전 원내대표, 영장실질심사 출석 윤석열 퇴진 전국 대학생 시국회의, 내란외환세력 청산 촉구 다크투어 도슨트로 나선 우원식 국회의장 계엄 1년 다시 국회 밝힌 응원봉들 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.