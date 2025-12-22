뒷목 아파 간 한의원, 주치의 선생님이 꺼낸 내 책

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"오늘도 허리하고 무릎 보시는 거 맞죠? 지난번하고 같은 곳 보면 되나요?"

"아니요. 오늘은 발목하고 어깨가 아프네요?"

"선생님, 저 책 출간했어요. 나중에 책 나오면 선물로 드릴게요."

"제목이 뭐예요?"

"<판 깔아주는 흥 많은 할머니>."

"네, 고생하셨습니다. 진심으로 축하합니다. 참 적지 않은 나이에 책을 쓴다는 것이 어려우셨을 텐데… 저도 책을 쓰고 싶은 생각을 오랫동안 해왔는데 아직 시도조차 하지 못했어요. 그런데 이렇게 책을 내셨다니 정말 축하드립니다."

큰사진보기 ▲판 깔아주는 흥 많은 할머니 ⓒ 미다스북스 관련사진보기

"원장님, 이 책 제가 드리는 선물이에요."

"안 그래도 책 다섯 권을 사놓고 기다리고 있었어요. 침 맞고 가시기 전에 사인해 주시고 가세요."

"원장님 제 전화번호도 없는데 어떻게 책을 사셨어요? 혹시 제 이름으로 검색하셨나요?"

"아니요. 지난번에 말씀 하셨어요. 책 제목이 너무 재밌어서 외워두었지요. 머릿속에 확 들어왔거든요."

"작가님, 출간하고 나면 재밌는 일이 많이 생길 거예요."

우리에게 환자의 몸과 마음 치료를 해주는 주치의 같은 의사나 한의사가 가까운 곳에 있다는 것도 큰 행복이다.



어느 날 한의원에 갔다.아무튼 여기저기 돌아가면서 아파서 한의원을 자주 간다. 물리치료를 받고 침을 맞고 나면 심리적인 것인지, 마음이 편안해지고 통증도 사라지는 것 같다. 원장님은 항상 많은 것을 물어본다. "지난번 아픈 허리와 무릎은 괜찮으세요?" 물론 다른 의사들도 그렇게 하지만 이 원장님은 특히 환자의 살아온 이야기에 집중하는 것 같았다. 얼마 후, 또 한의원에 갔다. 요즘 퇴고한다고 컴퓨터를 많이 했더니 뒷목이 아팠다.출간 후, 홍보하느라 너무 바빴고 몸도 그만그만해서 한의원을 몇 주째 가지 않았다. 한의원에 가서 눈도 힘들고 뒷목이 아프니 침을 맞아야겠다고 생각했다. 예약하는 것도 힘들어서 나는 틈이 나면 그때그때 전화로 예약해서 간다.드디어 실물로 된 책을 손에 쥐었다. 화면 속에서만 보던 표지가 종이의 감촉으로 조용히 다가왔다. 퇴고를 거듭했던 밤, 망설이며 고쳐 썼던 문장들, 혼자 흔들렸던 순간들이 차례로 스쳐 지나갔다. 그러나 감사 인사도 해야 하고 책 홍보도 해야 하니 일이 많았다.지난 11월 하순, 점심시간이 되기 전 마지막 타임에 한의원에 갔다. 나는 마음의 준비를 하고 선물할 책에 미리 사인을 했다. 물리치료를 마치고 원장님이 침을 놓으러 오셨다.기다렸다는 말씀 한 마디에 책을 쓰며 보낸 순간들이 한꺼번에 떠오르고 기쁨과 고마움이 뒤섞여 가슴이 먹먹해졌다. '이렇게 환자의 마음을 읽어주는 사람이 나의 주치의라니!' 평소에 그분이 아픈 몸만 치료해 주는 게 아니라 마음을 먼저 치료해 주는 철학을 가졌다고 생각은 했다. 너무 감사하고 영광스러워서 어찌할 찌 몰라 허둥댔다.인증 사진을 찍고 한 권 한 권 사인을 하는데 원장님은 문구까지 다 생각을 하고 계셨다.첫 번째 책은 황혼 육아로 지친 할머니들께 전하는 위로의 글. 두 번째는 현장에서 애쓰며 아이들을 가르치는 선생님들에게 보내는 격려의 말.세 번째는 이 한의원에 오시는 환우들의 가정에 행복과 평안을 기원하는 글. 한 권 한 권 소중한 문구를 같이 의논하면서 적어 내려갔다. 네 번째, 다섯 번째 책에는 어떤 문구를 썼는지 기억이 나지 않는다.지금껏 손주들과 팬 사인회, 동아리 회원들과 운동센터에서 함께 운동하는 친구들의 책에 사인을 간간이 했다. 하지만, 이렇게 한의사 원장님의 권유로 사인하기는 참 뜻밖이었고, 너무 감사하고 한편으로는 부끄러웠다. '내가 누군가에게 영향을 끼칠 만한 작가의 역량이 있는가?' 내가 부끄럽다며 얼굴을 가리고 나오니 간호사들도 "아유, 작가님인데 왜 부끄러워하세요? 저희도 꼭 읽어볼게요. 그리고 관심 있는 환우들에게 빌려주고 대기실에 비치해 놓겠습니다"라고 말했다.나보다 출간을 먼저 한 선배 작가님은 말했다.과연 나에게도 그런 일이 일어날까 의아해했는데… 정말 뜻밖에도 한의원에서 원장님과 함께 팬 사인회를 했다. 책을 내고 나서야 알았다. 글은 멀리 가기보다, 생각보다 가까운 곳에 먼저 닿는다는 것을. 진료실 한 편에서, 대기실 의자 위에서, 누군가의 하루에 잠시 머물다 가는 것만으로도 글은 제 몫을 다하는 게 아닐까. 뜻밖이었던 그날의 사인회는 내가 쓴 이야기가 누군가에게 건네졌다는 사실을 조용히 알려주었다.