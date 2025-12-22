은퇴 후 2년, '출구 없는' 사회를 생각하다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"여유란 공허가 아니라 삶의 또 다른 선물이다. 무엇을 쫓기보다, 무엇을 남길지를 생각하겠다."

은퇴 후 나는 스스로에게 이렇게 다짐했다.그러나 해가 두 번 바뀌는 동안 그 다짐은 조금씩 퇴색했다. 시간은 많았지만, 그 시간을 불러낼 사회적 역할은 없었다. 여전히 일할 수 있고, 참여할 의지도 있었지만, 사회는 은퇴한 개인을 다시 호출하지 않았다. 조용히 밀려난다는 감각만이 남았다.정부는 은퇴자를 위한 플랫폼과 재능 나눔, 제2의 인생을 이야기한다. 그러나 현장에서 체감되는 현실은 다르다. 구호는 많지만, 실제로 손을 잡아주는 구조는 희박하다. 결국 은퇴 이후의 삶은 개인의 문제로 환원되고, 고독은 감내해야 할 숙명이 된다. '고독한 은퇴자에게 출구는 없다'는 말이 과장이 아닌 이유다.은퇴라는 문을 닫고 들어섰을 때, 세상은 갑자기 조용해진다. 나를 설명하던 명함은 효력을 잃고, 매일 아침을 채우던 약속은 사라진다. 노동을 멈췄다는 이유만으로 사회적 발언권과 존재감까지 함께 내려놓아야 하는 현실은 개인에게 깊은 상실감을 남긴다.문제는 고독 그 자체가 아니다. 고독을 완전히 개인의 몫으로 떠넘기는 사회 구조다. 은퇴 이후의 삶을 '쉼'이라는 말로 포장하지만, 준비되지 않은 쉼은 곧 고립이 된다. 그럼에도 나는 이 고독을 다른 시선으로 읽어보려 했다. 출구가 없다는 말은 더 이상 밖으로 증명하러 나가지 않아도 된다는 뜻일 수도 있다. 평생 타인의 평가와 성취 중심의 질서 속에서 살아왔다면, 은퇴는 처음으로 내면을 돌아볼 수 있는 시간일지도 모른다.우리는 오랫동안 직함으로 자신을 설명해 왔다. 그 역할들이 사라진 뒤에야 비로소 '나는 누구인가'라는 질문이 남는다. 고독은 그 질문을 피하지 말라는 요구다. 하지만 여기서 멈춰서는 안 된다. 개인의 성찰이 사회의 면죄부가 되어서는 곤란하다. 은퇴 이후의 고독이 개인의 철학으로만 해결될 수 있다면, 정책과 제도는 왜 존재하는가. 은퇴자는 보호의 대상이 아니라, 여전히 사회의 자산이다. 문제는 능력이 아니라 연결의 부재다.나무는 숲 속에서 함께 자라지만, 그 뿌리는 홀로 어둠 속을 견디며 뻗어 나간다. 은퇴자의 고독도 마찬가지다. 그러나 뿌리만 강요하는 숲은 건강하지 않다. 햇빛과 물, 그리고 함께 숨 쉬는 구조가 필요하다. 개인에게만 '버텨내라'고 말하는 사회는 결국 더 큰 비용을 치르게 된다. 이제 나는 "출구가 없다"는 말을 절망으로만 읽지 않는다. 다만 그 문장을 이렇게 다시 묻고 싶다. 정말 출구가 없는 것인가, 아니면 우리가 아직 만들지 않은 것인가.인생의 1막이 노동과 성취의 시간이었다면, 2막은 존엄과 연결의 시간이어야 한다. 은퇴 이후의 삶을 개인의 인내로만 떠넘길 것인지, 아니면 사회가 함께 설계할 것인지 묻지 않는다면, 이 고독은 반복될 수밖에 없다. 닫힌 문 안에서 나는 나만의 정원을 가꾸고 있다. 그러나 모든 은퇴자가 혼자서 정원을 만들 수는 없다. 고독을 미화하기 전에, 고독을 줄일 책임이 사회에 있음을 먼저 말해야 할 때다.