나라를 세우고 망친 유교인들

유교가 종교인가 아니면 단순히 윤리사상인가를 두고 논쟁이 있었다. '종교설'의 논거는 은나라와 주나라 시대부터 숭앙의 대상이었던 '상제(上帝)' 와 '천(天)' 사상은 우주와 인간을 주제하는 초인간적·초자연적 절대신에 대한 숭경의 자취를 남기고 있다는 것이다.또 유교에서 중시하는 제사는 다른 종교들처럼 기복신앙(祈福信仰)의 중심을 이루기 때문에 어김없이 종교라는 주장을 편다.한국사에서 유교는 다른 어떤 종교보다 큰 영향을 끼쳤다. 특히 조선왕조는 성리학을 국가지도이념으로 삼는 유교국가였다. 국가의 모든 시책과 기본질서가 유교에 뿌리를 두었다. 유교 중에서도 성리학이 중심이었고 이에 대한 비판은 사문난적으로 심판되었다. 여타 종교나 학문도 철저히 배격되어 승려의 도성 출입이 금지되었고 천도교 교주와 수많은 천주교인들이 처형당하였다.한국에 유교가 전래한 것은 고구려 소수림왕 2년(372)에 '대학(大學)'을 세운 것을 하한으로 잡는다. 이로부터 삼국시대·고려시대를 거쳐 조선왕조에서는 '국교(國敎)'로 자리잡기에 이르렀다.조선왕조를 개국한 것도 유학자들이고 망친 것도 유학자들이었다. 조선 중기에 실학이 대두하였으나 후기에 이르면서 공리공담과 형식화, 세도정치가 극성을 부리면서 유학은 국가경영의 종교이념이 아닌 정쟁과 기득권 유지의 수단으로 변질되었다.특히 조선 후기에는 노론세력이 집권하면서 극심한 세도정치가 이루어지고 국정이 급속도로 문란해졌다. 왕대비의 장례를 3년상으로 치를 것인가, 1년상으로 치를 것인가 따위의 이른바 예송론(禮訟論)이 정치의 쟁점이 되고 여기에 유학자들의 생사가 걸리게 되었다. 예송논쟁에서 이긴 편은 살고 진 편은 죽었다. 국내판 '종교전쟁'이었다.'종교전쟁'의 승자는 노론세력이고 이들은 국가나 정부의 이익보다는 파당과 가문의 이익을 우선하였고 종국에는 일제에 나라를 파는 매국적이 되었다. 망국에는 노론 주도의 세도정치에 가장 큰 책임이 따르고 이들은 대부분 친일파로 전락하였다.유학자 또는 유림(儒林) 중에 충의로운 인사가 없었던 것은 아니다. 최익현·송병선·유인석·황현·김도현 등 의병 지도자는 대부분이 유림 출신이었다. 또 을사늑약에 반대하여 자결한 민영환·조병세·홍만식 등도 유학자 출신이었다.그럼에도 한국의 유학자들은 기미년 3·1독립선언서에 한 사람도 참여하지 않았다. 천도교·기독교·불교계에서 33인이 민족 대표로 서명한데 비해 유교계는 철저히 외면한 것이다.일제는 조선을 병탄하면서 황실과 대한제국 각료와 대신 등 고관에게 작위와 은사금을 주기 위해 일본 황실령 제14호로서 '조선귀족령'을 반포했다.이때 작위를 받은 사람은 대부분이 유학자 출신들이다. 후작을 받은 자는 이재완·이재각·이해승 등 이왕가의 종친과 순종의 장인 윤택영, 철종의 사위 박영효이고, 백작은 민비의 오빠 민영린·을사오적의 이완용과 이지용이다.자작을 받은 자는 을사늑약과 병탄조약 등에 앞장 선 매국노 박제순·고영희·조병석·김윤식·권중현·이하영·이근택·이재곤·윤덕영·조민희·이병무·송병준·임선준·이기용·이용직·이근명·민영규·민영소·민영휘·김성근 등이다. 남작은 조동윤 등 친일 매국노 44명에게 수여되었다. 이들 중 한규설, 유길준, 민영달, 조정구 등은 작위를 거절했다.매국노들은 작위만 받은 것이 아니었다. 일본 정부는 이른바 '임시은사금'이란 것을 매국노들에게 나눠 주었다. 일제는 3천만 엔의 국채를 발행하여 그 중 8백26만4,800 엔을 왕족과 고관 기타 친일분자와 그 가족에게 나눠 준 것이다.