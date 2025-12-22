미국, 베네수엘라 근해 유조선 추적... 이달 세 번째 나포 가능성

AD

미국 해안경비대가 베네수엘라 인근 국제 해역에서 유조선 한 척을 추적하고 있다고 <로이터>와 <블룸버그 통신>이 21일(현지시간) 보도했다. 이번 작전이 성공할 경우, 이달 들어 미국이 베네수엘라 관련 유조선을 대상으로 한 세 번째 조치가 된다.<로이터>에 따르면 미국 정부 관계자는 "미 해안경비대는 베네수엘라의 불법 제재 회피에 연루된 제재 대상 '암흑선단(dark fleet)' 선박 한 척을 추적하고 있다"며 "해당 선박은 허위 국기를 달고 있으며, 사법적 나포 명령이 내려진 상태"라고 밝혔다.영국 해상 리스크 관리 업체 뱅가드와 미국 해상 경비 소식통에 따르면, 추적 대상 선박은 미국 재무부 제재 목록에 오른 초대형 원유 운반선(VLCC) '벨라 1(Bella 1)'이라고 전했다. <블룸버그 통신>은 이 선박이 원유를 선적하기 위해 베네수엘라로 향하고 있다고 보도했다. 벨라 1은 파나마 국기를 달고 있으며, 2021년 베네수엘라산 원유를 중국으로 운송한 기록과 과거 이란산 원유를 운반한 이력이 있는 것으로 알려졌다.앞서 미국은 이달 10일 베네수엘라 근해에서 제재 대상 유조선 '스키퍼'를, 20일에는 파나마 국적 유조선 '센츄리스'를 나포했다. 벨라 1까지 나포될 경우, 이달 들어 세 번째 유조선 관련 조치가 되며, 카리브해 인근 긴장은 더욱 고조될 것으로 전망된다.도널드 트럼프 대통령은 지난 16일 베네수엘라 마두로 정권을 '외국 테러 단체'로 지정하고, 제재 대상 유조선의 베네수엘라 출입을 전면 차단하겠다고 밝혔다. 이에 따라 미국은 마두로 정권의 주요 수입원인 석유 판매를 압박하고 있다.이번 작전과 함께 미국은 해당 지역에 대규모 군사력을 배치했으며, 해안경비대는 다양한 방식으로 선박을 추적·차단(interception)할 수 있다고 관계자들은 전했다.백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장 케빈 해싯은 CBS 인터뷰에서 압수된 유조선들이 암시장에서 운영되며 제재 대상 국가에 석유를 공급해 왔다고 밝혔다. 일부 분석가들은 이번 조치가 아시아 시장 개장 초반 국제 유가를 다소 상승시킬 수 있다고 전망했다.한편 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령은 지난 17일 "베네수엘라의 석유 교역은 계속될 것"이라고 밝혔지만, 전문가들은 미국의 유조선 집중 추적이 지정학적 위험을 높이고 베네수엘라 석유 수출에도 타격을 줄 것으로 보고 있다.