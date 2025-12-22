해수욕장으로 모인 맨발 걷기 동호인들

큰사진보기 ▲박동창회장의 강연장면크리스마스 행사중 박동창회장이 강연을 하고 있다. ⓒ 김정형기자 관련사진보기

지난 21일 오전 10시, 인천 하나개 해수욕장 인근 맨발걷기 하나개 힐링하우스에서는 크리스마스를 맞아 맨발걷기 동호인들이 한자리에 모이는 특별한 행사가 열렸다. 이날 행사는 크리스마스 시즌을 맞아 맨발걷기 강연과 음악 공연, 그리고 실제 맨발걷기 체험을 함께하는 '힐링' 프로그램으로 진행됐다.행사에는 전국 각지에서 모인 100여 명의 회원들이 참여해 천막 안에서 강연을 듣고 음악을 즐기며 따뜻하고 흥겨운 시간을 보냈다. 현장에서는 음악인 이재숙, 남양우 부부 커플이 기타 연주와 함께 크리스마스 캐럴과 맨발걷기 관련 노래를 선보이며 분위기를 한껏 끌어올렸다. 오랜 음악 활동 경력을 지닌 부부는 자연스럽게 모임을 이끌며 크리스마스의 정취와 치유의 메시지를 전했다.이날 행사에는 맨발걷기 국민운동본부 박동창 회장과 고장면 교수가 특별 강연자로 나서 참가자들의 큰 호응을 얻었다. 박동창 회장은 자신의 경험을 바탕으로 맨발걷기가 현대인의 삶과 건강에 주는 의미를 전하며 "자연과 직접 연결되는 맨발걷기는 몸과 마음의 균형을 회복하는 데 도움을 준다"고 강조했다. 그는 현대 사회에서 쌓이는 스트레스와 피로를 자연과의 접촉을 통해 완화할 수 있다는 점을 다양한 사례와 함께 설명했다.이어 강연에 나선 고장면 교수는 식이섬유와 장내 미생물, 그리고 맨발걷기의 과학적 원리를 주제로 강의를 진행했다. 고 교수는 채소와 잎채소에 풍부한 식이섬유의 중요성을 설명하며, 장 건강과 정신적 안정의 연관성을 알기 쉽게 풀어냈다. 또한 맨발로 땅을 딛는 '접지'가 현대인의 생활 환경 속에서 몸의 균형을 되찾는 하나의 방법이 될 수 있다고 소개해 참가자들의 관심을 끌었다.강연이 끝난 후에는, 지난 12일 대통령상을 수상한 옥선희 한식 명장과 요리를 담당한 문정희 대표가 준비한 점심 식사가 제공됐다. 참가자들은 따뜻한 한식을 함께 나누며 교류의 시간을 가졌다. 오후 일정에서는 추운 날씨에도 참가자들이 하나개 해수욕장 백사장에서 맨발걷기 체험에 직접 나서며 행사의 의미를 되새겼다. 차가운 모래 위를 걸으며 자연을 온몸으로 느끼는 시간은 참가자들에게 또 하나의 특별한 추억으로 남았다.행사 관계자 남양우씨는 "크리스마스를 맞아 자연, 음악, 강연이 어우러진 이번 행사가 참가자들에게 몸과 마음을 쉬어가는 시간이 되었기를 바란다"며 "앞으로도 맨발걷기를 통해 건강한 생활 문화를 확산해 나가겠다"고 전했다.