또 초대 조선총독 데라우찌는 '은사금' 공채증권 중 1천7백39만8,000 엔을 전국 13도 12부 317군에 쪼개어 주고, 특히 조선 유생들에 대한 회유책으로 30만 엔을 전국의 721명 유생에게 나누어 주었다.한말의 유생들은 변화하는 국제정세에는 눈을 감고 고리타분한 위정척사사상(衛正斥邪思想)에만 매달렸다. 원래 위정척사라는 말은 "바른 것을 지키고 옳지 못한 것을 배척한다"는 벽이론(闢異論)에 바탕을 둔 유교적 정치윤리사상이다.중국의 "송대 이후 여진족의 침공으로 한민족(漢民族)과 중화문화가 위기에 봉착하자 주자(朱子)는 한민족의 독립과 문화적 자존성을 확립하고자 중화문화로서의 유교의 정통성을 강조하고 존왕양이의 춘추대의로 이민족을 응징할 것을 역설함으로써 민족적 화이의식(華夷意識)을 근간으로 한 위정척사사상을 체계화"하였다. (홍순창, '위정척사사상')조선에서는 후기 유교질서에 어긋나는 천주교가 들어오면서 위정척사사상이 유교 세력의 지배이념으로 형성되었다. 정치적·문화적인 배타사상으로 자리잡은 위정척사사상은 일제의 침략을 맞은 절박한 위기상황 속에서 애국사상·민족자존사상으로 전환하게 되었다.그러나 개국·개화를 반대하는 척화척사의 배타성과 보수성으로 일관하면서 시대조류에 역행하다가 결국 일제에 나라를 빼앗기고 말았다. 한말의 유림들이 신봉해온 위정척사 사상에는 중화적 벽이론이 작용하고 있었기 때문에 사대주의적 모화사상의 한계성을 벗어나지 못하였다. 이들의 사대주의적 모화사상은 종주국을 중국에서 일본으로 바꾸면서 친일 매국노로 변신하게 되었다.이는 성리학과 위정척사 사상의 근본이념이나 본질과는 동떨어진 결과라고 할 것이다. 물론 한말 국난기에 모든 유학자들이 그런 것은 아니었다. 위정척사파 중에도 일제와 싸운 최익현이나 영남 유생들의 만인소(萬人疏)를 주도한 이만손 등 수많은 우국 절사들이 있었다. 그렇지만 민족 최대의 국난기에 유교와 유학자 대부분은 수구 봉건적 성리학의 가치체계를 지향하면서 친일 사대주의자로 변절한 것은 사실이다.유교를 건국이념으로 채택하고 5백년의 사직을 유지해온 유림의 전통이 되살아 난 것은 파리 장서 사건(巴里長書事件) 이다.1919년 거국적인 3·1혁명이 전개되고 33인 민족대표에 유교측이 배제된 것이 알려지면서 유교지도자들은 각성한 바가 있었다. 이렇게 하여 시작된 것이 프랑스 파리에서 개최되는 강화회의에 한국의 독립을 호소하는 서한을 보내기로 한 사건이다.이 운동은 의병을 일으켜 항일투쟁을 전개하였던 호서지방의 유림 지도자 김복한을 중심으로 시작되었다. 참여 인사들은 대부분 의병투쟁에 나섰던 사람으로서 김덕진·안병찬·김봉제·임한주·전양진·최중식 등이다.그들은 서한에서 한국 주권의 찬탈과정을 폭로하고 한국독립의 정당성과 당위성을 주장하는 내용을 담았다. 호서지방 유림들의 활동이 전개되고 있을 때 영남 쪽에서도 곽종석·김창숙 등이 중심이 되어 같은 목적의 거사가 추진되고 있었다. 두 세력이 통합하고 김창숙이 파리강화회의 대표로 선정되어 상하이로 출발하였다.김창숙이 지참한 '파리장서'에는 134명의 유림대표가 서명하였으며 대표 파견의 경비는 유학자 황일성이 조달하였다. 김창숙은 이 장서를 파리로 가져가지 못하고 이미 신한청년단 대표로 선정되어 파리에 가있던 김규식에게 송달하였다.이 사건으로 수많은 유학자들이 일경에 체포되어 모진 고문을 당하고 옥고를 치렀다. 한국유교사에서 파리장서사건마져 없었다면 어쩔뻔 했을까.