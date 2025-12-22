공공기관 AI 도입 격차 해소의 출발점, 화성에서 열린 'AX 협력' 현장

큰사진보기 ▲2026년 AI 전환(AX) 및 데이터 기반 행정 협력 간담회화성특례시와 행정안전부, 한국지능정보사회진흥원(NIA)은 18일 오후 KAIST-화성사이언스 허브에서 ‘2026년 AI 전환(AX) 및 데이터 기반 행정 협력 간담회’를 개최했다. 김태원 한국지능정보사회진흥원 팀장이 ‘공공기관 AX(AI Transformation) 전략’을 주제로 발표하고 있다. ⓒ 경기뉴스미디어 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲2026년 AI 전환(AX) 및 데이터 기반 행정 협력 간담회화성특례시와 행정안전부, 한국지능정보사회진흥원(NIA)은 18일 오후 KAIST-화성사이언스 허브에서 ‘2026년 AI 전환(AX) 및 데이터 기반 행정 협력 간담회’를 개최했다. 이번 간담회는 공공부문의 AI 전환 전략을 공유하고, 데이터 기반 행정 확산을 위한 기관 간 협력 모델을 모색하기 위해 마련됐다. ⓒ 경기뉴스미디어 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 경기뉴스미디어에도 실립니다.

공공부문의 인공지능(AI) 전환이 여전히 초기 단계에 머물러 있다는 인식 속에서 중앙정부·광역 및 기초지자체·공공기관 실무자들이 화성에 모였다. 단순한 기술 소개나 정책 전달이 아닌, 현장에서 실제로 AI 전환을 추진하는 담당자들의 목소리를 공유하는 첫 공식 협력 간담회라는 점에서 이번 자리는 공공 AX(AI Transformation) 논의의 전환점으로 평가된다.화성특례시와 행정안전부, 한국지능정보사회진흥원(NIA)은 18일 오후 KAIST-화성사이언스 허브에서 '2026년 AI 전환(AX) 및 데이터 기반 행정 협력 간담회'를 개최했다. 이번 간담회는 공공부문의 AI 전환 전략을 공유하고, 데이터 기반 행정 확산을 위한 기관 간 협력 모델을 모색하기 위해 마련됐다.이번 행사는 화성시가 주도해 공공부문 AI 활용을 주제로 중앙정부와 지자체, 공공기관이 공식적으로 논의한 첫 협력 간담회라는 점에서 의미를 갖는다.이날 간담회에는 중앙부처부터 공공기관, 광역·기초지자체까지 AI·데이터 행정을 실제로 담당하는 실무 조직이 폭넓게 참여했다. 중앙정부에서는 행정안전부 공공인공지능혁신과를 비롯해 질병관리청 치료임상연구과, 소방청 소방분석제도과, 국민권익위원회 혁신행정데이터담당관이 참석했다.공공기관에서는 한국광해광업공단 정보시스템팀, 한국소비자원, 서울교통공사 스마트정보처가 자리했다. 지자체로는 경기도 AI데이터행정과를 포함해 화성시 AI전략담당관, 서울시 데이터전략과, 성동구청 빅데이터센터, 수원시 AI전략과, 고양시 기획정책과, 오산시 정보통신과, 군산시 디지털정보담당관, 광주광역시 데이터정보담당관, 안산시 스마트도시과, 안양시 스마트도시정보과, 의정부시 정책혁신과 등이 참여했다.한 참석자는 "AI 정책 행사에서 이처럼 현장 실무 부서들이 대거 참여한 사례는 드물다"며 "각 기관이 겪는 문제를 비교·공유할 수 있는 구조 자체가 의미 있다"고 평가했다.간담회 1부에서 조승문 화성시 제2부시장은 화성시의 도시 경쟁력과 AI 정책 방향을 강조했다. 