제주도에서 집안에는 심지 않는다는 이것, 지금이 한 철

큰사진보기 ▲도착한 날 저녁 식사고등어구이, 간장게장, 길치 조림과 돌솥밥으로 맛있었다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲동백꽃진분홍색의 애기 동백 일종 ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲동백꽃애기 동백의 개량 품종으로 장미처럼 겹꽃으로 화려한 동백 ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲동백꽃흰색 바탕에 연분홍색이 살짝 도는 사과꽃을 닮은 우아한 동백 ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲제주도 노지귤주렁주렁 달린 노지귤이 제주도 여행의 즐거움을 더해 주었다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲동백꽃'카페 글렌코' 뒤쪽 정원에 무리지어 피어있는 동백꽃 ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲동백꽃'카페 글렌코' 앞쪽 정원에 피어 있는 개량종 동백꽃 ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲동백꽃'카페 글렌코' 앞쪽 정원에 피어 있는 흰색 동백꽃 ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲핑크뮬리'카페 글렌코' 초원에 넓게 자리잡은 핑크뮬리로 가을에는 분홍색 물결을 이루어 아름다웠을 것이다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 유영숙 시민기자의 개인 브런치에도 실립니다.

12월 둘째 주에는 전국에 눈 예보가 있었다. 내가 사는 인천에도 제법 눈이 많이 내렸다. 날씨가 춥지 않아서 눈이 많이 쌓이진 않았지만, 올들어 두 번째 눈 내리는 날이 되었다. 지난 14일 1박 2일 제주도 여행 계획이 있어서 오랜만에 가는 제주도 날씨가 안 좋을까 봐 걱정되었다.다행히 제주도로 출발하는 14일엔 날씨가 좋았다. 제주 항공 사고 이후 늘 비행기 타는 일은 걱정이 된다. 이륙 전의 불안감은 눈을 감아야 이길 수 있다. 무사히 비행기가 이륙하여 숨이 편하게 쉬어졌다. 착륙할 때도 마찬가지다. 비행기가 착륙할 때 창문에 물기가 맺혀서 비가 내리는 줄 알았는데 제주 공항 밖으로 나오니 비는 오지 않았다.제주도 하면 전복 뚝배기도 생각나지만, 통갈치구이, 갈치 조림도 떠오른다. 저녁 식사는 갈치 조림, 고등어구이, 간장게장, 돌솥밥이었다. 모두 맛있었지만, 푹 익은 무와 갈치 조림이 가장 맛있었다. 제주도 여행 중 식당에서 먹는 식사는 세 끼였는데, 고사리를 넣어 먹는 흑돼지 두루치기도, 보말을 갈아서 만든 전복 넣은 보말 미역국도 정말 맛있었다.여행하며 방문한 곳은 잊어버려도 먹은 음식은 잊어버리지 않는다는데 이번에 제주도에서 먹은 맛있는 음식도 기억에 오래 남을 것 같다. 고사리는 제주도에서 많이 나는 산나물이다. 특히 고사리를 넣어 상추에 싸서 먹는 흑돼지 두루치기는 또 먹고 싶은 음식이 되었다.이번 여행은 1박 2일 여행이었지만, 제주도에 저녁 시간에 도착하여 가는 날은 저녁 식사 후에 숙소로 바로 가서 제주도 투어는 결국 다음 날 하루라고 보면 되었다. 걱정했던 날씨는 전날에는 비가 내렸다고 하는데 파란 하늘이 예쁜 맑은 날이었다. 겨울에 제주도에 여행 가면 바람이 많이 부는데 바람도 불지 않는 따뜻한 날씨였다. 아무래도 여행객 중에 날씨 요정이 있나 보다.이번에 제주도에 가서 동백꽃을 정말 많이 보았다. 버스를 타고 가며 길가에 심어진 동백나무도 볼 수 있었고, 방문한 곳마다 동백꽃을 볼 수 있었다. 동백꽃이 빨간색만 있는 줄 알았는데 진분홍색, 연분홍색, 흰색 등 다양한 꽃에 눈이 즐거웠다. 빨간색은 토종 동백꽃이고, 분홍색은 개량 품종으로 서양 동백꽃, 흰색은 백동백이라고 하였다. 토종 동백보다는 조금 화려한 개량 동백이 많았다.제주도에서 동백나무를 집 마당이나 울타리에는 많이 심지만, 집 안(안뜰)에는 심지 않는 전통적인 관습이 있단다. 여기에는 제주만의 독특한 역사적 배경과 민속적인 이유가 담겨있다. 옛날에는 제주도가 돌아갈 수 없는 유배지였다.동백꽃은 시들어서 꽃잎이 하나씩 떨어지는 보통의 꽃들과 달리, 꽃송이가 통째로 툭 떨어지는 특징이 있는데, 옛사람들은 이 모습이 마치 사람의 목이 떨어지는 것과 비슷하다고 보았다. 