응보의 굴레를 넘어, 교육의 시간으로

지난 12일 밤 7시, 노원도봉교육희망네트워크가 마련한 '전문가와 함께하는 학교폭력 새로 보기 토론회'가 열렸습니다. 저는 이날 사회를 맡아 현장에 함께했습니다. 금요일 저녁, 흔히 '불금'이라 부르는 시간에 토론회를 여는 일은 쉽지 않은 선택이었습니다. 하지만 예상과 달리 토론장은 빈자리를 찾기 어려울 만큼 가득 찼습니다. 참석자 가운데는 학부모가 가장 많았고, 여러 기관에서 온 사람들과 교사들도 함께했습니다. 그 모습만 보아도 학교 폭력이 더는 남의 일이 아니라는 사실을 분명히 알 수 있었습니다.토론회에서 가장 자주 드러난 감정은 분노보다 불안과 다급함이었습니다."언론에 나오는 학교폭력은 우리와 상관없는 먼 이야기인 줄 알았습니다. 그런데 어느 날, 그 일이 우리 아이 이름으로, 우리 집안의 문제로 다가올 수 있다는 걸 알게 됐습니다."이제 학교폭력은 몇몇 가정이나 일부 학교만의 문제가 아닙니다. 피해 학생이든 가해 학생이든, 일이 벌어지는 순간부터 아이와 부모, 온 가족의 삶이 함께 흔들립니다. 아이 한 사람의 일이 아니라 가족 모두의 삶을 무너뜨릴 만큼 깊은 상처를 남기기에, 사람들은 더 이상 외면할 수 없고 관심을 기울일 수밖에 없습니다.사건은 곧바로 법의 말로 옮겨지고, 아이들 사이의 관계는 숫자와 문장 속에서 갈라져 버립니다. 그 과정에서 가장 중요해야 할 질문, "이 아이들 관계를 어떻게 다시 세울 수 있을까"라는 물음은 좀처럼 다뤄지지 않습니다.2024년에 도입된 학교폭력 전담조사관 제도는 교사의 행정 부담을 덜어주었을지도 모릅니다. 하지만 조사 과정에서 아이들 이야기는 더 잘게 나뉘었고, 벌을 중심에 둔 응보의 논리는 오히려 더 굳어졌습니다. 학교폭력이 '사건'으로만 남고, 아이들의 '삶의 문제'로 다뤄지지 못하는 틀이 굳어지고 있는 셈입니다.가해 부모 특별교육 현장에서 가장 자주 마주하는 안타까운 모습은, 부모의 방어가 아이의 돌아봄을 대신해 버리는 순간입니다."상대가 먼저 시작했어요.""우리 아이는 운이 나빴을 뿐입니다."억울함에 사로잡힌 부모의 분노는 곧 법에 기대는 대응으로 바뀌고, 아이는 변호사와 녹음기 뒤에 숨어 버립니다. 부모의 감정이 거칠어질수록, 아이는 사과할 기회를 잃고 자기 책임을 배울 시간을 놓칩니다. 어른들의 싸움이 되어 버린 학교폭력 한가운데서, 아이는 자신이 한 행동과 다른 이의 상처를 마주할 시간을 빼앗깁니다. 이것 또한 학교폭력이 남기는 깊은 상처입니다.지금 제도에 따른 1호부터 9호까지의 처분은 법으로 내리는 벌일 수는 있어도, 관계를 되살려 주지는 못합니다. 처분이 내려지는 순간(학교폭력이 신고되면 곧바로 분리 조치가 이루어집니다), 가해 학생과 피해 학생 사이에는 '접촉 금지'라는 높은 벽이 세워지고, 사과와 용서로 가는 길은 사실상 막혀 버립니다.문제는 그다음입니다. 같은 학교, 같은 교실, 같은 복도를 다시 오가야 하는 아이들의 일상은 그대로인데, 제도는 그 이후를 책임지지 않습니다. 그 빈자리를 채우는 것은 낙인과 침묵, 오래 남는 미움입니다. 벌 뒤의 시간이 비어 있는 한, 학교폭력 대책은 끝난 것이 아니라 멈춰 서 있는 것에 가깝습니다.이제 우리는 벌 다음의 시간을 물어야 합니다. 그 대안으로 눈여겨볼 생각이 바로 회복적 정의입니다. 이는 누가 더 크게 벌을 받아야 하는지를 따지기보다, "누가 상처를 입었는지, 그 상처를 어떻게 함께 책임질 것인지"를 묻는 접근입니다. 이를 현실에서 이루려면 세 가지 바뀜이 필요합니다.첫째, 중재 전문성을 제대로 키워야 합니다.학교 전담 기구가 서류를 옮기는 데서 그치지 않도록, 갈등이 커지기 전 단계에서 '관계 가꿈 지원단' 같은 바깥 전문가들이 나서 비사법적인 조정과 화해를 이끌 수 있도록 제도적 뒷받침이 필요합니다.둘째, 부모 교육의 틀을 바꿔야 합니다.가해 부모 교육은 또 하나의 벌이 되어서는 안 됩니다. 아이가 다른 사람의 아픔을 이해하고, 책임지는 시민으로 자라도록 돕는 '길잡이 교육'이 되어야 합니다.셋째, 사과의 길을 늘 열어 두는 장치가 필요합니다.심의 절차가 진행 중이더라도 제3자를 통해 사과 글이나 메시지를 전할 수 있도록 최소한의 중재 통로를 보장해, 법 절차와 교육적 노력이 함께 가도록 해야 합니다.토론회가 끝난 늦은 밤에도 많은 학부모는 쉽게 자리를 뜨지 못했습니다. 그 모습은 한 가지를 분명히 말해 주었습니다. 학교폭력은 미룰 수 없는, 우리 모두의 지금 문제라는 사실입니다.학교는 갈등이 없는 곳이 아닙니다. 오히려 갈등 속에서 미안함을 배우고, 용서를 연습하며, 다시 관계를 세워 가는 삶의 연습장입니다."무엇보다도 네 마음을 잘 지키라"는 말처럼, 학교폭력 해결의 핵심은 규정 조항이 아니라 무너진 마음을 어떻게 다시 세울 것인가에 있습니다.이제 어른들은 '한 번에 끝내는 벌의 기술'이 아니라, 시간이 걸리더라도 아이들의 일상을 되돌려 주는 회복의 지혜를 골라야 합니다. 그것이 교육이라는 이름으로 우리가 반드시 짊어져야 할 책임입니다.- 교육희망네트워크 상임대표, 행복마음연구소 대표