조 부시장은 "화성특례시는 대한민국에서 가장 큰 도시이자 가장 젊은 도시로, 내년에도 인구가 4만 명 이상 증가할 것으로 예상된다"고 밝혔다.이어 "삼성전자, 현대자동차·기아 연구시설, 남양연구소 등 국내를 대표하는 첨단 산업과 모빌리티 연구 인프라가 화성에 집적돼 있다"며 "AI 시대를 맞아 화성시는 지난해 'AI 미래도시' 준비를 선언했고, 박람회 개최 이후 정책 연계를 지속적으로 이어가고 있다"고 설명했다.그는 "지방정부와 현장에서 이런 논의의 장이 보다 원활하고 다이내믹하게 진행돼야 한다"며 "시민들이 체감할 수 있는 AI 행정 시스템으로 구체화되는 것이 중요하다"고 덧붙였다.김태원 한국지능정보사회진흥원(NIA) 팀장은 '공공기관 AX(AI Transformation) 전략'을 주제로 발표했다. 김 팀장은 "4차 산업혁명은 정보화, 디지털 전환을 거쳐 이제 인공지능 전환, 즉 AX 단계로 넘어가고 있다"고 진단했다.AX는 기관이 AI를 단순히 활용하는 수준을 넘어, 조직과 업무 전반에 AI를 내재화해 기존 방식으로는 달성하기 어려웠던 상충 목표를 동시에 실현하는 혁신적 전환을 의미한다. 속도와 품질의 동시 향상, 경제성과 공공성의 병행, 생산성과 전문성의 공존, 일과 가정 양립 강화 등이 AX를 통해 가능하다는 설명이다.그러나 김 팀장은 "시민의 66%가 정기적으로 AI를 활용하고 있음에도, 1,500여 건의 공공 AI 사례를 조사한 결과 완전히 구현된 사례는 3%에 불과하다"며 "공공기관의 AI 활용은 아직 실험적 단계에 머물러 있다"고 지적했다.공공기관 AI 전환이 어려운 이유로는 ▲문제 정의의 오류, ▲데이터 부족, ▲기술 중심 접근, ▲인프라 부재가 꼽혔다. 특히 AI 모델 학습에 필요한 고품질 데이터 확보의 어려움이 핵심 과제로 제시됐다.김태원 팀장은 "AI 도입 자체가 중요한 것이 아니라, 조직의 체질 개선이 본질"이라며 "AI 전환은 조직 전체의 데이터, 문화, 거버넌스를 개편해 AI를 조직 자산으로 만들어가는 여정"이라고 강조했다.NIA가 제시한 공공기관 AX 로드맵은 ▲필요성 인식과 공감 ▲기반 구축과 전략적 도입 ▲내재화 및 거버넌스 확립 ▲전문가 수준의 AI 구현과 활용 고도화 ▲피지컬 AI로의 확장이라는 단계로 구성된다. 다만 현재 공공기관 다수는 '인식 단계와 기반 구축 단계 사이'에 머물러 있다는 평가다.발표 이후 이어진 협력 간담회에서는 현장 공무원들의 현실적인 고민이 공유됐다. 서울특별시 데이터전략과 임지빈 주무관은 "교육을 다녀보고 강의를 해보니, 실제 공무원들이 가장 어려워하는 것은 내 파일의 위치조차 파악하지 못하는 등 역량의 평준화가 이뤄지지 않은 점"이라며 "기본적인 정보화 역량이 뒷받침되지 않으면 AI 전환은 쉽지 않다"고 말했다.이에 대해 김태원 팀장은 "현장에서는 프롬프트 교육 요청이 많지만, AI는 프롬프트 기술보다 '많이 써보는 경험'이 훨씬 중요하다"며 "AI는 사람이 기계를 학습하는 것이 아니라, 기계가 사람을 학습한다. 사람과 대화하듯 활용하는 과정에서 기획과 전환이 시작된다"고 설명했다.그는 AI 교육을 ▲최소한의 정보화 교육 ▲디지털 리터러시 교육 ▲AI 허위정보를 판별하는 판단 역량 교육의 단계로 구분해 접근할 필요가 있다고 덧붙였다.이날 간담회에서는 인력 양성 문제도 핵심 의제로 다뤄졌다. 신환철 화성시 AI정책팀장은 "AI 전환의 핵심은 기술이 아니라 이를 이해하고 활용할 수 있는 데이터 리터러시 전문인력"이라며 "지자체 현장에서는 전문 인력을 자체적으로 양성하는 데 분명한 한계가 있다"고 지적했다.