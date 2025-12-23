AD

세속의 권력보다 높은 가치가 있고 출세의 감투보다 높은 권위가 있다. 재벌보다 정신적 부자가 있고 세상의 명예보다 자랑스러운 자존이 있다.돌에 채이더라도 당당한 걸음걸이가 있고 거부당하더라도 떳떳한 명분이 있다. 속인의 손가락질에도 꿋꿋한 대의가 있고 따돌림에도 굽히지 않는 절개가 있다. 아첨보다는 비판이 정신건강에 편하고 잔재주보다 우둔함이 돋보일 때가 있다. 기계적 합리주의자들, 출세지상주의자들, 대세영합주의자들, 기회주의자들·만년 양지족(陽地族)의 눈에는 패배자, 낙오자, 한심한 놈, 덜떨어진 놈, 심지어는 미친놈으로밖에 비치지 않을 사람들이 있다. 이들은 현실의 생활에서는 패배자이고 낙오자이고, 모자란 사람, 우둔한 사람으로 분류되고 따돌림을 당한다. 요즘 의미가 천박해진 '왕따'와는 개념이 다르다.아웃사이더, 어느 사회 어떤 집단 어느 패거리를 막론하고 그 사이에서 '원만히' 지내기 어려운 사람을 말한다. 문자 그대로 국외자(局外者) 또는 열외자(列外者)다. 소수자이고 이단자, 기인이다. 유우객자(流寓客子)이다. 유우객자란, 여기저기 떠돌며 아무데서나 묵곤하는 나그네란 뜻이지만 정신적, 사상적, 철학적, 종교적으로 자유주의자들이다.이들은 친체제보다 반체제, 정통보다 이단, 합리보다 파격, 안일보다 고뇌, 안주보다 유랑, 관습보다 탈속이 주특기다. 신념을 위해 생명을 초개처럼 여기고, 권력의 유혹에는 허유·소부처럼 귀를 씻으며, 결코 재물이나 체면에 급급하지 않는다. 고루한 인습이나 관습에 얽매이지 않고, 예속의 끈을 잘라버리며, 정해진 틀이나 규격에 끼워 넣으려고 하는 획일주의를 거부한다. 거부할 뿐만 아니라 틀을 바꾸고자 한다.이들은 유별난 꿈과 정열의 소유자이고, 출중한 능력을 가진 자들이며, 무엇과도 바꾸기 어려운 낭만과 정서를 간직한 사람들이다. 세속의 금줄(禁制)을 벗어던진 탈선자들이고, 고린내 나는 상투속의 권위에 단발령을 내리는 자이고, 사대주의적 학문에 찌든 먹통들을 깨부수는 의병이고, 곡필과 왜곡으로 이름을 날리는 논객을 무찌르는 촌철(寸鐵)의 정론 게릴라이다.세상의 유혹과 채찍과 당근과 잿밥에는 무연한 채 오로지 자기의 길을 걷고자 한다. 고독자이고 야인이고 들사람이다. 군중속의 고독자이고 민중속의 단독자다. 역사의 변방에선 진리의 파수꾼이요, 왜곡된 정사(正史) 보다 민중의 숨결이 담긴 야사(野史)를 쓰는 기록자이다.이들은 꿈꾸는 족속이다. 속인들이 재물과 감투와 색욕의 '돼지꿈'을 꿀 때 하늘과 별과 바람을 꿈꾸고 '지나간 미래'의 날개와 꼬리를 다는 꿈을 꾼다.어느 측면에서는 영웅호걸, 성현군자, 절세가인보다 이들 아웃사이더가 더 빛나고 행복할 지 모른다. 권력이 한 세대를 지배하기 어렵고 금력이 한 세기(3대)를 지키기 어려운 반면에 기인, 아웃사이더는 능히 천년의 세월을 뛰어넘는다. 무량의 세월을 낚는다. 알렉산더의 권력은 사라져도 디오게네스의 위력은 남아 있고 당태종의 권세는 없어져도 두보와 이백의 성망은 존재한다. 프랑스와 비용의 고뇌와 랭보의 방황은 여전히 연구의 대상이 되고, 김시습과 김삿갓의 방랑은 군왕의 구중궁궐보다 훨씬 매력적이다.중앙에서 변방으로, 주류에서 사이드로, 주체에서 워크 아웃, 그러나 역사와 시대와 미래를 넘나드는 초인(超人)으로 살아가는 아웃사이더들의 불꽃같은 삶과 좌절의 잿더미에 남는 불씨는 인간사에 여유와 온기를 안겨준다.토인비의 입을 빌리면 '창조적인 소수'이지만, 오히려 '선지자적 소수'로 불리게 될 아웃사이더들, 홀로 깨어서 혼돈을 직시하고, 홀로 일어나 캄캄한 밤길을 걷는, 그리하여 시대의 여명을 불러온 선구자들이다. 우리에게도 아웃사이더들이 있었다. 김삿갓, 김시습, 이달, 허균, 함석헌 등이다. 기계문명과 시장경제 등으로 경쟁사회가 되면서 명과 낭만이 사라지고, 기계에서 부화된 병아리처럼 사람들의 일상이 보편화 된 데 원인이 있을 것이다.아웃사이더 그 천의무봉의 옷소매 자락을 붙잡아 보자.