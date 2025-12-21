17년 만에 집 냉장고가 멈췄다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"컴프레서가 죽었네요. 바꾸시려면 35만 원입니다."

큰사진보기 ▲전원 끈 냉장고2008년부터 17년 동안 쉼 없이 움직인 집 냉장고가 멈췄다. ⓒ 이은용 관련사진보기

"사만오천 원씩 육십 개월이면 이백칠십만 원인 거네."

큰사진보기 ▲멈춘 냉장고 냉동실에서 나온 것콩과 팥과 대추와 미숫가루 등속. 모두 어머니 아버지 텃밭에서 왔다. ⓒ 이은용 관련사진보기

큰사진보기 ▲속 비운 냉장고(왼쪽)와 상한 음식물20일 밤 여러 번 버렸다. ⓒ 이은용 관련사진보기

지난 18일 밤 집 냉장고가 섰다. 17년 만에. 냉동실과 냉장실 온도가 모두 '영상 9도'인 채 아무런 소리도 들리지 않았다. 얼음 녹은 물이 눈물처럼 흘러내렸고.19일 점심나절 집에 온 냉장고 서비스 센터 노동자. 컴프레서를 가리키며 "이게 죽어서 냉동 냉장, 아무것도 못합니다." 그 덕분에 나는 집 냉장고가 무려 17년 동안이나 쉼 없이 달려온 걸 알았다."(서비스 단말을 내려다보며) 2008년에 사셨으니까··· 십칠팔 년쯤 쓰셨네요." 그는 우리 가족이 골라 갈 만한 쪽도 짚었다. "(새것으로) 바꾸시는 게 낫겠습니다." 17년이면 오래 쓴 것으로 보였다. "그래. 아무래도 바꾸는 게 낫겠지."19일 저녁나절 동네 가전 매장. 뽕나무 밭이 두 번쯤 바다로 바뀌었을 17년. 그동안 쓴 722리터짜리와 엇비슷한 냉장고 세상엔 '60개월 구독' 체계가 펼쳐졌다.230만 원쯤 하는 냉장고를 다달이 4만 5000원씩 내며 60개월 동안 쓰는 것. 30개월째에 닿으면 서비스 센터에서 찾아와 냉장고를 점검하고 청소도 해 준다고 했다. 당장 큰돈을 들이지 않아도 되고 관리까지 해 준다니 좋을 듯싶었다.한집 사는 짝 생각은 달랐다. 230만 원쯤 하는 냉장고를 270만 원에 살 뜻이 전혀 없었던 것. 확고히. 나는 조용히 짝 뜻을 따르기로 했다.20일 오후 집. 짝 생각이 길어지며 냉장고에서 모든 걸 꺼내야 했다. 이틀 만에 상한 것도 많아 버려야 했고. 생선으로부터 야채까지 여러 냄새가 우리 삶 무게를 알게 했다. 냉장고 앞 짝 입에서 한숨처럼 "미니멀 라이프"가 새어 나왔고.짝과 나는 6년 전부터 사는 집 크기를 줄이려 애썼다. 줄인 집 크기에 맞춰 이것저것 버릴 만한 것을 찾아 살폈지만 아직 '미니멀리즘'이라 일컬을 만큼엔 닿지 못했다. 갈 길 멀어 '얼마큼 뒤 다시 시작할 일이지 않을까' 하는 생각마저 들던 차에 무겁고 큰 냉장고가 멈춘 것. 생각이 좀 더 늘어질 듯했다.지난 2020년 김덕호는 <세탁기의 배신> 23쪽에서 "가스·전기밥솥·중앙난방·세탁기·냉장고와 같은, 가정 내 엄청난 기술 변화에도 왜 선진 산업국가에서 가사 노동은 여전히 전체 노동시간의 거의 절반을 차지한다는 연구 결과가 나오고 있는"지를 물었다. 결국 같은 책 302쪽과 303쪽에 "시간 절약이 됐건 노동력 절약이 됐건 특정 목표를 지향하는 가전제품은 특정 임무에 투여되는 가사 노동 시간을 줄이지 못했다. 게다가 몇몇 경우에는 가전제품을 사용하면 노동시간이 약간 증가하기도 했다"고 짚었다.덩치 큰 냉장고일수록 가사 노동을 늘린다는 얘기. 지구 앞날 자연스런 삶을 위해 우리 집 냉장고도 몸무게를 줄여 전기를 덜 먹어야겠다고 짝과 나는 생각했다. 지난 2018년 <그리고 생활은 계속된다>를 쓴 이나가키 에미코처럼 냉장고를 없애고 "집에선 '말라비틀어진 야채'만 만들" 생각은 하지 못했다. 그는 같은 책 106쪽에 "없으면 살 수 없다고 믿었던 가전제품이, 없어도 살 수 있게 됐고, 아니 없는 게 더 편하기도 하고, 재미있기도 하고, 의외로 풍요로워지기도 하고, 그렇게 되어 갔다"고 썼다. 우리 삶도 그렇게 되어 갈 수 있겠으되 발 들여놓기가 그야말로 천근만근.21일 오후 짝이 다시 냉장고 앞에 섰다. 뱃속을 비운 냉장고에서 묘한 냄새가 난다 했다. 17년 묵은 무거운 삶 냄새였을까. 짝이 말했다. "(아들이 방학을 맞았으니) 연말엔 쉬는 일만 남았다 했는데 냉장고가 터졌어. 쉬게 두질 않네." 한동안 집 안이 조용. 아들이 말했다. "냉장고 없이 살까?" 짝이 답했다. "냉장고 없이? 나는 살 수 있지." 나도 읊조렸다. "새 냉장고와 미니멀리즘 사이에 우리가 섰네. 할 수 있을까. 언제든."