또한 집안에 꽃송이가 툭툭 떨어져 있는 모습이 마치 '가문의 몰락'이나 '불의의 사고'를 연상시킨다고 하여 집 내부에 심는 것을 꺼렸다.또 다른 이유로는 제주 4·3 사건 당시 희생된 영혼들이 차가운 땅 위로 붉게 떨어진 동백꽃처럼 스러져갔다는 의미에서 동백은 4·3의 상징꽃이 되었기 때문이다. 역사는 슬프지만, 겨울 여행에서 보는 동백꽃은 정말 예뻤다. 동백꽃은 12월부터 2월까지 핀다고 하니 겨울에 꽃을 보고 싶다면 제주도로 겨울 여행을 떠나면 좋겠다.동백의 붉은색과 대비되는 노란 감귤도 제주의 겨울을 상징한다. 이번에 방문한 '제주 허브 동산'에서 주렁주렁 달린 노지 감귤을 볼 수 있었다. 노지 감귤은 비닐하우스 없이 자연의 햇빛, 비, 바람 등 기후 조건에서 자란 감귤을 말한다. 감귤 따기 경험은 하지 못했지만, 보는 것만으로 겨울 제주 여행의 특별함을 느낄 수 있었다.이번 여행에서 방문한 곳 중 하나는 '스카이 워터쇼'하는 곳이었다. 가이드가 라스베이거스 버금가는 쇼라고 하여 기대하고 갔다. 이곳은 연중 운영되는 성설 쇼장으로 서커스 같은 공연에 이어 무대에서 물이 올라오고, 무대 아래에 수영장이 있어 다이빙하는 쇼가 주류를 이루었다. 규모는 그리 크지 않았지만, 잠시 놀라움과 아찔함을 느낄 수 있는 쇼였다. 출연자는 모두 어린 외국인인데 중국 사람과 러시아 사람이 아닐까 짐작이 되었다.이제 눈이 즐거웠으니 다음에는 몸이 즐거운 곳으로 이동했다. 표선에 있는 80여 종의 허브 자생지인 '제주 허브 동산'에 갔다. 역시 여기서도 우리를 먼저 반겨준 것은 동백이었다. 울타리처럼 길게 늘어진 동백나무에 꽃이 피기 시작했다. 오늘 이곳에서는 허브 족욕 체험이 있어서 먼저 실내로 들어갔다.뜨거운 족욕탕에 발을 넣고 허브 소금으로 문질러 주며 '발아 고맙다. 네 덕분에 우리가 이렇게 즐겁게 여행도 하는구나.' 하며 발을 소중하게 닦아주었다. 족욕이 끝나고 허브차를 마신 후에 허브 동산을 둘러보며 사진도 찍고, 미리 만나는 크리스마스도 경험했다. 참 아름다운 정원이었다.요즘 여행은 예전과 많이 달라졌다. 이번 여행은 단체 여행이라서 버스에 제주도 출신 가이드가 한 명씩 동행했다. 우리 버스에는 32명이 탔다. 점심 식사 후에 카페 투어가 있었다. 많은 인원이 한 번에 들어갈 수 있는 카페가 궁금했는데 카페 입구에 들어간 순간 놀랐다. 넓게 펼쳐진 초원과 정원 때문이다.이곳은 스코틀랜드 글렌코 지역의 초원을 모티브로 하여 제주에 초원과 정원을 가꾸어 놓은 '카페 글렌코'였다. 계절별로 다른 테마로 가꾼다고 하는데 우리가 간 12월 중순엔 동백꽃이 많이 피어 있었다. 버스에서 커피(차)를 미리 주문하고 카페에서 커피를 받을 때 손목 팔찌를 주었다. 손목 팔찌가 있어야 정원을 산책할 수 있었다. 차를 마시지 않으면 입장료를 내면 입장이 가능하다.이곳 넓은 정원에도 동백나무가 많았다. 뒤쪽에는 토종 동백이 있었는데, 일본에서 개량되었다는 화려한 서양 동백이 많았다. 토종 동백이 꽃송이 채로 똑 떨어지는 반면, 서양 동백은 꽃잎이 한 장씩 떨어진다. 커피를 마시며 동백꽃 정원을 산책하는 것도 참 좋았다.초원에 넓게 펼쳐져 있는 핑크뮬리는 색이 바랬지만, 사진을 찍으며 추억을 만들기에는 충분했다. 핑크뮬리가 분홍색 물결을 이루었을 가을을 상상하면서 말이다. 그동안 여행을 많이 다녔지만, 단체 여행에서 카페 투어는 처음이었다. 요즘 여행이 보는 여행에서 체험하는 여행임이 실감이 되었다.제주도에는 여러 번 다녀왔지만, 겨울에 간 적은 이번이 두 번째다. 제주도에서 가장 많은 동백을 본 곳은 '위미리 동백마을'이었다. 그곳은 마을 전체가 동백나무이고, 크기도 정말 큰 걸로 기억된다. 만약 겨울에 제주도에 온다면 위미리 동백마을도 추천해 드린다.이번 여행은 짧은 1박 2일이었지만, 정말 알찬 여행이었다. 특히 한겨울에 활짝 핀 꽃을 보고 노지 감귤을 볼 수 있는 곳은 제주도뿐이란 생각이 든다. 제주도는 사계절이 다 좋지만, 억새를 보며 잠시 가을도 느낄 수 있고, 증기 기관차를 타고 에코랜드 곶자왈(숲)에서 다른 계절에는 볼 수 없는 적나라하게 드러난 나무의 얽혀있는 줄기를 볼 수 있는 것도 제주도 겨울 여행의 묘미다. 거기다 맛있는 음식도 먹을 수 있으니 좋은 사람들과 연말이나 새해에 겨울 여행으로 다녀오시고 추억을 만들면 좋을 거다.