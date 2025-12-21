안병진 "극우의 '영성' 추구, 무시할 수 없는 흐름"

큰사진보기 ▲강연하는 안병진 경희대 교수 ⓒ 문성호 관련사진보기

안병진 경희대 미래문명원 교수가 17일 공존의뜰(대표 조희연) 송년회 강연에서 "미국에서 극우의 부상은 기술과 종교, 남성성과 백인 민족주의가 결합한 새로운 형태의 '복고적 기술주의'가 정치 공간을 점령한 결과"라며 "이를 방치할 경우 미국과 한반도 민주주의 전체가 '디스토피아적 세상'으로 빨려 들어갈 수 있다"라고 경고했다.그는 트럼프 현상 뒤에 숨어 있는 실리콘밸리 우파 엘리트와 극우 기독교 네트워크, 그리고 이를 키워낸 미국 민주당·진보 진영의 오판을 함께 짚으며, "한국 사회가 '법과 질서·지구 시민성'을 아우르는 새로운 공화주의 교육과 국제 연대를 준비하지 않으면 같은 파고를 피하기 어렵다"라고 강조했다.안 교수는 강연의 출발점으로 한미 정상회담 직전 트럼프 당시 대통령의 '숙청' 발언을 소환하며 "그때는 잠깐의 소란이었지만, 지금 돌이켜보면 새로운 시대의 예고편이었다"라고 규정했다. 트럼프가 내뱉은 이 언어가 일회적 막말이 아니라, 극우 기독교 국가주의와 결합한 '극우 인터내셔널'의 상상력을 드러낸 신호였다는 것이다. 그는 "밴스 부통령과 같은 인물들이 전 세계적 기독교 국가를 꿈꾸고 있다"라고 지목했다.안 교수는 미국 극우의 현재를 '복고적 기술주의'라는 키워드로 설명했다. 캘리포니아 '테슬라 다이너'에서 복고풍 주크박스와 휴머노이드 로봇 옵티머스가 한 공간을 공유하는 풍경을 예로 들며 "과거의 향수와 최첨단 기술이 결합된 복고적 기술주의가 오늘날 미국 우파를 지배하고 있다"고 말했다. 피터 틸, 일론 머스크, 카프 등은 단순한 사업가가 아니라 '기술을 종교처럼 숭배하는 우파 엘리트'로, 기독교 국가·가부장제·초엘리트주의를 동시에 밀어붙이는 '중세적 사상'의 보유자라고 분석했다.안 교수는 미국 극우의 부상을 "민주당과 자유주의 진영이 키운 괴물"로 규정하며 자성의 목소리도 숨기지 않았다. 현재 실리콘밸리를 '기술 종교의 사원'이라고 부르며, 과거 '플랫폼이 자연스럽게 혐오와 가짜뉴스를 걸러줄 것'이라는 민주당식 '천진난만함'이 오늘날 복고적 기술주의자들이 활용하는 SNS·알고리즘 구조를 만들어줬다고 했다. 또 샌프란시스코의 펜타닐 '좀비 거리'를 사례로 들며 "법과 질서의 가치를 무시한 리버럴의 정책 실패가, 안전과 안보를 중시하는 유권자들을 극우 포퓰리즘 쪽으로 떠밀었다"라고 진단했다.또, 안 교수는 "트럼프와 복고적 기술주의자들은 중세적 기독교 국가주의를 내세우면서도, 동시에 인간의 위대함과 경외감을 자극하는 '영성'의 언어를 독점하고 있다"라고 분석했다. 반면 미국 자유주의·좌파는 영성이라는 단어를 꺼내는 순간 분위기가 싸해지는 문화에 갇혀 있어, 우파가 던지는 영성·위대함의 화두에 제대로 대응하지 못하고 있다고 비판했다.안 교수는 한국 역시 극우 개신교, 전광훈 현상, 점차 성장하는 극우 포퓰리즘 등 미국식 흐름과 닮은 움직임을 보이고 있다고 지적했다. 그는 한국 극우 개신교와 미국 복고적 기술주의를 "헌법에 없는 신정국가를 향한 반헌법적 세력"으로 규정하며, 표현의 자유와 혐오표현 규제의 경계를 둘러싼 본격적 사회 논의를 촉구했다.극우, 복고적 기술주의 흐름에 대한 대응 전략으로 안 교수는 '지구 시민 교육과 글로벌 연대'를 강조했다. 미국·유럽 중심 질서에 기대기보다 한국이 새로운 공화주의 가치와 AI·우주·바이오 시대의 시민성을 제시하는 '브릿지 국가'가 될 수 있다는 것이다. 그는 "단순 생활비·주택 등 주제만으로는 복고적 기술주의의 영성 정치와 맞설 수 없다"라며, AI 시대 탁월성과 평등한 공화 공동체를 함께 설계하는 교육 개혁이 필요하다고 제언했다.