이어 "데이터 기반 행정이 정착되기 위해서는 단순 교육을 넘어, 실제 업무를 AI로 전환할 수 있는 실무형 전문가 트랙이 필요하다"며 "이에 대한 중앙정부 차원의 명확한 정책 방향과 지원 체계가 필요하다"고 강조했다.이에 대해 행정안전부 관계자는 "전 직원이 AI를 기본적으로 활용할 수 있도록 하는 역량 강화와, 자신의 업무를 AI로 전환할 수 있는 전문가 양성을 이원화해 추진할 계획"이라며 "행안부뿐 아니라 인사혁신처, 국가인재개발원 등 관계 기관이 협의체를 구성해 준비 중"이라고 밝혔다.화성시 AI전략담당관실 이광춘 전문관은 "데이터 행정의 기본은 증거 기반 문서화이지만, 아래아한글 중심의 문서 환경에서는 자동화가 거의 이뤄지지 않고 복사·붙이기 과정에서 오류가 반복된다"며 "이러한 구조적 문제를 해결할 기술적 준비가 돼 있는지 묻고 싶다"고 말했다.임지빈 주무관은 일본 사례를 언급하며 "일본은 도장을 잘 찍는 시스템을 만들었고, 그 차이는 결국 연결성에 있다"며 "구글 드라이브처럼 열린 협업 환경에 익숙한 세대에게 현재의 행정 협업은 진정한 협업이라 보기 어렵다"고 지적했다.이에 대해 NIA 측은 "AX는 기술 이전에 조직 문화의 변화가 전제돼야 하며, 장기적이고 긴 호흡으로 접근해야 한다"고 답했다.간담회 말미에는 공공기관 협업의 현실적 한계도 언급됐다.김태원 팀장은 "정부 부처 평가에 협업 점수가 반영돼 있지만, 여전히 형식적인 경우가 많다"며 "협업은 받으려 하기보다, 먼저 베푸는 구조가 돼야 한다"고 말했다.행정안전부 관계자는 "광주시에서 여비 영수증 자동화 시스템을 자체적으로 만들어 현장의 문제를 해결한 사례처럼, AX는 거창한 기술이 아니라 '문 앞의 문제'를 해결하는 것에서 출발한다"며 "이러한 현장 전문가들이 곳곳에서 씨앗처럼 등장하고 있다"고 평가했다.이번 간담회에서 반복적으로 언급된 핵심 개념은 'AI 도입'과 'AX(AI Transformation)'의 차이였다.AI가 개별 업무에 인공지능 기술을 적용하는 도구 중심의 활용이라면, AX는 조직 전체의 업무 방식과 의사결정 구조, 데이터 흐름, 조직 문화를 인공지능 중심으로 재설계하는 구조적 전환을 의미한다.즉 AI는 '무엇을 쓰느냐'의 문제라면, AX는 '어떻게 일하느냐'를 바꾸는 문제다. 보고서 자동 작성, 민원 분류, 챗봇 도입 등은 AI 활용에 해당하지만, 데이터가 축적·연결되고 조직 내 협업 구조와 권한 체계, 업무 프로세스 자체가 AI를 전제로 재편될 때 비로소 AX 단계에 들어선다는 설명이다.이날 참석자들이 공통적으로 지적한 것 역시 기술 부족이 아니라 ▲데이터 품질과 연결성 ▲조직 문화 ▲현장 인력의 이해도 ▲기관 간 협업 구조였다. 이는 공공부문 AI 전환의 핵심 과제가 '기술을 더 들여오는 것'이 아니라, 사람·조직·제도를 함께 바꾸는 장기적 전환 전략임을 보여준다.참석자들은 "공공부문의 AI 전환이 아직 시작 단계인 상황에서, 현장의 목소리를 담은 공식 간담회가 화성에서 처음 열렸다는 점에서 의미가 크다"며 "이번 논의는 기술 도입이 아닌 조직과 사람의 전환을 중심에 둔 공공 AX 논의의 출발점"이라고 의견을 모았다.이어 "이번 시도가 단발성에 그치지 않고, 지자체 간 연합과 공동 사업으로 확장돼야 한다는 데 공감대가 형성됐다"며 "각 지자체의 특화 역량을 연결하는 공동 AX 프로젝트를 지속적으로 고민해나가야한다"고 강조했다.