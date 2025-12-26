애절하고 기구한 삶...살아낸 자체가 이미 혁명

▲김서령의 <여자전>은 일제 강점기, 해방, 전쟁, 분단이라는 시대적 흐름 속에서도 자신의 방식으로 생존과 존엄을 지킨 일곱 여성의 애절한 삶을 써내려간 책이다. ⓒ 영풍문고 관련사진보기