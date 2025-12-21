31세 시의원 "광주 여성특구는 정치보복성 컷오프"... 차몰고 서울로 향해

큰사진보기 ▲더불어민주당 광주광역시당의 여성특구 지정안 의결과 관련해 21일 긴급 회견하는 이명노 광주시의원. ⓒ 이명노의원제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲민형배 의원(왼쪽)과 양부남 의원. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

더불어민주당 광주광역시당이 광역의원(시의원) 선거구 20곳 가운데 4곳을 내년 6·3 지방선거에서 여성 후보들만 경쟁할 수 있는 전용 선거구(여성특구)로 지정하는 안건을 의결한 데 대한 논란이 계속되고 있다.시당 의사결정 회의 과정에서 "원칙 없는 지정"을 문제 삼는 강한 반발이 제기된 사실이 드러난 데 이어, 실제로 여성특구 지정 대상에 포함된 것으로 알려진 현역 31세 청년 시의원이 "정치 보복"이라고 주장하며 공개 반발에 나섰다.이명노(서구3) 광주시의원은 21일 오후 광주시의회에서 기자회견을 열고 "민주당 광주시당 운영위원회의 잘못된 결정을 최고위원회에서 바로잡아 달라"고 촉구했다.이 의원은 "바로 어제(20일 오후), 민주당 광주시당 운영위원회는 남구2, 서구3, 북구3, 광산5 선거구를 여성특구로 지정하는 안건을 통과시키고 최고위원회 의결을 앞두고 있다"며 "억울한 컷오프를 없애겠다는 정청래 대표의 선언과 당원들의 열망이 무너질 위기"라고 주장했다.여성특구는 특정 선거구에서 여성 후보 간 경쟁을 전제로 설계되는 방식으로, 남성 후보 진입이 제한된다는 점에서 선거철마다 '역차별' 논란이 반복돼 왔다. 당헌·당규에 명시적 규정은 없으나 민주당은 여성 정치인 진입 문턱을 낮추겠다며 광주에서만 제6회 지방선거부터 운영하고 있다.이 의원은 "광주시당은 아직 선출직 평가도 마치지 않은 상태에서 원칙과 기준 없이 특구를 지정했다"며 "광산 4선거구의 경우 여성특구로 결정했다는 사실이 언론 보도로 논란이 일자 하루 만에 광산 5선거구로 바뀌는 어처구니없는 일이 일어나고 있는 것이 작금의 광주 민주당 상황"이라고 했다.이어 "(제 지역구인) 서구 3선거구는 특구로 지정할 수 있는 합당한 명분이 없으며, 이는 오직 총선 경선에서 자신을 돕지 않은 저를 찍어 내리는 보복성 컷오프"라며 "이는 또한 참정권 확대라는 특구 지정의 취지에도 어긋난다"고 했다.이 의원은 실명을 거론하진 않았지만, 하루 사이 여성특구 대상 선거구가 조정된 광산 4·5선거구는 민형배 의원 지역구(광산을) 권역으로 분류된다. 또 이 의원 지역구(서구 3선거구)는 양부남(서구을) 광주시당 위원장 관할 지역위에 속한다.이 의원은 이날 기자회견 직후 자신의 입장을 당 지도부에 전달하겠다며 직접 차를 몰고 서울로 향하고 있다.여성특구 지정 논란은 운영위 회의 과정에서도 표면화된 것으로 전해졌다. 회의 참석자 일부는 <오마이뉴스> 통화에서 "여성특구 지정은 곧 남성 후보 출마 기회를 봉쇄하는 것인데, 4곳은 어떤 원칙에 따라 선정된 것이냐", "국회의원들이 매 선거마다 힘없는 시의원들 선거구만 특구로 지정하는데, 광주 국회의원들도 여성특구 받아들일 수 있느냐"는 취지로 강하게 문제를 제기한 사실이 드러났다.또 쟁점 사안임에도 비밀투표가 아닌 거수로 의결이 이뤄졌다고 복수의 회의 참석 인사가 증언하면서, 절차 공정성을 둘러싼 논란도 불거지고 있다.일각에서는 여성특구 지정으로 수혜를 볼 가능성이 거론되는 현역 지방의원이 운영위원 자격으로 참석해 찬성표를 던진 점도 이해충돌 논란을 낳고 있다. 해당 인사는 "한두 표 차이로 가결된 것이 아니다. 내가 찬성표를 던지든 반대표를 던지든 어차피 가결될 안건이었다"며 "문제될 것이 없다"는 취지로 주장한 바 있다.민주당 광주시당은 "당 최고위원회 의결 절차가 남아 있다"는 이유로 여성특구 대상 선거구를 공식적으로 공개하지 않고 있다. 다만 시당 관계자는 앞서 여성특구 지정이 초읽기에 돌입하던 지난 19일 통화에서 "불필요한 오해를 살 수 있으므로 당 최고위원회 결정 전까지 세부 내용을 일절 언급할 수 없다"는 취지로 주장했다.<오마이뉴스>는 여성특구 지정 논란과 관련해 양부남 광주시당 위원장 등 시당 측 입장을 듣기 위해 21일 수차례 연락했으나 연결되지 않았다.