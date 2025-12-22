김해시장애인체육회-김해상의, 장애인체육 활성화 업무협약 체결

김해시장애인체육회는 22일 오전 김해시청에서 김해상공회의소(회장 노은식)와 장애인체육 활성화를 위한 업무협약을 체결한다고 밝혔다.



협약식에는 김해시장애인체육회장인 홍태용 시장과 김해상공회의소 노은식 회장 등 9명이 참석한다.



김해시는 "이번 업무협약 체결에 따라 김해상공회의소는 소속 기업을 대상으로 장애인 선수 고용 사업을 안내하고, 김해시장애인체육회는 기업의 여건에 맞춰 장애인 선수를 추천하기로 했다"라고 밝혔다.