만권루 짓고 참글 쓴 야인 이하곤

큰사진보기 ▲진천군 초평면 용정리에 담헌 이하곤 선생이이 1만권의 책을 비치해 만든 완위각 집터. 일제강점기와 한국전쟁을 겪으며 제모습을 잃었다.(사진 진천군) ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이하곤, <도원문진桃源問津>, 비단에 담채, 28.5×25.8㎝, 간송미술관 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | [붓의 향연]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

담헌 이하곤(李夏坤, 1677~1724)은 진사시의 장원에 이어 생원시에도 합격하여 출세가 보장된 문인이었다. 그러나 몇 차례 관직에 천거되었으나 출사하지 않고 서울과 지방에서 독서와 산천을 유랑하며 살았다.이하곤은 만권루(萬卷樓)라 이름 지은 서재에 만권의 서책을 쌓아놓고 책읽기와 글쓰기에 열중하였다. 32세 때에 사마시(司馬試)에 합격하고 출사의 뜻을 보이기도 했지만 정국의 변화로 꿈을 접고 야인생활로 종생하였다.이하곤이 얼마나 서책을 좋아했는지는 그의 아들이 쓴 해장에서 잘 나타난다.유독 서적을 혹애하여 누가 책을 파는 것을 보면 옷을 벗어서라도 그것을 구입했다. 장서가 거의 만 권에 이르렀는데 위로 경사자집(經史子集)으로부터 아래로 패관소설·의복(醫卜)·석노(釋老)의 서책에 이르기까지 갖추어두지 않은 것이 없었다. 그리하여 몸소 비점을 찍는다거나 평어를 붙인다거나 하며 섭렵 관통해서 비록 병석에 있을 적에도 일찍이 하루나마 손에서 책이 떠난 일이 없었다.책을 좋아했던 이하곤의 글쓰기 원칙은 '진문(眞文)'이었다. '참된 글 쓰기'가 필생의 포부였다. 지우(知友)에게 보낸 편지글에서 '진문'의 의미가 잘 드러난다.대저 문(文)이란 실(實)의 화(華)이다. 그 실이 심중에 축적된 것이 이미 충문하여 깊고 두터운즉 그 문의 밖으로 나타난 것이 반드시 찬란히 빛나게 될 것이다. 이른바 실이란 다름 아닌 인의 효제(孝第)와 충신·예악의 도이며, 이른바 문이란 그 도를 천하 후세에 밝혀 언어로 표현되고 서책에 드러나는 것이다.이하곤은 <두타초(頭陀草)>라는 문집을 남겼다. 두타는 낙향해서 살던 곳의 산 이름이며, 관행되지 않은 필사본 상태이어서 <두타초>라 하였다. 이하곤은 <두타초>에서 글쓰기의 정신을 역설한다.'문'은 하기 매운 어려운 것이다. 비록 출중하고 반짝이는 재주가 있더라도 심오하고 초월한 생각이 없으면 나의 부여받은 재주를 다듬어낼 수 없으며, 비록 심오하고 초탈한 생각이 있더라도 출중하고 반짝이는 재주가 없으면 또한 나의 가진 의사를 펼쳐낼 수 없다. 그러나 '재'와 '사' 두 가지는 서로 어울려 작용하는 것이다. 그러나 오히려 기다리는 바 있으니 반드시 근학(勤學)을 한 연후라야 가능하다.<만권루>는 조선후기 선비 사회에서 많은 화제를 남겼다. 워낙 다양한 서책과 서화·골동품 등이 많아서 화제도 풍성했다. <임하필기 林下筆記>라는 책에는 <만권루>에 대해 다음과 같은 내용을 담았다.초평(草坪)에 만권루가 있다. 이하곤 공이 축조한 것이다. 고금의 서적으로부터 의약·복서·명필·고화 여러 백질을 수장하여 인해서 이름을 붙였으니 익재 선생의 고사를 따른 것이다. 전하여 백 년에 이른 지금 많이 산일되고 남은 것은 단지 숙종 이전 명현의 문집이 있을 뿐이다."누가 책을 파는 것을 보면 옷을 벗어서라도" 그것을 구입할만큼 책을 사랑했던 이하곤, 그렇다고 그는 단순히 애서가만은 아니었다.재·학·식의 삼장三長을 바탕으로 하고, 천지간의 만물·만사·유형·무형에 걸치는 광활한 지식의 섭취를 통해 유(儒)·석(釋)·도(道)의 가르침과, 음양·복서·의약·성력(星歷)의 학설에 이르기까지 그 원류를 탐색하라고 주장했다. '참글'쓰기가 얼마나 어려운 일인가를 보여준다.동시대를 살았던 문인 김도수(金道洙)는 이하곤의 부음을 듣고 '담헌의 죽음을 슬퍼하며'란 조시를 지었다. 다음은 시의 앞 부문이다.담헌 이 분은 진실로호걸스런 선비의 풍모 지녔도다기안(氣岸)이 뇌락하니그 이의 안중에 천하도 공空이라세일평생의 독서는과거 따내는 사람을 만들지 않으니부귀영화를가을 하늘 기러기에 붙였어라.(임형택, <우리 고전을 찾아서>)중국의 전국시대에 한 군왕이 이웃 나라들을 정벌하여 제국을 세웠다. 군왕은 대업을 이룬 기념으로 책을 만들기로 하였다. 책도 보통 책이 아니라 인간의 역사를 담은 책, 바로 '인간사(人間史)'였다. 인간의 역사, 그 장엄한 파노라마를 모두 엮는다는 거대한 프로젝트였다. 천하의 학자·문사들이 총동원되어 인간사를 정리하였다. 정리하다 보니 수백권이 되었다. 이를 받아 본 군왕은 되돌렸다. 일반 백성들이 어느 결에 이 엄청난 분량의 책을 모두 읽을 수 있겠는가라는 것이 이유였다.학자와 문사들은 다시 힘든 작업을 시작했다. 하지만 '인간사'란 워낙 복잡하고 다양하기 때문에 줄이는 일이 쉽지가 않았다. 여러 달 동안 줄이고 압축하였지만 책은 수십 권에 이르렀다. 군왕은 같은 이유에서 책을 다시 되돌렸다. 이렇게 하기를 수 차례 반복되었다. 학자와 문사들은 머리를 짜고 지혜를 동원하여 마련한 내용이 '고(苦)'자 한 마디였다. 인간사란 결국 고통이라는 결론이었다.이 사화(史話)의 의미는, 정의하기도 정리하기도 쉽지 않은 인간의 역사에 대해서이지만, 다른 한켠에는 '압축'에 관한 의미 부여이겠다.작가들 중에는 단편이나 중편으로 정리해도 될 스토리를 길게 늘어뜨리고, 학자들 중에는 자신의 연구를 정개하기 보다 외국 학자들의 주장을 장황하게 소개하기 일쑤다. 긴 글을 압축하는 것, 장황한 내용을 줄이는 것도 참 글쟁이들의 역할의 하나일 것이다.<대반야경(大盤若經)>을 260여 글자로 압축하여 <반야심경>을 만든 이도 있고, <팔만대장경>을 줄이면 '만법귀일(萬法歸一)'의 넉자면 족하다고 한 이도 있었다. 공자는 천하를 유세한 유학의 경전을 두고 "오도(吾道)는 일이관지(一以貫之)"라고 정리하고, 석가는 장엄한 득도의 경문을 '일체무상(一切無賞)'이라는 일구로 요약하였다.어떻게 하면 자신의 생각을 짧은 글로 표현할 수 있는가, 어떻게 하면 복잡한 상란을 평이하게 정리할 수 있는가, 어떻게 하면 자기 뜻을 타인에게 제대로 전달할 수 있는가, 이것은 결국 글쓰기의 요체가 될 것이다.고대 중국문학의 성과를 총괄하여 처음으로 순수문예 총집 <문선(文選)>이란 책을 펴낸 사람은 소명태자(昭明太子)이다. 양나라 우제의 아들로 태어나서 궁중에 3만권의 책을 수집하여 놓고 왕도보다 문도의 길을 택한 보기 드문 인물이다.소명태자는 어려서부터 총명하고 책읽기를 좋아하여 귀한 신분이었는데도 교만하거나 방종한 태도를 보이지 않았다. 그의 아버지 무제도 대단한 문학적 소양을 지닌 군주였고, 주변의 대신들도 당대의 문학가들이어서 궁중이 거대한 문원을 이루었다. 역시 중국의 역대 왕실에서는 흔치 않는 풍경이었다.소명태자는 스스로 조비(曺丕)에 비하면서 주위에 7명의 문사들을 두고 이들을 '건안칠자'에 비유했다. 또 친동생 간문제 역시 글을 좋아해서 조식(曺植)에 비견할 만 했는데, 이들 형제는 권력을 탐하는 대신 문예를 즐겨 지난날 조비·조식 형제와는 크게 달랐다. 세상에서는 조조·조식·조비의 이른바 '삼조'는 많이 알려진 반면에 이들 부자 형제는 덜 알려진 편이다.소명태자는 <문선>을 편찬할 때 중국 고려·중세시기에 나타난 각종 작품 중에서 엄선하였다. 작품 선정의 기준이 이른바 '문질병중론(文質竝重論)'이었다. 문자가 지나치게 소박하면 질박한 내용만 있을 뿐 아름다운 형식이 없어 천박할 뿐 문채가 없게 된다는 것이다. 반대로 너무 형식의 아름다움만을 추구하여 내용의 건강성을 홀대하는 것도 역시 경박하고 공허한 잘못을 면하기 어렵다고 보았다.따라서, 반드시 형식과 내용이 서로 조화를 이루고 혼연일치를 이루는 '문질빈빈(文質斌斌)'의 경지에 도달하여야만 진정한 문학이 될 수 있다고 보았다. 이러한 원칙에서 골라 편찬한 것이 <문선>이었다.소명태자의 이와 같은 문학사상이 잘 나타나는 글이 일곱째 동생 '상동왕(湘東王)에게 보내는 회신'이다. 다음은 편지의 일부분이다.대저 문장이란 지나치게 예스러운 소박함을 추구하면 거칠고 저속하게 되고 지나치게 화려하면 또 내용이 없어 경박해진다. 만약 아름답되 지나치게 넘치지 않고 예스러이 소박하되 저속하지 않아 형식과 내용이 조화롭게 빛난다면, 진정 군자의 지극한 풍도가 있다 하겠다. 내 늘 이렇게 문장을 짓고자 하였으나 애석하게도 공부가 부족했다.네가 지은 몇몇 문장을 보니 참으로 나의 뜻과 부합됨이 있어 이렇게 편지를 써 그 뛰어남을 기리는 바이다.편지의 원문에 나오는 '전이불야(典而不野) 문질빈빈(文質斌斌)'이라는 대목이 글의 핵심이다."예스러이 소박하되 저속하지 않아 내용과 형식이 조화를 이룬다면." 지극한 군자의 풍도가 있다는 것이다. 소명태자는 진정 글쓰는 묘체를 아는 문사였다. 하늘이 이런 문사의 재능을 시기했던 것인지, 한참 활동할 나이인 31세에 병사하고 말았으니 애석한 일이다.